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Dogecoin (DOGE) yatırımcıların odak noktası olmaya devam ederken, mevcut rallinin sürüp sürmeyeceği merak ediliyor.

DOGE, Kısa Vadede Yerinde Sayacak!

Kripto para piyasası 2023’te yeni bir heyecan yaratırken, Bitcoin % 35’lik fiyat artışı ile gündemde kalmayı başardı. Dogecoin de 1 Ocak’tan bu yana %21’in üzerinde değer kazandı. Ancak, mevcut rallinin sürdürülebileceğine dair şüpheler artmaya devam ediyor. DOGE, son 24 saatte %5’ten fazla düşerek an itibariyle 0.0838 dolardan işlem görüyor. Önde gelen platformlardan CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu, Dogecoin’in 31 Ocak’ta 0,08135 dolardan işlem göreceğini belirtiyor. Bu, DOGE’nin % 4 değer kaybedeceği anlamına geliyor.

Aynı zamanda, kripto para izleme web sitesi PricePredictions’daki makine algoritmaları, Dogecoin fiyatının 31’ta muhtemelen 0,086048 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor. DOGE, son 30 gün içinde %12,22 artarken bir önceki haftaya göre %2,56 düştü. Analistlere göre, DOGE’nin önündeki ilk direnç 0,09438 dolarda bulunurken, en önemli destek seviyesi 0,07774 dolarda yer alıyor. Özellikle DOGE topluluğu Libdogecoin, Dogecoin Standard ve GigaWallet gibi yeni ürünlere odaklanırken, Elon Musk etkisi hala en büyük faktör olarak nitelendiriliyor.

Neden Olmasın!

DOGE, 2022’de Kasım başında %120’den fazla yükseldi. Kısa bir süre sonra FTX çöküşü yaşandı ve Dogecoin de sert çakıldı. Ancak DOGE fiyatı 2022’nin dördüncü çeyreğinde takdire şayan bir performans sergiledi. Bu kazanımlar nedeniyle DOGE 2023’te diğer altcoin’ler kadar yükselmemiş olabilir. Sonuç olarak, Dogecoin son haftalarda daha yavaş bir oranda arttı. Ancak bu durum, sürpriz ralliler olasılığını ortadan kaldırmaz. Son dönemde, Bitcoin ve Solona (SOL) odak noktası olurken, meem coin’ler ikinci planda kaldı. Coin-Edition analistlerine göre, Bitcoin rallisi bir süre daha devam ederse, kaçınılmaz olarak FOMO etkisi ortaya çıkacak. Piyasaya geri dönen yatırımcıların ilk adreslerinden biri de DOGE olacak. Bu durum, DOGE fiyatının yeniden ivme kazanmasına neden olabilir.

Analiste göre, DOGE‘nin önümüzdeki aylarda heyecan veren seviyelere yükselmesi mümkün. 1 dolar hedefi ise 2024 gibi erken bir tarihte ortaya çıkabilir. Bir sonraki Bitcoin yarılanması büyük olasılıkla 2024 yazının başlarında gerçekleşecek. Bir sonraki boğa piyasası halving olayından sonra gerçekleşecek. 2023’te Bitcoin’de daha güçlü bir yükseliş bekleyebileceğimiz için Dogecoin önümüzdeki birkaç ay içinde yükselmeye devam edebilir. Çünkü 4 yıl önce Bitcoin fiyatı orta vadede üç katına çıkabiliyordu. Bu durumda Dogecoin de önümüzdeki dönemde 1 dolara yükselebilir.