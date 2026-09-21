Bitcoin için 45 hafta sonra kritik sinyal: Ayı piyasası sona mı erdi?

Bitcoin, 45 hafta sonra ilk kez 50 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde haftalık kapanış yaptı. Ayı piyasasının sona ermiş olabileceğine işaret eden bu gelişme, geçmiş döngülerde büyük yükselişlerin öncesinde görülen teknik sinyali yeniden gündeme taşıdı. Spot Bitcoin ETF’lerinde ise haftanın son iki gününde toplam 592,5 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, 20 Eylül’de sona eren haftada yaklaşık yüzde 6 değer kazandı. Son 35 günlük yükselişi yüzde 29’a ulaşan kripto para, haberin hazırlandığı sırada yaklaşık 81.600 dolardan işlem görürken 50 haftalık hareketli ortalama 78.115 dolar civarında bulunuyordu.

Geçmişteki 13 örneğin 11’inde önceki dip korunmuştu

Galaxy Araştırma Başkanı Alex Thorn, bu kapanışın Bitcoin’de düşüş döneminin sona erdiğine ilişkin önemli bir işaret olabileceğini söyledi. Thorn’un dikkat çektiği temel nokta, fiyatın gün içinde ortalamanın üzerine çıkmasının ötesinde, haftayı da bu seviyenin üzerinde tamamlaması oldu.

Yaklaşık bir yıllık haftalık kapanış fiyatlarını yansıtan 50 haftalık hareketli ortalama, Bitcoin’in uzun vadeli eğilimini değerlendirmek için kullanılıyor. Boğa piyasalarında fiyat genellikle bu seviyenin üzerinde seyrederken uzun süren düşüş dönemlerinde toparlanmalar bile ortalamanın kalıcı biçimde aşılmasına yetmeyebiliyor.

Galaxy’nin 2011’den bu yana yaşanan büyük Bitcoin ayı piyasalarını inceleyen çalışmasında, fiyatın haftalık grafikte yeniden bu ortalamanın üzerine çıktığı 13 örnek belirlendi. Bunların 11’inde Bitcoin, daha sonra önceki dip seviyesinin altına gerilemedi.

Geçmiş döngüler bu ilişkinin dikkat çekici örneklerini sunuyor. Bitcoin, 2011’deki çöküşün ardından Ocak 2012’de 50 haftalık ortalamasını geri kazandı. Yaklaşık 2 dolara kadar gerileyen fiyat, 2013 sonunda 1.200 dolar civarına ulaştı. Benzer şekilde, 2014–2015 ayı piyasasının ardından Ekim 2015’te gerçekleşen kırılımı izleyen dönemde önceki dip yeniden görülmedi ve Bitcoin 2017’de yaklaşık 20.000 dolara yükseldi.

2018’deki sert düşüşün ardından ortalamanın Mayıs 2019’da yeniden aşılması da sonraki yükseliş döneminin önemli aşamalarından biri oldu. Bitcoin, Kasım 2021’de 69.000 doların üzerine çıktı. 2022’de oluşan dip sonrasında ise Mart 2023’te aynı seviyeyi geri kazandı ve iki yılı aşkın süre ortalamanın üzerinde işlem görerek Ekim 2025’te yaklaşık 126.000 dolara ulaştı.

Bununla birlikte, her kırılım kalıcı bir yükseliş getirmedi. Aralık 2021 ve Mart 2022’de fiyat kısa süreliğine 50 haftalık ortalamasının üzerine çıksa da yeniden düşüşe geçti ve sonraki süreçte yaklaşık 16.000 dolara geriledi.

Bitcoin ETF’lerinde güçlü kapanış, sınırlı haftalık net giriş

Spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin veriler haftanın sonundaki girişlerin önceki günlerdeki çıkışları ancak sınırlı ölçüde aşabildiğini gösteriyor. Coinglass verileri incelendiğinde, 14–18 Eylül haftasında net giriş 6,1 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Hafta 159,9 milyon dolarlık girişle başladı. Ancak 15 ve 16 Eylül’de toplam 746,3 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Son iki işlem günündeki 592,5 milyon dolarlık giriş, haftalık bilançoyu yeniden pozitife taşıdı.

Haftanın en yüksek günlük net girişi, 433 milyon dolarla 18 Eylül’de kaydedildi. Bu tutarın en büyük bölümünü FBTC’ye giren 310,7 milyon dolar oluştururken IBIT 108,4 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Buna karşılık, en yüksek günlük net çıkışın yaşandığı 15 Eylül’de FBTC’den 214,8 milyon dolar, IBIT’ten 161,7 milyon dolar çıktı.

Beş günlük verilerin toplamında IBIT 120,6 milyon dolarla net girişlerde ilk sırada yer aldı. FBTC haftayı 79,9 milyon dolar, MSBT 13,2 milyon dolar ve EZBC 4,6 milyon dolar net girişle tamamladı.

Çıkış tarafında ise ARKB’nin haftalık toplamı 141,9 milyon dolara ulaştı. GBTC’den 62,3 milyon dolar, HODL’den 5,3 milyon dolar ve BITB’den 2,7 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. BTCO, BRRR, BTCW ve BTC kodlu fonlarda, görseldeki beş işlem gününün tamamında net akış sıfır olarak gösterildi.