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Gelen son dakika müjdesinin ardından popüler altcoin yüzde 20’nin üzerinde değer kazandı. Fiyat artışı yazı hazırlandığı sırada devam ediyordu. Ekosistemin büyümesini destekleyen bu müjdenin fiyatı daha da yukarı taşıması olasıdır. Peki biraz önce duyurulan müjdenin detayları neler? Altcoinin yükselişi devam edecek mi?

INJ Coin Neden Yükseliyor?

Platformun CEO’su ve kurucu ortağı Eric Chen, TechCrunch’a verdiği demeçte, finansal uygulamalar geliştirmeye odaklanan bir layer1 ağı olan Injective’in 150 milyon dolarlık bir fon ekosistemi girişimi başlattığını söyledi. Chen şunları söyledi;

“Geçmişte pek çok ekosistem fonunun çeşitli şeyler yaptığını gördük, ancak Injective ve Cosmos için bir bütün olarak kurulmuş bir ekosistem fonu yok. Biz buna girişim konsorsiyumu diyoruz çünkü oradan ya da doğrudan kurumlardan yatırım alabiliyorlar.”

Injective, 2018 yılında Binance Labs tarafından kuluçkaya yatırıldı ve daha sonra Jump Crypto, Pantera Capital ve milyarder girişimci Mark Cuban tarafından desteklendi. 2022’nin üçüncü çeyreğinde Brevan Howard ve Jump’tan kurumsal bir finansman turu topladı. Ekosistemi Coinbase, Figment, Pyth ve Wormhole gibi merkezi olmayan uygulamalarla (dApps) çalışmaktadır.

INJ Coin fiyatı 2,45 dolara kadar yükseldi.

INJ Coin Son Dakika

Yeni ekosistem fonu, Pantera ve Jump gibi önceki yatırımcıların yanı sıra Kraken Ventures, Kucoin Ventures, Delphi Labs, Flow Traders, Gate Labs ve IDG Capital gibi diğer web3 oyuncuları tarafından desteklenmektedir. Chen, 150 milyon doların konsorsiyum tarafından bir araya getirilen sermaye olduğunu ve “birkaç yıl içinde” dağıtılacağını söyledi.

Bu fon Injective veya Cosmos ağında inşa edilen projelerin birlikte çalışabilirlik, DeFi, trade, proof-of-stake altyapısı ve ölçeklenebilirlik çözümlerinin desteklenmesi için kullanılacak. Chen, fonun hangi projeleri destekleceği konusunda şunları söyledi;

“Erken aşamadaki projeleri desteklemeye başlayacak, ardından ekosistem bir bütün olarak büyüdükçe yavaş yavaş tohumdan sonraki aşamalara geçecek. Bu konsorsiyumun lansmanıyla birlikte, yatırımcıları ve destekçileri bir araya getirmek için bu ekosistem fonunu bir hackathon ile başlatacağız. Bu temelde konsorsiyum üyeleri için de çok daha fazla fırsat sunacak.”

Elbette bu destek Injective ekosisteminin büyümesini destekleyeceği için INJ Coin fiyatı son gelişmeye oldukça olumlu tepki verdi. Ancak Bitcoin’in negatif görünümü dikkate alındığında yükselişin uzun süre devam etmeme ihtimali bulunuyor.