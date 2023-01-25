Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dikkat! 2 Platformdan Çarpıcı DOGE Tahmini Geldi! 1 Dolar Hayali Gerçek Olabilir! İşte Kritik Tarih!

Dikkat! 2 Platformdan Çarpıcı DOGE Tahmini Geldi! 1 Dolar Hayali Gerçek Olabilir! İşte Kritik Tarih!

Dogecoin (DOGE) yatırımcıların odak noktası olmaya devam ederken, mevcut rallinin sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. 
17:00
25 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dogecoin (DOGE) yatırımcıların odak noktası olmaya devam ederken, mevcut rallinin sürüp sürmeyeceği merak ediliyor.

DOGE, Kısa Vadede Yerinde Sayacak!

Kripto para piyasası 2023’te yeni bir heyecan yaratırken, Bitcoin % 35’lik fiyat artışı ile gündemde kalmayı başardı. Dogecoin de 1 Ocak’tan bu yana %21’in üzerinde değer kazandı. Ancak, mevcut rallinin sürdürülebileceğine dair şüpheler artmaya devam ediyor. DOGE, son 24 saatte  %5’ten fazla düşerek an itibariyle 0.0838 dolardan işlem görüyor. Önde gelen platformlardan CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu,  Dogecoin’in 31 Ocak’ta 0,08135 dolardan işlem göreceğini belirtiyor. Bu, DOGE’nin % 4 değer kaybedeceği anlamına geliyor.

Aynı zamanda, kripto para izleme web sitesi PricePredictions’daki makine algoritmaları, Dogecoin fiyatının 31’ta muhtemelen 0,086048 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor. DOGE, son 30 gün içinde %12,22 artarken bir önceki haftaya göre %2,56 düştü. Analistlere göre, DOGE’nin önündeki ilk direnç 0,09438 dolarda bulunurken, en önemli destek seviyesi 0,07774 dolarda yer alıyor. Özellikle DOGE topluluğu Libdogecoin, Dogecoin Standard ve GigaWallet gibi yeni ürünlere odaklanırken, Elon Musk etkisi hala en büyük faktör olarak nitelendiriliyor.

Neden Olmasın!

DOGE, 2022’de Kasım başında %120’den fazla yükseldi. Kısa bir süre sonra FTX çöküşü yaşandı ve Dogecoin de sert çakıldı. Ancak DOGE fiyatı 2022’nin dördüncü çeyreğinde takdire şayan bir performans sergiledi. Bu kazanımlar nedeniyle DOGE 2023’te diğer altcoin’ler kadar yükselmemiş olabilir. Sonuç olarak, Dogecoin son haftalarda daha yavaş bir oranda arttı. Ancak bu durum, sürpriz ralliler olasılığını ortadan kaldırmaz. Son dönemde, Bitcoin ve Solona (SOL) odak noktası olurken, meem coin’ler ikinci planda kaldı. Coin-Edition analistlerine göre, Bitcoin rallisi bir süre daha devam ederse, kaçınılmaz olarak FOMO etkisi ortaya çıkacak. Piyasaya geri dönen yatırımcıların ilk adreslerinden biri de DOGE olacak. Bu durum, DOGE fiyatının yeniden ivme kazanmasına neden olabilir.

Analiste göre, DOGE‘nin önümüzdeki aylarda heyecan veren seviyelere yükselmesi mümkün. 1 dolar hedefi ise  2024 gibi erken bir tarihte ortaya çıkabilir. Bir sonraki Bitcoin yarılanması büyük olasılıkla 2024 yazının başlarında gerçekleşecek. Bir sonraki boğa piyasası halving olayından sonra gerçekleşecek. 2023’te Bitcoin’de daha güçlü bir yükseliş bekleyebileceğimiz için Dogecoin önümüzdeki birkaç ay içinde yükselmeye devam edebilir. Çünkü 4 yıl önce Bitcoin fiyatı orta vadede üç katına çıkabiliyordu. Bu durumda Dogecoin de önümüzdeki dönemde 1 dolara yükselebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Gelişmelerin İzinde! Balinalar Bu 2 Altcoin’den Yığınak Yapıyor!
Gelişmelerin İzinde! Balinalar Bu 2 Altcoin’den Yığınak Yapıyor!
Binance’ın BUSD’si Kan Kaybediyor! 1 Ayda 2 Milyar Dolar Eridi!
Binance’ın BUSD’si Kan Kaybediyor! 1 Ayda 2 Milyar Dolar Eridi!
Fiyatı 20 Dakikada Yüzde 1300 Yükseltmişti! Altcoin Projesi Onun İçin Harekete Geçti!
Fiyatı 20 Dakikada Yüzde 1300 Yükseltmişti! Altcoin Projesi Onun İçin Harekete Geçti!
Nam Salan Analist Sepetindeki 5 Altcoini Açıkladı: “Yüzde 30 Ralli Bekliyorum!”
Nam Salan Analist Sepetindeki 5 Altcoini Açıkladı: “Yüzde 30 Ralli Bekliyorum!”
Yatırımcıların Gözü Kulağı Burada Olacak! Stablecoin Hamlesi Cardano’nun Sonu Olur Mu?
Yatırımcıların Gözü Kulağı Burada Olacak! Stablecoin Hamlesi Cardano’nun Sonu Olur Mu?
Kripto Yatırımcısının Gözü Onlarda! GALA, Mina, Aptos ve Raca Coin Yorum!
Kripto Yatırımcısının Gözü Onlarda! GALA, Mina, Aptos ve Raca Coin Yorum!
Binance Yavaşlattı Topluluk Olaya El Attı! Olaylı Altcoin’in Yakımında Büyük Artış!
Binance Yavaşlattı Topluluk Olaya El Attı! Olaylı Altcoin’in Yakımında Büyük Artış!
Sıcak Gelişme! Bu Altcoini Sakın Satın Almayın!
Sıcak Gelişme! Bu Altcoini Sakın Satın Almayın!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023