14 yıldır hareketsiz kalan 600 BTC yeniden taşındı

Kripto piyasasında son dönemde güçlenen yükseliş havası sürerken, yaklaşık 14,2 yıldır hareketsiz duran 600 BTC yeniden hareket etti. Güncel fiyatlarla yaklaşık 51,15 milyon dolar değerindeki varlığın taşınması, özellikle Bitcoin’in ilk dönemlerine ait cüzdanların yeniden aktif hale gelmesi nedeniyle piyasada dikkat çekti.

Eski cüzdan hareketi öne çıktı

Blokzincir verilerini izleyen Whale Alert, uzun süredir işlem görmeyen bir adresin yeniden aktif olduğunu gösterdi. Whale Alert, büyük tutarlı işlemleri takip eden ve kripto piyasasında sık başvurulan zincir üstü veri hesapları arasında yer alıyor. Söz konusu 600 BTC’nin, yıllardır dokunulmadan bekledikten sonra tek seferde hareket etmesi, piyasa oyuncularının odağını bu işleme çevirdi.

Taşınan Bitcoin’lerin yaşı, bu varlıkları Bitcoin’in erken dönem birikimleri arasına yerleştiriyor. Piyasada bu tür varlıklar zaman zaman Satoshi dönemi Bitcoin’leri olarak anılıyor. Bu nedenle işlem, yalnızca büyüklüğüyle değil, elde tutulma süresiyle de önem kazandı.

Yaklaşık 14,2 yıldır hareketsiz kalan 600 BTC’nin yeniden taşınması, Bitcoin’in erken dönem cüzdanlarına yönelik ilgiyi yeniden artırdı.

Satış işareti görülmedi

İşlemin ardından piyasada eski yatırımcıların yeniden devreye girdiğine dair değerlendirmeler öne çıksa da, mevcut veriler doğrudan satış hazırlığına işaret etmiyor. Zincir üstü hareketlerde benzer örnekler zaman zaman kar satışlarıyla ilişkilendirilse de, bu transferin bir borsaya yönlendirildiğine dair açık bir iz bulunmuyor.

Bu durum, varlıkların sadece başka bir cüzdana aktarılmış olabileceği ihtimalini gündemde tutuyor. Dolayısıyla tek başına cüzdan hareketi, sahibinin piyasaya satış baskısı getireceği anlamına gelmiyor.

Yükseliş ortamında dikkat çekti

Bitcoin’de son fiyat kırılımının ardından kripto varlıklarda genel iyimserlik güç kazanmış durumda. Böyle bir dönemde uzun yıllardır sessiz kalan büyük bir cüzdanın yeniden aktifleşmesi, yatırımcıların zincir üstü verileri daha yakından izlemesine yol açtı.

Erken dönem cüzdanları piyasada yakından takip ediliyor; çünkü bu adreslerin sahipleri genellikle Bitcoin’i çok düşük fiyat seviyelerinde edinmiş kişilerden oluşuyor. Bu da olası bir transferi, piyasa açısından psikolojik olarak daha önemli hale getiriyor.

Mevcut veriler, taşınan fonların bir borsaya gönderildiğini göstermiyor; bu nedenle hareketin doğrudan satış anlamına geldiği söylenemiyor.

Şimdilik öne çıkan unsur, neredeyse bir buçuk on yıl boyunca hareketsiz kalan büyük bir Bitcoin bakiyesinin yeniden zincir üstünde görünmesi oldu. Piyasa katılımcıları, bundan sonraki hareketlerde bu varlıkların hangi adreslere yönleneceğini izlemeyi sürdürecek.