Bitcoin 365 günlük ortalamanın üzerine çıkarak yükseliş sinyali verdi

Bitcoin, Mart 2023’ten bu yana ilk kez 365 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış yaptı. Fiyatın 85.897 dolar bölgesine kadar yükselmesiyle birlikte, ağustos ortasından beri piyasayı baskılayan güçlü satış emirlerinin de büyük ölçüde karşılandığı görüldü.

Teknik eşikler ve zincir üstü veriler

Glassnode ve CryptoQuant verileri, Bitcoin’in 80.500 dolar seviyesinin üzerine yerleşmesiyle piyasanın teyit edilmiş bir yükseliş eğilimine girdiğine işaret ediyor. Her iki platform da zincir üstü ve piyasa verileri üzerine çalışan analiz şirketleri olarak kripto varlıklardaki döngüleri yakından izliyor.

Uzun vadeli trend çizgisinin aşılması ayrıca dikkat çekti. Söz konusu çizgi, 2019’dan bu yana önceki büyük yükseliş dönemlerinin başlangıcını doğru biçimde işaret eden göstergelerden biri olarak öne çıkıyordu. Son kırılma, bu nedenle yalnızca kısa vadeli fiyat hareketi olarak değil, daha geniş ölçekli bir yön değişimi ihtimali olarak değerlendiriliyor.

Zincir üstü göstergeler arasında izlenen MVRV oranı da uzun vadeli ortalamasının üzerine çıktı ve kalıcı yukarı yönlü ivmenin görüldüğü bölgeye girdi. Glassnode, benzer yapının 2019 ve 2023 makro döngülerinin başında da ortaya çıktığını, o dönemlerde ağın uzun bir sermaye birikimi evresinden çıktığını kaydetti.

Mini sözlük: MVRV, Bitcoin’in toplam piyasa değeri ile yatırımcıların elde tutulan varlıkları için ödediği ortalama maliyet arasındaki farkı izleyen zincir üstü bir göstergedir. Oranın pozitif bölgeye geçmesi, ortalama yatırımcı karlılığında artış yaşandığını gösterir.

Glassnode, MVRV oranındaki son yükselişin 2019 ve 2023 başındaki yapıyla benzerlik taşıdığını, bunun da uzun bir birikim döneminin ardından piyasa eğiliminde değişime işaret edebileceğini vurguluyor.

Satış baskısı zayıflarken talep öne çıktı

Piyasadaki görünüm, satıcıların artık varlıklarını iskontolu seviyelerden elden çıkarmaya daha az istekli olduğuna işaret ediyor. SOPR endeksi de kar satışı denemelerinin güçlü spot talep tarafından kısa sürede karşılandığını gösteriyor.

Büyük sermaye sahiplerinin son dönemde inisiyatif aldığı ve son üç yılda ilk kez borsa yatırımcılarıyla aynı yönde hareket etmeye başladığı aktarıldı. Bu değişim, önceki aylarda varlık üzerinde etkili olan uzun süreli düşüş eğiliminin teknik olarak bozulduğu görüşünü güçlendirdi.

CryptoQuant araştırmacıları, piyasadaki güçlenmeye karşın temkinli bir yaklaşımın korunmasını, 2026 sonbaharındaki görünümün önceki döngülere kıyasla ABD spot ETF girişleri ile Fed’in para politikası kararlarına daha fazla bağlı olmasını öne çıkarıyor.

Yeni direnç bölgesi 88 bin ile 90 bin dolar aralığında

Kısa vadede alıcılar için en kritik eşik 80.500 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin korunması ve sağlam bir destek hattına dönüşmesi, son kırılmanın kalıcılığı açısından belirleyici kabul ediliyor.

80.500 dolar seviyesi olası geri çekilmelerde korunursa, piyasadaki bir sonraki önemli sınavın 88.000 ile 90.000 dolar aralığında yaşanması bekleniyor. Glassnode ve CryptoQuant’ın tarihsel modelleri, bu bölgenin aşılması halinde Bitcoin’in yeni zirve arayışına girebileceğine işaret ediyor.