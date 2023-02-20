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Büyük Bitcoin Çöküşünü Bilen İsim Parabolik BTC Rallisi İçin Konuştu!

Bitcoin için sıradaki hedef kaç dolar? Mayıs çöküşünü doğru tahmin eden uzman görüşünü açıkladı ve hedef verdi.
18:30
20 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçmişte doğru tahminlerde bulunan isimlerin yaptıkları açıklamalar geleceğe dair daha inandırıcı oluyor. Elbette yatırımcılar tarafından da daha fazla takip ediliyor. Büyük Bitcoin çöküşünü önceden haber veren popüler bir isim gelecek BTC rallisi konusunda önemli tahminlerde bulundu. Peki uzman analiste göre kripto paraları neler bekliyor?

Bitcoin Düşüşünü Bilen İsim

Bitcoin’in Mayıs 2021’deki çöküşünü önceden tahmin eden popüler kripto analisti BTC için ufukta dik bir ralli olabileceğini söylüyor. Dave the Wave takma ismiyle bilinen piyasa uzmanı geçmişten bir örnek veriyor. Bitcoin’in, 4.000 dolar seviyesinden yaklaşık 14.000 dolara yükseldiği 2019’un başındaki fiyat hareketini hatırlatan analist yine benzer bir süreç yaşayabilme ihtimalimize dikkat çekti.

Dave the Wave’in grafiğine bakıldığında, Bitcoin için bu yılın Mayıs ayına kadar yaklaşık 50.000 dolara kadar parabolik bir yükseliş yaşadığı görülüyor. Yazı hazırlandığı sırada 25.000 dolara yaklaşan Bitcoin fiyatı için bu senaryo %100 artış anlamına geliyor.

Kripto Para Boğası

Bitcoin’in uzun vadeli yükseliş potansiyeline bakan Dave the Wave, Elliott Dalga teorisini kullanarak 2025’in başlarında Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 150.000 dolara ulaşacağını söyledi. Bu birçok analist tarafından işaret edilen bir hedef ve 6 haneli Bitcoin fiyatını 2021 yılı son çeyreğinde PlanB dahil birçok önde gelen uzman bekliyordu. Ancak Fed’in faizleri artırmaya başlaması ve kripto şirketlerinin zincirleme iflasıyla bu hayaller suya düştü.

Elliott Wave teorisi, dalgalar halinde tezahür etme eğiliminde olan kalabalık psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan gelişmiş bir yöntemdir. Teoriye göre, yükselişe geçen bir varlık, birinci, üçüncü ve beşinci dalgaların yukarı yönlü patlamalar olduğu beş dalgalı bir ralliden geçer. Büyük Bitcoin düşüşünü bilen analistin grafiğine göre üçüncü dalga için 68.000 dolar ve beşinci dalga için 150.000 dolarlık hedefe ulaşılacak. Ancak ikisi arasında 25.000 dolarlık bir son dip göreceğiz. Tüm bu süreçte altcoinlerde de devasa ralliler görmemiz gerekecek.

Elbette bunlar geçmişte doğru tahminlerde bulunmak gelecekte de her söylediğinizi doğru çıkmasını sağlamıyor. Bundan dolayı yatırımcıların kendi değerlendirmelerini yaparak stratejilerini oluşturmaları menfaatlerine olandır.

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