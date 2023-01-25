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Bitcoin fiyatı ABD piyasalarının negatif açılmasıyla birlikte 22.400 dolarlı seviyeye geriledi. Bugün 22.300 dolara kadar düşen BTC, beklenti altı açıklanan kazanç raporlarının borsayı aşağı çekmesi nedeniyle kayıplar yaşıyor. Peki orta vadede yatırımcıların kazanç elde edebileceği altcoinler hangileri? Önümüzdeki ay alınabilecek 5 altcoin analistler tarafından açıklandı.

Şubat Ayında Alınacak 5 Altcoin

Finbold analistleri Fed’in faiz kararının ardından pozitif performans gösterme ihtimali bulunan fiyatı 1 doların altındaki 5 altcoini açıkladı. Her birim fiyat olarak ucuz hem de gelecek vadettiği iddia edilen bu kripto paralar Şubat ayında diğerlerine göre daha iyi performans gösterebilir.

Cardano (ADA)

Özellikle geliştirme faaliyeti açısından zirvede bulunan Cardano önümüzdeki günlerde önemli adımlar atacak. Ay sonu piyasaya sürülecek olan Djed stablecoin’in yanı sıra Şubat ayı için hedeflenen Plutus akıllı sözleşmeleri için yeni işlevler ADA Coin’e olan ilgiyi artırabilir. Bunun da ötesinde Cardano kısa bir süre önce Pythonic programlama dilinde yazılmış ilk akıllı sözleşmeyi piyasaya sürdü.

Yazı hazırlandığı sırada ADA Coin 0,3547 dolardan alıcı buluyor ve güne %5,4 zararla devam ediyor.

XRP (XRP)

Bu yılın ilk çeyreğinde son ermesi beklenen Ripple davası XRP yatırımcılarını heyecanlandırıyor. 2018 sonundan bu yana devam eden dava artık bitiyor. Bu davanın sonucu ne olursa olsun XRP üzerindeki hukuki baskının ortadan kalkması hedefleniyor. Dava sonunda ilk büyük haber muhtemelen Coinbase borsasından gelecek ve artık hukuki bir sorun olmadığı için ABD’nin en büyük kripto para borsası XRP Coin’i listeleyebilecek. Bu durum altcoinin fiyatı üzerinde olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Davanın mart ayında sonuçlanma ihtimali yüksek bu yüzden fiyatlamanın Şubatta başlaması olasıdır.

Shiba Inu (SHIB)

Başarılı Dogekiller 2023’e sağlam bir başlangıç yaptı, kısa ve uzun vadeli getirilere göre hala kripto piyasasının en düşük değerli varlıkları arasında yer alıyor ve 20 Ocak verilerine göre daha düşük riskli bir yatırım olarak kabul edilebilir. Henüz kendisinden beklenen performansı tam olarak gösteremedi. Shibarium ve Shiba Metaverse çalışmalarının daha belirgin bicinde ortaya çıkması SHIB yatırımcılarının yüzünü önümüzdeki ay güldürebilir.

Dogecoin (DOGE)

IntoTheBlock verileri Dogecoin sahiplerinin %60’ının coin’in mevcut fiyatından para kazandığını, buna karşılık %37’sinin zararda olduğunu ve %3’ünün nötr seviyede olduğunu gösteriyor. DOGE, Finbold analistlerine göre kripto piyasasında değeri en düşük varlıklar arasında yer alıyor ve 2022’de piyasa değerine göre ilk on kripto para arasında en iyi ikinci performansa sahip oldu ve yıl içinde ‘yalnızca’ %54 düşüş göstererek Şubat ayında izlenmesi gereken tokenlardan biri haline geldi.

Cronos (CRO)

Son olarak popüler kripto para borsası Cryptocom’ın tokeni CRO’ya sıra geldi. Cronos Chain kısa süre önce beta sürümünden çıktı ve ‘Galileo’ kod adlı güncelleme kapsamında 1.0 sürümüne güncellenerek düğüm depolama ve başlatma sürelerinin optimizasyonu gibi çok sayıda teknik iyileştirmenin yanı sıra Cosmos ile daha fazla birlikte çalışabilirlik sağlayan özellikler vaat etti.

Sonuç olarak fiyatı 1 doların altında olan bu varlıklar Şubat ayındaki genel hissiyatı olumlu olursa kazanç potansiyeline sahip. Elbette yatırımcıların analistlerin değil kendi kararlarına göre hareket etmesi menfaatlerinedir.