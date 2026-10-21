Sons of Ton, Fiyatı Uçurmaya Hazırlanıyor!

Tap-to-Earn (Tıklayarak Kazan) ekosisteminde kartlar yeniden dağıtılıyor. Telegram tabanlı devasa oyun Sons of Ton, arkasına aldığı muazzam topluluk desteği ve kırdığı rekorlarla önümüzdeki dönemin en çok konuşulacak Web3 projesi olacağını kanıtladı.

Tam 3 Sezon boyunca süren nefes kesici rekabetin ardından Sons of Ton, toplamda 1.6 milyon oyuncuya ulaştı. Ancak asıl bomba haber bu değil: Gerçekleşen strict (sıkı) eleme süreçleri ve hile karşıtı filtrelerin ardından tam 1 Milyon tekil kullanıcı dev airdrop ödülüne hak kazandı!

Eğer Hamster Kombat veya Notcoin trenini kaçırdıysanız, arkamıza bakıp pişman olacağınız son fırsat tam şu an karşınızda duruyor olabilir.

10 Milyon USDT’lik Dev Ön Satış: Balinalar Çoktan Pozisyon Aldı!

Sıradan T2E projelerinin aksine Sons of Ton, arkasındaki finansal gücü ve yatırımcı güvenini ön satış rakamlarıyla kanıtladı. Piyasadaki tüm likidite darlığına rağmen proje, ön satış aşamasında 10 Milyon USDT fon toplayarak kırılması güç bir rekor imzaladı.

Kripto dünyasında bu ölçekte bir ön satış hacmi, arkasındaki dev balinaların ve kurumsal aktörlerin projeye olan sarsılmaz inancını gösteriyor. Ön satıştaki devasa talep, listeleme günü oluşacak devasa alım baskısının yalnızca bir fragmanı!

Ekip Geçmişte ne Yaptı? 50X’lik Dev Performansın İzleri!

Sons of Ton ekibini diğer projelerden ayıran en büyük fark, daha önce kanıtlanmış başarı hikayeleridir. Ekibin yönettiği bir önceki proje, listelemenin ilk ayında ön satış fiyatının tam 50 katına (50x) çıkma başarısı göstermişti.

Geçmiş Performans: 4 günde +5000% (50x)

Mevcut Proje Dinamiği: 1 Milyon Ödül Alan Aktif Kullanıcı + 10 Milyon USDT Toplanan Fon

Aynı ekibin çok daha büyük bir topluluk ve 10 Milyon USDT’lik muazzam bir likidite desteğiyle piyasaya sürdüğü Sons of Ton’da ilk ay hedeflerinin nerelere ulaşabileceğini tahmin etmek zor değil!

Tarihi Not Edin: 16 – 20 Kasım 2026

Geri sayım başladı. Sons of Ton token’ı, 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında küresel borsalarda aynı anda listelenecek.

Sadece 1 milyon şanslı kullanıcının airdrop kazandığı ve ön satışta 10 milyon $ toplayan bu dev ekosisteme tahtını teslim etme zamanı geldi. Listeleme günü tahtada yaşanacak mum savaşlarını kaçırmamak ve ekosistemdeki yerinizi almak için son günleri çok iyi değerlendirin!

Tren istasyondan kalkmak üzere. 50x potansiyeline sahip bu devasa fırtınanın dışında mı kalacaksınız, yoksa kazananlar tarafında mı?

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