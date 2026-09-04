Bitcoin’de büyük dönüş sinyali: ETF’lerden 731 milyon dolarlık destek

Bitcoin (BTC), son yükselişle birlikte yeniden boğa piyasasına geçiş sınırına yaklaşırken, hareketin arkasındaki dinamikler yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor. Zincir üstü veriler yükselişin önemli bölümünün spot piyasadaki talepten ziyade vadeli işlemlerde artan kaldıraçtan kaynaklandığını gösterirken, ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine gelen güçlü para girişleri ise piyasanın diğer tarafında kurumsal talebin güçlendiğine işaret ediyor.

Bitcoin Boğa Piyasasına Yaklaşıyor

Zincir üstü analist Axel Adler Jr.’a göre Bitcoin, boğa piyasasına geçiş için kullanılan modelde kritik sınıra oldukça yaklaşmış durumda ancak geçiş henüz resmen doğrulanmadı. Bunun için günlük kapanışın modeldeki boğa dönüş eşiğinin üzerine çıkması gerekiyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 3,9 değer kazanırken vadeli işlem piyasasındaki açık pozisyon miktarı 11.200 BTC, yaklaşık yüzde 3,4 arttı. Altı saatlik bir zaman diliminde açık pozisyonlardaki artışın 15.200 BTC’ye kadar ulaştığı görüldü.

Adler, fiyatla açık pozisyonların aynı anda yükselmesinin hareketin short pozisyonların kapanmasından çok yeni vadeli işlem kaldıraçlarıyla beslendiğini gösterdiğini ifade etti. Son 24 saatin 15 saatinde long pozisyonların arttığı belirtildi.

Bu yapı yükselişin devam etmesi halinde Bitcoin’i boğa piyasası aşamasına taşıyabilecek olsa da kaldıraçların hızlı biçimde çözülmesi durumunda geri çekilme riskini de artırıyor.

ETF’lere 731 Milyon Dolara Yakın Para Girdi

Vadeli piyasalardaki kaldıraç artışına karşılık spot ETF cephesinden güçlü bir talep sinyali geldi. Trader T verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri 3 Eylül’de (dün) toplam 730,89 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu rakam yılın en yüksek üçüncü günlük net girişi oldu.

BlackRock’ın IBIT fonu 453,96 milyon dolarla girişlere öncülük etti. Ark Invest’in ARKB fonuna 137,74 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonuna ise 74,45 milyon dolar girdi.

Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,79 milyon dolar, Bitwise BITB 24,76 milyon dolar giriş kaydetti. Morgan Stanley MSBT ve Grayscale GBTC de sırasıyla 7,71 milyon dolar ve 8,22 milyon dolar net giriş gördü.

Buna karşılık VanEck HODL’dan 19,58 milyon dolar, WisdomTree BTCW’dan ise 5,16 milyon dolar çıktı.

Fidelity Dip Konusunda Temkinli

Fidelity ise dördüncü çeyrek görünümünde Bitcoin’in dört yıllık döngüsü, volatilite, düzenleyici gelişmeler ve kurumsal benimsenmeyi piyasanın yönünü belirleyebilecek ana değişkenler olarak sıraladı.

Şirket, Bitcoin’in geçmişte yaklaşık dört yıllık aralıklarla boğa zirveleri ve ayı piyasası dipleri oluşturduğunu belirtti. Bu döngünün tekrarlanması halinde Kasım 2022’den sonraki önemli dip Kasım 2026 civarında oluşabilir. Ancak Fidelity, dört yıllık döngünün doğrudan piyasa zamanlaması için kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Son toparlanma Bitcoin’in temmuz ayında dip yapmış olabileceği ihtimalini de gündeme getiriyor. Bitcoin ağustosun üçüncü haftasında yüzde 25’in üzerinde yükselirken aynı dönemde Ethereum yüzde 34,1, Solana ise yüzde 28 değer kazandı.

Fidelity ayrıca haziran ile ağustos ortası arasında volatilitenin düşmesinin ardından fiyatların güçlü şekilde yukarı yönlü hareket ettiğine dikkat çekti. Geçmiş Bitcoin ayı piyasalarında da satış baskısının tükenmesini düşük volatilite dönemi ve ardından yukarı yönlü volatilite artışı izlemişti.

Şirkete göre stablecoin işlemleri ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu gibi benimsenme göstergelerinin fiyatlardaki zayıflığa rağmen büyümeye devam etmesi de piyasanın temel görünümünü destekliyor.

Fidelity, düzenleyici netliğin artması, para politikasındaki değişiklikler ve kurumsal benimsenmenin hızlanmasının yeni bir yükselişi destekleyebileceğini düşünüyor. Ancak şirket, son toparlanmaya bakarak ayı piyasasının sona erdiği sonucuna varmak yerine fiyat hareketleri, düzenleyici gelişmeler ve benimsenme verilerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.