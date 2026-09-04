Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de büyük dönüş sinyali: ETF’lerden 731 milyon dolarlık destek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 $BTC son 24 saatte yüzde 3,7 yükselirken vadeli işlem açık pozisyonları 11.200 BTC arttı.
  • ⚠️ Axel Adler Jr., yükselişin yeni kaldıraçlı pozisyonlarla desteklenmesinin ani bir geri çekilme riski yaratabileceğini belirtiyor.
  • 💰 ABD spot Bitcoin ETF'lerine 3 Eylül'de (dün) 730,89 milyon dolar girerek yılın en güçlü üçüncü günlük girişi kaydedildi.
  • 📊 Fidelity, son toparlanmanın dip ihtimalini güçlendirdiğini ancak ayı piyasasının sona erdiğini söylemek için henüz erken olduğunu düşünüyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin (BTC), son yükselişle birlikte yeniden boğa piyasasına geçiş sınırına yaklaşırken, hareketin arkasındaki dinamikler yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor. Zincir üstü veriler yükselişin önemli bölümünün spot piyasadaki talepten ziyade vadeli işlemlerde artan kaldıraçtan kaynaklandığını gösterirken, ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine gelen güçlü para girişleri ise piyasanın diğer tarafında kurumsal talebin güçlendiğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Bitcoin Boğa Piyasasına Yaklaşıyor
2 ETF’lere 731 Milyon Dolara Yakın Para Girdi
3 Fidelity Dip Konusunda Temkinli

Bitcoin Boğa Piyasasına Yaklaşıyor

Zincir üstü analist Axel Adler Jr.’a göre Bitcoin, boğa piyasasına geçiş için kullanılan modelde kritik sınıra oldukça yaklaşmış durumda ancak geçiş henüz resmen doğrulanmadı. Bunun için günlük kapanışın modeldeki boğa dönüş eşiğinin üzerine çıkması gerekiyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 3,9 değer kazanırken vadeli işlem piyasasındaki açık pozisyon miktarı 11.200 BTC, yaklaşık yüzde 3,4 arttı. Altı saatlik bir zaman diliminde açık pozisyonlardaki artışın 15.200 BTC’ye kadar ulaştığı görüldü.

Adler, fiyatla açık pozisyonların aynı anda yükselmesinin hareketin short pozisyonların kapanmasından çok yeni vadeli işlem kaldıraçlarıyla beslendiğini gösterdiğini ifade etti. Son 24 saatin 15 saatinde long pozisyonların arttığı belirtildi.

Bu yapı yükselişin devam etmesi halinde Bitcoin’i boğa piyasası aşamasına taşıyabilecek olsa da kaldıraçların hızlı biçimde çözülmesi durumunda geri çekilme riskini de artırıyor.

ETF’lere 731 Milyon Dolara Yakın Para Girdi

Vadeli piyasalardaki kaldıraç artışına karşılık spot ETF cephesinden güçlü bir talep sinyali geldi. Trader T verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri 3 Eylül’de (dün) toplam 730,89 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu rakam yılın en yüksek üçüncü günlük net girişi oldu.

BlackRock’ın IBIT fonu 453,96 milyon dolarla girişlere öncülük etti. Ark Invest’in ARKB fonuna 137,74 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonuna ise 74,45 milyon dolar girdi.

Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,79 milyon dolar, Bitwise BITB 24,76 milyon dolar giriş kaydetti. Morgan Stanley MSBT ve Grayscale GBTC de sırasıyla 7,71 milyon dolar ve 8,22 milyon dolar net giriş gördü.

Buna karşılık VanEck HODL’dan 19,58 milyon dolar, WisdomTree BTCW’dan ise 5,16 milyon dolar çıktı.

Fidelity Dip Konusunda Temkinli

Fidelity ise dördüncü çeyrek görünümünde Bitcoin’in dört yıllık döngüsü, volatilite, düzenleyici gelişmeler ve kurumsal benimsenmeyi piyasanın yönünü belirleyebilecek ana değişkenler olarak sıraladı.

Şirket, Bitcoin’in geçmişte yaklaşık dört yıllık aralıklarla boğa zirveleri ve ayı piyasası dipleri oluşturduğunu belirtti. Bu döngünün tekrarlanması halinde Kasım 2022’den sonraki önemli dip Kasım 2026 civarında oluşabilir. Ancak Fidelity, dört yıllık döngünün doğrudan piyasa zamanlaması için kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Son toparlanma Bitcoin’in temmuz ayında dip yapmış olabileceği ihtimalini de gündeme getiriyor. Bitcoin ağustosun üçüncü haftasında yüzde 25’in üzerinde yükselirken aynı dönemde Ethereum yüzde 34,1, Solana ise yüzde 28 değer kazandı.

Fidelity ayrıca haziran ile ağustos ortası arasında volatilitenin düşmesinin ardından fiyatların güçlü şekilde yukarı yönlü hareket ettiğine dikkat çekti. Geçmiş Bitcoin ayı piyasalarında da satış baskısının tükenmesini düşük volatilite dönemi ve ardından yukarı yönlü volatilite artışı izlemişti.

Şirkete göre stablecoin işlemleri ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu gibi benimsenme göstergelerinin fiyatlardaki zayıflığa rağmen büyümeye devam etmesi de piyasanın temel görünümünü destekliyor.

Fidelity, düzenleyici netliğin artması, para politikasındaki değişiklikler ve kurumsal benimsenmenin hızlanmasının yeni bir yükselişi destekleyebileceğini düşünüyor. Ancak şirket, son toparlanmaya bakarak ayı piyasasının sona erdiği sonucuna varmak yerine fiyat hareketleri, düzenleyici gelişmeler ve benimsenme verilerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin, tahvil getirilerindeki düşüşle 82 bin doları aştı

Bitcoin 50 haftalık ortalamanın üstüne çıkarak 83 bin dolar direncine yöneldi

Fed’den kritik faiz mesajı geldi, Bitcoin 78 bin doların üzerine fırladı

Strategy, finansman elverdiği sürece Bitcoin alımını sürdürecek

Bitcoin’i destekleyebilir ama risk de büyüyor: Dolar hedge oranları 11 yılın dibinde

Bitcoin için kritik sinyaller üst üste geldi: 11 ay sonra bir ilk

Bitcoin döngü göstergesi sekiz ay sonra yeniden yükseliş sinyali verdi

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ripple CEO’su ABD’nin kripto merkezi olma hedefinin ulaşılabilir olduğunu söyledi
Bir Sonraki Yazı AEON, yapay zeka kartı destekli agentic checkout özelliğini kullanıma sundu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Hollanda Merkez Bankası, 86 ton altını ABD’den çıkardı
ALTIN
AEON, yapay zeka kartı destekli agentic checkout özelliğini kullanıma sundu
Basın Bülteni
Lost your password?