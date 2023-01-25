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Bitcoin (BTC) içinde bulunduğu kısır döngüden kurtulmayı hedeflerken, önde gelen 2 analist işlerin sanıldığı kadar kolay olmayacağını vurguluyor.

Arcane Analisti: ‘Zor’

Kripto para piyasası, bugün kızıla büründü. Bitcoin %1,89 düşüşle 22.700 dolar seviyesinin altına düşerken, Ethereum (ETH) 1.600 dolar seviyesinin altına düştü. BTC hacmi %2,24 artarak yaklaşık 27,4 milyar dolara ulaştı. Bitcon, yeniden ivme kaybederken birçok analist mevcut rallinin geçici olduğuna inanıyor. Kripto para piyasanın değeri, son 24 saatte %3,23 düşerek 1,02 trilyon dolara geriledi. DeFi’deki toplam hacim şu anda 5,23 milyar dolar, yani toplam kripto para piyasasının 24 saatlik hacminin %9,21’i. Tüm stabilcoin’lerin hacmi ise şu anda 50.25 milyar dolar. Bu, 24 saatlik toplam kripto para piyasası hacminin %88.55’i. Bitcoin, %42,62 hakimiyet ve 436,29 milyar dolar piyasa değeri ile an itibariyle 22.650 dolardan işlem görüyor.

Yatırım şirketi Arcane Crypto’nun kıdemli analisti Vetle Lunde’ye göre, BTC, 2023’ün büyük bir bölümünde ağırlıklı olarak yerinde saymaya devam edecek. Uzmana göre, yüksek enflasyon, daha yüksek yaşam maliyetleri ve zorlu bir ekonomik belirsizlik nedeniyle insanlar BTC’ye daha az yatırım yapacak. Birçok insan işini kaybederken, 2022’nin en kötü performans sergileyen varlığı olan Bitcoin’e güvenmek riskli bir yaklaşım.

‘Zaman Alacak’

Kripto para piyasası, 1 trilyon doların üzerine çıkmayı başararak, 2023’e iyi bir başlangıç yaptı. Uzmanlara göre, önümüzdeki ay yapılacak kritik Fed toplantısı, para politikalarının gidişatını belirleyeceği ve faiz artırımı olacağı için yakından izlenen bir olay olacak Fed’in, şahin duruşuna son verebileceğine dair duyumlar artarken, bu sürecin zaman alabileceği iddia edildi. Bitcoin ATM sağlayıcısı CoinFlip’in başkanı Daniel Polotsky’e göre Bitcoin’de dip seviye görüldü. Ancak, birçok faktör kalıcı bir toparlanmanın zaman alacağına işaret ediyor.

İngiliz banka Standard Chartered’ın analistleri, Bitcoin’in 5.000 dolara düşebileceğini iddia etti. Öte yandan, efsane yatırımcı Tim Draper, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 250.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Uzmanlara göre, hem sektördeki krizler hem de makroekonomik şartlar nedeniyle Bitcoin’de satış baskısı tekrar ortaya çıkabilir. Analistler ayrıca volatilitenin yüksek olduğunu ve BTC‘nin her iki yöne de gidebileceğini belirtti. Bu bağlamda, Genesis’in iflası, piyasanın endişeyle izlediği ve riskli bir volatiliteye neden olabilecek krizlerden biri.