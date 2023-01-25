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Ünlü Ekonomist: 2023 Kripto, Altın ve Bitcoin İçin Sürprizler Getirecek!

Ünlü ekonomist orta ve uzun vadede yatırımcıların bilmesi gereken her şeyi açıkladı. Kripto paralar ne olur?
15:45
25 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı 15.500 dolarlı dipten daha fazla uzaklaştığı için yatırımcılar arasındaki iyimserlik gittikçe artıyor. Peki bu iyi bir şey mi? Bitcoin için dip ve tepeleri tespit etmek oldukça zordur. Ara rallilerin bir trend değişimini başlatıp başlatmadığını anlamak da öyle. Bugünlerde yatırımcılar trend değişimi ve boğa tuzağı konusunda ikiye ayrıldı.

Kripto Boğası Başladı Mı?

Makroekonomik koşullar fiyat hareketlerini belirlediği için Bitcoin 2023’te hala önemli risklerle karşı karşıya. Ünlü ekonomist Lyn Alden’e göre yatırımcılar arasında artan iyimserlik pek iyi bir sonuç doğurmayacak. Bitcoin fiyatı dolar karşısında %40 değer kazandığı için yatırımcılardaki iyimserlik önemli ölçüde arttı. Aptos gibi %500’e yakın kazanç elde eden altcoinleri de düşünürsek satın alma çılgınlığının adeta boğa sezonunu anımsattığını söyleyebiliriz.

Bununla birlikte, 2023’ün geri kalanında neler olabileceği hala bir tartışma konusu ve Alden, iyi zamanların kontrolsüz devam edeceğini varsaymanın saflık olduğunu öne sürüyor. Ona göre bunun sebebi ABD kanun koyucular ve FED, yani sevinmek için halen erken olabilir.

Lyn Alden şunları söyledi;

“BTC fiyatları büyük ölçüde likidite koşullarına bağlı ve likidite koşulları 2022’nin 4. çeyreğinden bu yana iyileşiyor. FTX/Alameda çöküşü, diğer birçok varlığın (hisse senetleri, altın vb.) toparlanmasına rağmen 4. çeyreğin ikinci yarısında sektörü aşağı çekti ve şimdi BTC biraz arayı kapatıyor ve FTX/Alameda çöküşü yaşanmasaydı olacağı yere geri dönüyor gibi görünüyor.”

Kripto Paralar Düşer Mi?

Peki boğa başlamadı diyelim, peki kripto paralar önümüzdeki süreçte düşüş yaşar mı? Fed şu anda niceliksel sıkılaştırma (QT) uyguluyor ve Mart 2020’de başlayan birkaç yıllık kitlesel likidite enjeksiyonlarının ardından enflasyonla mücadele etmek için ekonomiden likiditeyi çıkarıyor. ABD iç siyaseti sayesinde bu durum hafifletiliyor, ancak daha sonra statüko, Bitcoin’in 2022’deki ayı piyasası yılı boyunca görülen türden kısıtlayıcı bir havaya geri dönebilir.

“Likidite koşulları şu anda kısmen iyi çünkü ABD Hazinesi borç tavanını aşmamak için nakit dengesini aşağı çekiyor ve bu da likiditeyi finansal sisteme itiyor. Dolayısıyla Hazine, Federal Rezerv’in yaptığı QT’nin bir kısmını dengeliyor. Borç tavanı sorunu çözüldüğünde, Hazine nakit hesabını yeniden dolduracak ve bu da sistemden likiditeyi çekecektir. Bu noktada, hem Hazine hem de Fed sistemden likidite çekecek ve bu da BTC dahil genel olarak riskli varlıklar için hassas bir dönem yaratacaktır.”

Ünlü ekonomiste göre kısa vadede yükseliş devam etse bile 2023 yılının ikinci yarısından itibaren kripto yatırımcılarının canı fazlasıyla sıkılabilir. BitMEX borsasının eski CEO’su Arthur Hayes, Fed politikasının da etkisiyle bu yıl için daha büyük bir dip seviye görebileceğimizden bahsetmişti.

Peki Alden uzun vadede Bitcoin için ne düşünüyor?

“Bunun 3-5 yıllık bir bakış açısıyla BTC için derin bir birikim bölgesi olduğunu düşünüyorum, ancak traderlar yılın ikinci yarısında başlayacak likidite sorununu görmezden gelmemeli”.

Yani uzun vadede alım için iyi, kısa vadede belki kazançlı ancak orta vadede mevcut fiyat pahalı diyebiliriz.

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