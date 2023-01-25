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Düşündüğünüzden Daha Erken Gelecek! Çöküşleri Bilen 2 Analist Müjdeyi Verdi: Bitcoin Buraya Gidecek!

Bitcoin (BTC) yeniden duraklama sürecine girerken, önde gelen 2 analist BTC'nin bir sonraki hamlesine dair heyecan verici açıklamalar yaptı. 
14:00
25 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden duraklama sürecine girerken, önde gelen 2 analist BTC’nin bir sonraki hamlesine dair heyecan verici açıklamalar yaptı.

Bitcoin, Bu Seviyeden Sonra Tutulamayacak!

Bitcoin,  sene başından beri neredeyse %40 artışla büyük bir sürpriz yaptı. Mevcut rallinin arkasındaki en önemli faktörlerden biri, ABD’den gelen olumlu enflasyon verileri. Fed’in önümüzdeki günlerde faiz oranlarını düşüreceğine dair inanç giderek somutlaşıyor. Önde gelen analistlerden Game of Trades’e göre, Bitcoin, 25.000 dolar ve 32.000 dolardaki ilk direnç seviyelerini kırdıktan sonra beklenenden daha erken bir şekilde 46.000 dolara ulaşacak. BTC‘nin düğmeye bastığını ve mevcut rallinin sürdürülebilir olduğuna dikkat çeken uzman, 46.000 doların pek çok yatırımcının düşündüğünden daha erken geleceğini iddia etti.

Analiste göre, kripto para borsası FTX’in iflasının sonuçlarıyla ilgili devam eden endişelere rağmen, kritik direnç seviyelerini geçtiği göz önüne alındığında mevcut toparlanma etkileyici. Stratesjist, ilk etapta 25.000 dolara doğru bir rallinin mümkün olduğuna inanıyor. Resesyon endişelerinin azalması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını artıracağına dair görüşlerin ivme kazanması nedeniyle Bitcoin, baskı altından çıkıyor. Birçok uzman Fed’in 1 Şubat’ta faiz oranlarını yalnızca 25 baz puan artıracağından emin.

İyimserlik Devam Ediyor!

Önde gelen analistlerden Michael van de Poppe,  BTC’nin 23.100 dolarda önemli bir dirençle karşı karşıya olduğunu ve daha düşük seviyeler yapmaya devam ederse 22.300 doları test edebileceğini belirtti. Analiste göre, Bitcoin, 23,100 dolardaki kritik direnci kıramadı. Bu seviyenin geçilmesi durumunda, BTC yoluna devam edecek. Poppe, Bitcoin‘in 30.000 dolara ulaşacağını iddia ediyor. Bitcoin, son 24 saatte % 1.39 düşüş ve son yedi günde %7,58 artışla an itibariyle 22.734 dolardan işlem görüyor. BTC’nin toplam piyasa değeri şu anda 440,4 milyar dolar civarında.

Bitcoin 2023’e istikrarlı bir giriş yaparken, uzmanlar rallinin sürdürülebilirliği konusunda bölünmüş durumda. Bazı analistler makro ekonomik verilere işaret ederek fiyat artışının devam edeceğini iddia ederken, bazıları ise düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Önde gelen iki analitik şirketi olan CryptoQuant ve Santiment’in son verileri, balinaların Bitcoin biriktirdiğini gösteriyor. Analistlere göre, bu BTC’de mevcut rallinin devam edeceğine dair görüşün hakim olduğunu ortaya koyuyor.

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