AEON, yapay zeka kartı destekli agentic checkout özelliğini kullanıma sundu

Yapay zeka ekonomisi için geliştirilen ödeme ve mutabakat altyapısı AEON, yapay zeka ajanlarının Shopify ve Amazon gibi e-ticaret platformlarında otonom olarak ürün aramasına, alışveriş sepeti oluşturmasına ve ödeme yapmasına imkan tanıyan Agentic Checkout özelliğini kullanıma sundu. AEON AI Card tarafından desteklenen sistem, yapay zeka ajanlarına belirli sınırlar dahilinde harcama yetkisi vererek kullanıcıların taleplerini tamamlanmış alışveriş işlemlerine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Model Context Protocol (MCP) ve Universal Commerce Protocol (UCP) ile doğrudan entegre çalışan Agentic Checkout sayesinde kullanıcılar, sohbet tabanlı bir arayüz üzerinden bir yapay zeka ajanıyla iletişim kurabiliyor. Kullanıcı aradığı ürünü veya ihtiyaçlarını doğal dille tarif ederken yapay zeka ajanı uygun ürünleri araştırabiliyor ve belirtilen kriterlere göre alışveriş sepeti oluşturabiliyor.

Ürün seçiminin ardından kullanıcı, Visa veya Mastercard altyapısıyla çalışan bir AEON AI Card aracılığıyla satın alma işlemine onay verebiliyor. Böylece yapay zeka ajanı, kullanıcının ana ödeme bilgilerine veya kripto varlıklarının bulunduğu cüzdana erişmeden işlemi tamamlayabiliyor. Sistem, ürün keşfinden sepet oluşturmaya ve ödemeye kadar tüm süreci yöneterek doğal dille verilen bir talebi tamamlanmış bir satın alma işlemine dönüştürüyor.

AI Card: Yapay Zeka Ajanlarına Kontrollü Harcama Yetkisi

Sistemin merkezinde yer alan AEON AI Card, yapay zeka ajanlarına finansal hareket kabiliyeti kazandırırken harcamaların önceden tanımlanmış sınırlar içerisinde tutulmasını sağlamak üzere geliştirildi.

Altyapı, tek kullanımlık yapay zeka ajan kartlarını ve önceden belirlenen bütçe limitlerini destekliyor. Bu sayede harcama yetkisi belirli bir görev veya işlemle sınırlandırılabiliyor. Kripto para tabanlı yetkilendirme mekanizmasıyla desteklenen ve mevcut Visa ödeme altyapısına bağlanan AI Card, zincir üzerindeki varlıklarla günlük ticaret arasında bir köprü oluşturuyor.

Bu yapı sayesinde yapay zeka ajanları, kullanıcıların ana cüzdanlarına veya geleneksel kredi kartlarına doğrudan erişmeden onlar adına harcama yapabiliyor. Böylece yapay zekanın yalnızca kullanıcılara karar verme aşamasında yardımcı olduğu bir modelden, alınan kararları gerçek ekonomide güvenli şekilde uygulayabildiği bir yapıya geçiş hedefleniyor.

Agentic Checkout Daha Geniş Bir Ticaret Ekosistemine Açılıyor

Agentic Checkout, yapay zeka ajanlarını sınırlı sayıdaki seçilmiş satıcıyla kısıtlamak yerine açık ve geniş bir ticaret ekosistemine erişim sağlayacak şekilde tasarlandı. Shopify entegrasyonu üzerinden yapay zeka ajanları, 175’ten fazla ülkede faaliyet gösteren 3 milyondan fazla aktif mağazada bir milyardan fazla ürünü arayabiliyor. Ürün kategorileri arasında giyim, ev ürünleri, güzellik, elektronik ve kitap gibi birçok alan bulunuyor.

Shopify, AEON’un Agentic Checkout yeteneğinin gösterildiği ilk platformlardan biri olurken temel altyapının farklı e-ticaret ekosistemlerine genişletilmesi ve hem fiziksel hem de dijital ürünleri desteklemesi planlanıyor. Sıradaki entegrasyonların Amazon ve Travala olması bekleniyor. Böylece geniş ölçekli perakende ürünleri ve seyahat envanteri de aynı yapay zeka ajanı arayüzü üzerinden erişilebilir hale gelecek.

Altyapıda gerçek kullanım senaryolarına yönelik güvenlik önlemleri de bulunuyor. Kart numaralarının tamamı ve güvenlik kodları sohbet kayıtlarına veya yapay zeka modelinin bağlamına dahil edilmiyor. Ayrıca ödeme işleminin sonucunun belirsiz olduğu durumlarda sistem, yeniden ödeme girişiminde bulunmadan önce önceki işlemin durumunu doğruluyor. Böylece fark edilmeden gerçekleşebilecek mükerrer ödemelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Daha fazla ticaret platformunun yapay zeka ajanlarına açılmasıyla birlikte bu işlemlerin güvenli biçimde yetkilendirilmesi ve mutabakatının gerçekleştirilmesi giderek daha önemli hale geliyor. AEON Agentic Checkout ve AI Card, yapay zeka ajanlarının önceden tanımlanan harcama sınırları içinde hareket edebilmesini sağlayan finansal uygulama katmanını oluşturuyor. AEON ise bu ajanların dijital ve fiziksel ekonomilerde güvenli şekilde işlem yapabilmesi, ödeme gerçekleştirebilmesi ve mutabakat sağlayabilmesi için gereken altyapıyı geliştirmeyi hedefliyor.

Yapay Zeka Ekonomisi İçin Mutabakat Katmanı

Agentic Checkout ve AI Card, AEON’un yapay zeka ajanlarına yönelik ödeme altyapısının birbirini tamamlayan iki bileşenini oluşturuyor. Agentic Checkout, yapay zeka ajanlarının alışveriş işlemlerini gerçekleştirmesini sağlarken AI Card ise bu işlemlerin ödenebilmesi için kontrollü finansal yetki sunuyor.

Bu iki yapı birlikte yapay zeka ajanının niyetini, ödeme yetkilendirmesini, ödeme işleminin gerçekleştirilmesini ve mutabakat sürecini tek bir akış altında birleştiriyor.

Yapay zeka ajanları giderek daha gelişmiş şekilde arama yapabiliyor, analiz gerçekleştirebiliyor, görevleri koordine edebiliyor ve kullanıcılar adına karar verebiliyor. Bu gelişimin bir sonraki aşamasını ise alınan kararların güvenli ve doğrulanabilir ekonomik işlemlere dönüşmesi oluşturuyor.

AEON, yapay zeka ajanlarının kimliğini, ödeme yetkilendirmesini, ödeme işlemlerinin yürütülmesini ve mutabakatı tek bir çerçevede bir araya getirerek bu altyapıyı oluşturmayı amaçlıyor. Böylece yapay zeka ajanlarının dijital ve fiziksel ekonomilerde otonom, güvenli ve açıkça tanımlanmış finansal sınırlar içerisinde işlem gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.

AEON Hakkında

AEON, yapay zeka ekonomisi için geliştirilen yerel bir ödeme ve mutabakat katmanı olarak faaliyet gösteriyor. Agent Account, AI Card ve AI Gateway gibi programlanabilir ödeme araçları sunan AEON, otonom yapay zeka ajanlarının küresel değer ağları üzerinde işlem gerçekleştirebilmesini amaçlıyor.

Platform, geleneksel finansal altyapılardaki yüksek işlem maliyetlerini, programlanabilirlik eksikliklerini ve mutabakat gecikmelerini azaltmayı hedeflerken yapay zeka ajanlarının farklı para birimleri, blokzincir ağları ve protokoller arasında küresel ekonomiye erişebilmesine yönelik finansal altyapı sunuyor.

AEON; x402, ERC-8004, MCP ve Google A2A gibi standartlarla entegre çalışıyor. Şirket, bu entegrasyonlarla doğrulanabilir yapay zeka ödemelerini ölçeklendirmeyi ve yapay zeka ajanlarını dünya genelinde 50 milyondan fazla satıcıdan oluşan bir ağa bağlamayı hedefliyor.

AEON tarafından paylaşılan verilere göre platform bugüne kadar 2,3 milyondan fazla kullanıcı için toplam 514 milyon doların üzerinde işlem hacmi gerçekleştirdi. Projenin yatırımcıları arasında YZi Labs, IDG Capital, HashKey Capital ve Stanford Blockchain Builders Fund bulunuyor.

$AEON token ise OKX, Bitget, Binance Alpha ve Bithumb dahil olmak üzere çeşitli küresel kripto para platformlarında işlem görüyor.

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