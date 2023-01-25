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  •   XRP İçin “Hazır Olun” Diyen Analist Bu Altcoin’in Yüzde 115 Yükselmesini Bekliyor!

XRP İçin “Hazır Olun” Diyen Analist Bu Altcoin’in Yüzde 115 Yükselmesini Bekliyor!

Kripto para analisti Cantering Clark, Bitcoin (BTC) ve bir altcoin'in yukarı yönde daha fazla hareket etmesini beklediğini söylerken, ödeme ağı XRP'nin (XRP) muhtemelen yükselmeye hazır olduğu belirtti.
15:00
25 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Cantering Clark, Bitcoin (BTC) ve küçük çaplı bir altcoin’in yukarı yönde daha fazla hareket etmesini beklediğini söylerken, ödeme ağı XRP‘nin (XRP) yükseliş için hazır olduğu belirtti.

Analistin XRP ve Bitcoin Analizi

Anonim kripto para analisti Cantering Clark, 150 binden fazla Twitter takipçisine XRP’nin yukarı yönde patlama yapmasının neredeyse vaktinin geldiğini belirterek “XRP gerçekten iyi görünüyor.” dedi.

Analistin grafiğine bakıldığında, XRP’nin yüksek hacimli bir bölge aralığının üzerine çıktığı ve aynı zamanda ortalama gerçek aralığı olan 0,422 doların üzerinde kaldığı görülüyor.

XRP, bu yazının hazırlandığı sırada söz konusu bölgenin hemen altında, 0,4096 dolardan işlem görüyor. Popüler altcoin‘in bu seviyelerde mum kapanışı yapması analistin işaret ettiği senaryoda bozulmaya neden olabileceğinin altını çizmek gerekiyor.

XRP’nin ardından BTC‘yi analiz eden Cantering Clark, en büyük kripto paranın henüz ralli yapmadığını, asıl rallinin çok yakında başlayabileceğini belirterek “Bu tür bir hareket FOMO (kaçırma korkusu) kaynaklı bir patlamayla sona ermezse gerçekten şaşırırım.” ifadelerini kullandı.

Analistin Radarı Altındaki Altcoin: SYN

Kripto para analistinin radarında ayrıca kripto paraların Blockchain’ler arasında güvenli ve verimli bir şekilde aktarım yapılmasını sağlamak için tasarlanmış bir platform olan Synapse (SYN) bulunuyor.

Cantering Clark, SYN’nin 0,70 dolardaki direnç seviyesini aşmasının ardından yüzde 115’e kadar yükselebileceği öngörüsünde bulunarak şunları söyledi:

SYN yükselişe geçmek üzere gibi görünüyor. Destekte oturuyor ve şu anda büyük bir kripto para borsasında henüz listelenmiş değil. Bu ne kadar sürebilir?

SYN, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 10,35 düşüşle 0,7925 dolardan işlem görüyor. Analistin işaret ettiği gibi Synapse, Coinbase, Kraken ve Gate.io gibi kripto para borsaları dışında Binance gibi dev kripto para borsalarında henüz listelenmiş değil.

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