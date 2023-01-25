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Sonunda Açıklandı! 2 Kritik Rapor Her Şeyi Anlatıyor! Dikkatler Bitcoin ve Bu Altcoin’de! Hazır Olun!

Kripto para piyasası sürpriz ralliler ile yeniden odak noktası olurken, 2 kritik rapor Bitcoin (BTC) ve altcoin piyasasına dair çarpıcı veriler ortaya koyuyor. 
14:30
25 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası sürpriz ralliler ile yeniden odak noktası olurken, 2 kritik rapor Bitcoin (BTC) ve altcoin piyasasına dair çarpıcı veriler ortaya koyuyor.

Goldman Sachs Raporu: Bitcoin Zirvede!

Amerika Birleşik Devletleri’nin en önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Goldman Sachs‘ın son raporu, kripto para dünyasında heyecan yarattı. Rapora göre, yılbaşından bugüne dek getirisine göre, Bitcoin dünyanın en iyi performans gösteren varlığı olmayı başardı. Goldman Sachs, Bitcoin’i altın, gayrimenkul, 10 yıllık tahvil, enerji, Nasdaq 100 ve diğer yirmi yatırım aracının üzerinde sıraladı. Goldman Sachs’ın Bitcoin’i varlık sıralamasına iki yıl önce eklediğini belirtmekte fayda var. İlginç bir şekilde, piyasa izleme platformu CoinGecko, Bitcoin’in 2022 yılında en kötü performans gösteren varlık olduğunu belirtti.

Geçen hafta yayınlanan son yıllık raporunda CoinGecko, ham petrol ve ABD Doları dışında genel olarak kötü performans gösteren önemli varlıkların altını çizdi. BTC, %64,2 düşüşle en kötü performansı gösterdi. Veri analizi firması olan Messari’de araştırmacı olan Tom Dunleavy, devasa rallileri ile Litecoin’in (LTC) son üç ay ve bir yıllık zaman dilimlerinde BTC’yi ve en yakın rakibi Ethereum’u (ETH) geride bıraktığının altını çizdi.

Messari Raporu: Litecoin!

Dunleavy, Ocak 2022’den itibaren LTC yatırımcılarının BTC ve ETH yatırımcılarından sırasıyla %31. ve %23.2’nin üzerinde yatırım getirisi (YG) elde ettiğini gösteren bir grafik paylaştı. Litecoin, 2022’den itibaren %73’lük artışı ile ile DeFi token’larını de geride bıraktı. Bununla birlikte, Bitcoin 52 hafta önce 48.086,84 dolardan işlem gördü ve aynı dönemdeki en düşük fiyatı 15.599 dolardı. CoinMarketCap’e göre BTC, son 30 gün içinde %27’nin üzerinde değer kazandı. Bitcoin, şu anda 441 milyar doları aşan piyasa değeriyle  22.691 dolardan işlem görüyor.

Litecoin, 2011 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana on yılı aşkın bir süredir dünyanın en popüler kripto paralarından biri olmaya devam ediyor. Litecoin,  son 30 gün içinde %25 artış kaydetti. Bu rallinin başlıca nedeni yaklaşan halving etkinliği. Halving,  zamanla arz büyüme oranını düşürür ve token’ın arzını daha kıt hale getirir. Bu faktörlerin kombinasyonu tarihsel olarak token fiyatı için iyi bir gelişme olmuştur. Litecoin her dört yılda bir öngörülebilir bir model izledi ve halving öncesinde yükselme eğiliminde oldu. Örneğin, 2015’deki halving’den önce, Litecoin’in fiyatı Kasım 2014’ün başındaki 3,62 dolardan Temmuz 2015’te 5,05 dolara yükseldi. Bu model 2015 ve 2019’da gözlemlendiğinden, yatırımcıların bu döngünün 2023’te tekrarlanacağını düşünmeleri şaşırtıcı değil. Ağustos 2023’te gerçekleşmesi planlanan bir sonraki  halving ile LTC yeni zirvelere çıkabilir.

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