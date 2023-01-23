Bu altcoin'de gelen son haber geçmişte zarar görmüş olan yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Geri ödeme müjdesi yatırımcıyı sevindirebilir.

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Terra Classic çekirdek geliştiricisi Edward Kim, topluluk için başka bir tekliften bahsetti. Teklif, Terra Classic blok zincirinde %1,2’lik vergi yanığının etkinleştirilmesinin ardından, geçen yıl 21-28 Eylül döneminde kaybedilen ücretlerin geri ödenmesini amaçlıyor. Toplam geri ödeme 295 milyon LUNC tokenıdır.

Terra Classic Geri Ödeme Teklifi

Terra Classic çekirdek geliştiricisi Edward Kim 23 Ocak’ta attığı bir tweet’te, geçen yıl 21-28 Eylül tarihleri arasında LUNC yatırımlarını kaybeden yatırımcılara geri ödeme yapılması için bir teklif sundu.

21 Eylül’deki %1,2’lik vergi yakım aktivasyonundan sonra, bazı işlemlerde başarısızlık yaşandı ancak yakım vergisi uygulandı ve yatırımcıların LUNC token’larını kaybetmelerine neden oldu. Edward Kim’e göre, testnet üzerindeki işlemler başarılı oldu, ancak Columbus-5 üzerindeki işlemlerde başarı ve başarısızlık sınırında dolaşan gaz hesaplamalarına maruz kaldı.

Yazılım geliştiricisi ve Terra Classic katılımcısı StrathCole, dönem boyunca başarısız olan 10927 işlem tespit etti. Toplam geri ödeme tutarı 295 milyon LUNC token olarak hesaplandı.

Toplam geri ödemenin 165 milyon LUNC’u CEX cüzdanlarından, geri kalan LUNC ise tanımlanamayan CEX cüzdanlarından geldi. Terra Grants Foundation (TGF), LUNC token’larını geri ödemenin en iyi yolunu bulmak için CEX’lerle iletişime geçecekmiş gibi görünüyor. Geri ödemeleri 10 LUNC’un altında olan cüzdanlara geri ödeme yapılmayacağı da belirtildi.

Geliştiriciler, LUNC token’larını ilgili sahiplerine geri ödemek için GitHub’da komut dosyaları hazırladılar. TGF, 5-10 milyon LUNC ile 2.214 cüzdana geri ödeme yapacak, bu da yaklaşık 131 milyon LUNC token anlamına geliyor. Tanımlanamayan herhangi bir fazla miktar topluluk havuzuna geri dönecek.

Terra Classic influencer’ı ClassyCrypto, zincirdeki bir hata nedeniyle kaybedilen LUNC ücretlerinin topluluğa geri ödenmesini kabul etti. Bununla birlikte, topluluk havuzunu geri yüklemek için devam eden mevcut yöntemleri sorguladı.

LUNC Fiyatı Güç Gösteriyor

Terra Classic (LUNC) fiyatı son 24 saatte yaklaşık %2 yükseldi, fiyat şu anda 0.0001805 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatlar ise sırasıyla 0.0001771 dolar ve 0.0001864 dolar oldu. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saatte %25 oranında azaldı ve bu da ilginin azaldığını gösteriyor.

Bununla birlikte, LUNC fiyatı, toplam stake edilen LUNC’un geçen hafta tekrar 900 milyarın üzerine ulaşmasıyla güç gösterisi yapmış gibi görünüyor. Topluluk yakım oranını artırmak ve zinciri iyileştirmek için önemli önerileri oylamaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.