Bitcoin’de eski teknoloji tartışması yeniden alevlendi

Bitcoin 17. yılına girerken, ağın uzun geçmişinin bir güç mü yoksa zayıflık mı olduğu yönündeki tartışma yeniden öne çıktı. Girişim sermayesi yatırımcısı Jason Calacanis, Bitcoin’i Spotify çağındaki CD’ye ve Netflix dönemindeki DVD’ye benzeterek, ağın artık ödeme, akıllı sözleşme ve uygulama geliştirme açısından en gelişmiş blokzincir olmadığına dikkat çekti.

Özellik yarışı yerine değer saklama tartışması

Calacanis, Bitcoin destekçilerinin ağın yaşı ve sade yapısını avantaj gibi sunduğunu savundu. Ona göre yeni nesil blokzincirler teknik kabiliyet açısından daha geniş imkanlar sunarken, Bitcoin bu alanlarda geride kalıyor. Bu yaklaşım, blokzincirlerin esas olarak sundukları teknik özellikler üzerinden değerlendirildiği varsayımına dayanıyor.

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor ise bu görüşe karşı çıkarak Bitcoin’in yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık değerine işaret etti. Saylor, Bitcoin’in temel kullanım alanını “dijital sermaye” olarak tanımladı. Bu çerçevede Bitcoin, yeni ağlarla özellik bazında rekabet eden bir altyapıdan çok, serveti korumaya yönelik bir varlık olarak konumlanıyor. Strategy, eski adıyla MicroStrategy, bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla bilinen bir şirket olarak öne çıkıyor.

Michael Saylor, Bitcoin’in asıl rolünün yeni blokzincirlerle aynı kulvarda yarışmak değil, servet korumaya odaklanan bir dijital sermaye aracı olmak olduğunu vurguluyor.

Yavaş değişim, destekçilerine göre temel avantaj

Teknik açıdan bakıldığında, birçok yeni blokzincir Bitcoin’in ana katmanına göre daha esnek işlevler sunabiliyor. Buna karşın Bitcoin’i savunanlar, ağın hızlı değişime dirençli yapısının bir eksiklikten çok temel bir nitelik olduğunu düşünüyor. Onlara göre öngörülebilirlik, Bitcoin’in yatırım tezinin merkezinde yer alıyor.

Bitcoin’in azami arzı 21 milyon adetle sınırlı kalırken, para politikası kurallarının bilerek zor değiştirilecek şekilde tasarlanması bu yaklaşımın önemli parçalarından biri sayılıyor. Ağın daha az şey yapması, daha yavaş değişmesi ve kurallarının daha öngörülebilir olması, destekçilerine göre eski kalmış bir yapıya değil, güvenilirliğe işaret ediyor.

Bitcoin’in uzun vadeli sınaması, paranın farklı işleyip işlemeyeceği sorusunda düğümleniyor; burada daha az iş yapmak, yavaş değişmek ve öngörülebilir kalmak bir eksiklik değil, bilinçli bir tercih olarak görülüyor.

İç tartışmalar ve kurumsal ilgi sürüyor

Bu gerilim yalnızca Bitcoin dışındaki ağlarla karşılaştırmalarda ortaya çıkmıyor. Bitcoin topluluğu içinde de protokolün büyük değişikliklere kapalı kalıp kalmaması uzun süredir tartışılıyor. BIP-110 etrafında şekillenen görüş ayrılıkları, Bitcoin’in yalnızca parasal bir araç olarak mı kalması gerektiği, yoksa kullanıcıların ağ üzerinde daha fazla işlem yapabilmesinin mi hedeflenmesi gerektiği sorusunu yeniden gündeme taşımıştı.

Bitcoin’in mevcut rolünün yerini alacak bir varlığın yalnızca daha hızlı işlem yapması ya da daha gelişmiş uygulamaları desteklemesi yeterli görünmüyor. Bir alternatifin, Bitcoin’i öne çıkaran para politikası, merkeziyetsizlik, güvenlik, likidite, küresel bilinirlik ve geniş yatırımcı tabanı gibi unsurlarda da ciddi rekabet oluşturması gerekecek.

Kurumsal benimsenme de “eski teknoloji” eleştirisini daha karmaşık hale getiriyor. Saylor, Bitcoin’in geleneksel bankacılık sistemine saklama ve kredi hizmetleri üzerinden daha fazla entegre olabileceğini savunuyor. Bu yaklaşım, kapsamlı yeni ABD kripto düzenlemeleri olmasa bile Bitcoin’in finans dünyasındaki etkisinin genişleyebileceğine işaret ediyor.

Tartışmanın merkezinde şu soru bulunuyor: Çoğu teknoloji, daha yeni bir ürün daha fazlasını yaptığı için zamanla geri planda kalır. Bitcoin için ise asıl mesele, para işlevinin aynı mantıkla değerlendirilip değerlendirilemeyeceği olarak öne çıkıyor.