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Altcoin’de Çılgın Yükseliş! Tam Yüzde 350 Arttı! Solana Katildinde Artış Devam Eder Mi?

Ünlü platformlardan elde edilen veriler bu altcoin'in piyasanın geri kalanına göre gözle görülür bir iyilikte işlem gördüğünü ortaya koyuyor.
22:40
26 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

CoinGecko verilerine göre hiçbir kripto para ya da token geçtiğimiz gün ya da hafta Aptos kadar yükselmedi. Aptos blok zincirinin yerel coin’i APT, son yedi gün içinde fiyatını iki katından fazla artırdı ve yalnızca geçtiğimiz gün %47 artışla 18,46 dolara yükseldi. Yılın başından bu yana Aptos %350 yükseldi.

Aptos Nasıl Bu Kadar Yükseldi?

CoinGecko’ya göre, kesin bir neden belirlemek zor, ancak veriler APT’nin geçtiğimiz günkü 2 milyar dolarlık hacminin yaklaşık yarısının Singapur merkezli borsa UpBit’teki Güney Kore wonu ticaret çiftinden geldiğini gösteriyor. Bu yazının yazıldığı sırada APT, UpBit’te 18,63 dolardan işlem görüyordu.

Bu, Binance’te ve diğer birçok borsada satıldığından neredeyse 0,50 dolar daha yüksek ve faaliyetin en azından bir kısmının arbitraj işlemlerinden kaynaklandığının bir işareti olabilir. Basitçe söylemek gerekirse, arbitraj tacirleri fiyat farklılıklarından kâr elde etme yöntemi olarak adlandırılabilir. Mevcut en düşük fiyattan satın alınır ve olabilecek en yüksek fiyattan satarlar.

Güney Kore borsaları kripto varlıklarını sıklıkla küresel muadillerinden daha yüksek fiyatlarla listeliyor ve bu fark “Kimchi primi” olarak adlandırılıyor. Daha geçen yıl Seul Merkez Bölge Savcılığı, bundan faydalanan arbitraj traderları tarafından elde edilen 2 milyar Kore wonu değerindeki yasadışı havaleler hakkında bir soruşturma açtı.

Ayrıca, DeFi Llama’ya göre Aptos hala en büyük 20. DeFi ekosistemi olsa da, geçtiğimiz ay önemli ölçüde büyüdüğünü de belirtmek gerekir. Aptos’taki DeFi hacmi geçen ay 14 milyon dolar iken Ocak ayında 51 milyon dolara yükseldi ve bu ay henüz hala bitmedi.

Upbit’i Binance Takip Ediyor

Geçtiğimiz gün APT hacminin %10’u da Binance’in APT ve Binance USD (BUSD) işlem çiftinden geldi. Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, kısa süre önce APT’nin işlem hacminin %18’ini oluşturan iki APT likidite havuzunu da tanıttı.

Likidite havuzları, kripto varlıklarının eşler arası ticaretini destekliyor. Kullanıcılar, diğer kullanıcılarla takas edilebilmeleri için token’larını havuza yatırmaya teşvik edilir. Uniswap ve Curve gibi merkeziyetsiz borsaların çalışması için bu havuzlar gerekli. Ancak Binance gibi merkezi borsalar da bunlardan faydalanmakta.

Binance Liquid Swap platformu 20 Ocak’ta APT/Tether ve APT/Bitcoin likidite havuzlarını kullanıma sundu. Platform, havuzlara para yatıran kullanıcıları borsanın hizmet tokenı olan BNB ile ödüllendiriyor.

Yazım sırasında Binance, APT/USDT için %92,42 ve APT/BTC likidite havuzu mevduatları için %99,49 getiri vaat ediyor. Aptos, yılın başından bu yana sürekli olarak piyasadan daha iyi performans gösterdi. Ancak ana ağı Ekim ayında başlatıldığında zorlu bir başlangıç yapmıştı.

Proje, tokenomiklerini daha erken yayınlamadığı için çok fazla tepki aldı. Saniyede 150.000 işleme kadar hız vaat eden blok zinciri, büyük çıkışından sonra saniyede 4 işlem hızı gösterdiğinde eleştiriler artmıştı.

O sırada Aptos’un kurucu ortağı Mo Shaikh, Twitter’da bunun ağın çevrimiçi projelerden önce rölantide çalıştığının bir işareti olduğunu söyledi.

Aptos’un destekçileri arasında, sektörde dayanak noktası haline gelen risk sermayesi şirketlerinin birçoğu yer alıyor. Andreesen Horowitz, Multicoin Capital, Jump Crypto, Tiger Global Management, Blocktower Capital ve Coinbase Ventures. Proje, lansmanından önce 200 milyon dolarlık bir stratejik tur ve 150 milyon dolarlık bir Seri A turunu tamamlamıştı.

Bu listede o zamandan beri iflas başvurusunda bulunan iki şirket de yer alıyordu. Hedge fonu Three Arrows Capital ve Sam Bankman-Fried’in kripto imparatorluğunun girişim kolu FTX Ventures.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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