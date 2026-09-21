BITCOIN (BTC)

Bitfinex’te BTC vadeli işlemlerinde fiyat kısa süreliğine 153.960 dolara çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitfinex'te BTC vadeli işlemleri kısa süreliğine 153.960 dolara çıktı.
  • 📈 Spot piyasa 85.000 dolar civarında kalırken $BTC kontratındaki sapma saniyeler içinde kapandı.
  • 💥 Son 24 saatte 117.116 yatırımcının 688,07 milyon dolarlık pozisyonu tasfiye edildi.
  • 🤖 Arbitraj botları devreye girince fiyat farkı bir dakikadan kısa sürede düzeldi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitfinex’te BTC PERP sürekli vadeli işlem sözleşmesinde sert bir fiyat sapması yaşandı. Spot Bitcoin yaklaşık 85.000 dolar seviyesinde işlem görürken ilgili vadeli işlem kontratı kısa süreliğine 153.960 dolara kadar yükseldi. Saniyeler içinde piyasa seviyelerine dönen kontrat, son durumda 85.038 dolar civarında bulunuyor ve 24 saatte %5,55 artış gösteriyor.

İçindekiler
1 Likidite darlığı etkili oldu
2 Zincirleme tasfiyeler sıçramayı büyütmüş olabilir
3 Anomali bir dakikadan kısa sürdü

Likidite darlığı etkili oldu

Fiyat hareketinin yalnızca Bitfinex’teki ilgili kontratta görüldüğü, spot piyasaya yayılmadığı anlaşılıyor. BFX bileşik spot fiyat endeksi sıkışma sırasında istikrarını korudu ve 84.406 doların üzerine çıkmadı. Bu tablo, anomali niteliğindeki sıçramanın genel Bitcoin piyasasından değil, borsaya özgü likidite eksikliğinden kaynaklandığına işaret ediyor.

Bitfinex, kripto varlıklarda spot ve türev işlemler sunan köklü borsalar arasında yer alıyor. Olayın merkezindeki BTC PERP kontratı, vadesi bulunmayan sürekli vadeli işlem ürünü olarak biliniyor.

Spot Bitcoin 85.000 dolar civarında kalırken BTC PERP kontratının 153.960 dolara kadar çıkması, hareketin geniş piyasa yerine tek bir işlem tahtasında yoğunlaştığını gösterdi.

Zincirleme tasfiyeler sıçramayı büyütmüş olabilir

Dikey yükselişin arkasındaki ana etkenin, zorunlu tasfiyelerdeki zincirleme etki olabileceği değerlendiriliyor. Coinglass verilerine göre son 24 saatte piyasa genelinde 117.116 yatırımcının kaldıraçlı pozisyonu tasfiye edildi. Toplam tasfiye tutarı 688,07 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemde görülen en büyük tekil tasfiye emri Binance’te gerçekleşti. BTC USDT sözleşmesindeki bu işlemin büyüklüğü 11,29 milyon dolar oldu. Toplam zararın büyük kısmı kısa pozisyonlarda toplandı. Kısa pozisyonlardan kaynaklanan tasfiye tutarı 598,27 milyon dolar seviyesine çıktı. Bitcoin özelinde ise toplam 354,93 milyon dolarlık tasfiye görülürken bunun 338,15 milyon dolarlık bölümü kısa pozisyonlardan geldi.

MetrikTutarDetay
Toplam tasfiye688,07 milyon dolar117.116 yatırımcı
Kısa pozisyon tasfiyesi598,27 milyon dolarPiyasa geneli
Bitcoin tasfiyesi354,93 milyon dolar338,15 milyon doları kısa pozisyon

Bu tür bir senaryoda yerel ölçekte başlayan yukarı yönlü hareket, koruma amaçlı emirlerin otomatik biçimde devreye girmesine yol açabiliyor. Böylece kısa pozisyondaki yatırımcılar, işlemlerini piyasa fiyatından kapatmak zorunda kalıyor. Alım yönlü bu zorunlu akış, sığ emir defterinde mevcut satış emirlerini çok kısa sürede tüketebiliyor.

Anomali bir dakikadan kısa sürdü

Bitfinex’teki emir defterinin görece ince yapısı, art arda gelen alım emirlerinin etkisini büyütmüş görünüyor. Kullanılabilir limit emirlerin hızla silinmesi kısa süreli bir likidite boşluğu yarattı ve fiyatı 155.000 dolara yaklaşan seviyelere taşıdı. Bölgesel arbitraj botlarının devreye girmesiyle fark kısa sürede kapandı. Tüm süreç bir dakikadan kısa sürdü.

Çoğu kaybın kısa pozisyonlarda toplanması ve Bitfinex’teki sığ emir defteri, BTC PERP kontratındaki sert fiyat sıçramasının başlıca nedenleri arasında öne çıktı.

Yaşanan oynaklık daha geniş piyasa eğilimini değiştirmedi. Buna karşın olay, kripto türev piyasalarında yüksek kaldıraç kullanımının ve sınırlı likiditenin ne kadar hızlı fiyat bozulmasına yol açabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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