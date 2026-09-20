BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de eski teknoloji tartışması yeniden alevlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Bitcoin’in 17 yıllık yapısının zayıflık olup olmadığı yeniden tartışma yarattı.
  • 🧠 Jason Calacanis, $BTC için yeni blokzincirlerin teknik olarak daha gelişmiş olduğunu savundu.
  • 🏦 Michael Saylor, Bitcoin’in ödeme ağı değil dijital sermaye aracı olarak öne çıktığını söylüyor.
  • 🌍 Tartışmanın odağında güvenlik, arz sınırı, merkeziyetsizlik ve kurumsal benimsenme yer aldı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin 17. yılına girerken, ağın uzun geçmişinin bir güç mü yoksa zayıflık mı olduğu yönündeki tartışma yeniden öne çıktı. Girişim sermayesi yatırımcısı Jason Calacanis, Bitcoin’i Spotify çağındaki CD’ye ve Netflix dönemindeki DVD’ye benzeterek, ağın artık ödeme, akıllı sözleşme ve uygulama geliştirme açısından en gelişmiş blokzincir olmadığına dikkat çekti.

İçindekiler
1 Özellik yarışı yerine değer saklama tartışması
2 Yavaş değişim, destekçilerine göre temel avantaj
3 İç tartışmalar ve kurumsal ilgi sürüyor

Özellik yarışı yerine değer saklama tartışması

Calacanis, Bitcoin destekçilerinin ağın yaşı ve sade yapısını avantaj gibi sunduğunu savundu. Ona göre yeni nesil blokzincirler teknik kabiliyet açısından daha geniş imkanlar sunarken, Bitcoin bu alanlarda geride kalıyor. Bu yaklaşım, blokzincirlerin esas olarak sundukları teknik özellikler üzerinden değerlendirildiği varsayımına dayanıyor.

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor ise bu görüşe karşı çıkarak Bitcoin’in yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık değerine işaret etti. Saylor, Bitcoin’in temel kullanım alanını “dijital sermaye” olarak tanımladı. Bu çerçevede Bitcoin, yeni ağlarla özellik bazında rekabet eden bir altyapıdan çok, serveti korumaya yönelik bir varlık olarak konumlanıyor. Strategy, eski adıyla MicroStrategy, bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla bilinen bir şirket olarak öne çıkıyor.

Michael Saylor, Bitcoin’in asıl rolünün yeni blokzincirlerle aynı kulvarda yarışmak değil, servet korumaya odaklanan bir dijital sermaye aracı olmak olduğunu vurguluyor.

Yavaş değişim, destekçilerine göre temel avantaj

Teknik açıdan bakıldığında, birçok yeni blokzincir Bitcoin’in ana katmanına göre daha esnek işlevler sunabiliyor. Buna karşın Bitcoin’i savunanlar, ağın hızlı değişime dirençli yapısının bir eksiklikten çok temel bir nitelik olduğunu düşünüyor. Onlara göre öngörülebilirlik, Bitcoin’in yatırım tezinin merkezinde yer alıyor.

Bitcoin’in azami arzı 21 milyon adetle sınırlı kalırken, para politikası kurallarının bilerek zor değiştirilecek şekilde tasarlanması bu yaklaşımın önemli parçalarından biri sayılıyor. Ağın daha az şey yapması, daha yavaş değişmesi ve kurallarının daha öngörülebilir olması, destekçilerine göre eski kalmış bir yapıya değil, güvenilirliğe işaret ediyor.

Bitcoin’in uzun vadeli sınaması, paranın farklı işleyip işlemeyeceği sorusunda düğümleniyor; burada daha az iş yapmak, yavaş değişmek ve öngörülebilir kalmak bir eksiklik değil, bilinçli bir tercih olarak görülüyor.

İç tartışmalar ve kurumsal ilgi sürüyor

Bu gerilim yalnızca Bitcoin dışındaki ağlarla karşılaştırmalarda ortaya çıkmıyor. Bitcoin topluluğu içinde de protokolün büyük değişikliklere kapalı kalıp kalmaması uzun süredir tartışılıyor. BIP-110 etrafında şekillenen görüş ayrılıkları, Bitcoin’in yalnızca parasal bir araç olarak mı kalması gerektiği, yoksa kullanıcıların ağ üzerinde daha fazla işlem yapabilmesinin mi hedeflenmesi gerektiği sorusunu yeniden gündeme taşımıştı.

Bitcoin’in mevcut rolünün yerini alacak bir varlığın yalnızca daha hızlı işlem yapması ya da daha gelişmiş uygulamaları desteklemesi yeterli görünmüyor. Bir alternatifin, Bitcoin’i öne çıkaran para politikası, merkeziyetsizlik, güvenlik, likidite, küresel bilinirlik ve geniş yatırımcı tabanı gibi unsurlarda da ciddi rekabet oluşturması gerekecek.

Kurumsal benimsenme de “eski teknoloji” eleştirisini daha karmaşık hale getiriyor. Saylor, Bitcoin’in geleneksel bankacılık sistemine saklama ve kredi hizmetleri üzerinden daha fazla entegre olabileceğini savunuyor. Bu yaklaşım, kapsamlı yeni ABD kripto düzenlemeleri olmasa bile Bitcoin’in finans dünyasındaki etkisinin genişleyebileceğine işaret ediyor.

Tartışmanın merkezinde şu soru bulunuyor: Çoğu teknoloji, daha yeni bir ürün daha fazlasını yaptığı için zamanla geri planda kalır. Bitcoin için ise asıl mesele, para işlevinin aynı mantıkla değerlendirilip değerlendirilemeyeceği olarak öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Cathie Wood, Jason Calacanis’in Bitcoin eleştirisine karşı çıktı

Binance’teki Bitcoin rezervi 2026’nın zirvesine çıktı

Bitcoin’de 83 bin ila 86 bin dolar aralığı kritik direnç olarak öne çıktı

Morgan Stanley Bitcoin ETF’inde 20 işlem günüdür çıkış görülmedi

Bitcoin, ETF girişlerinin desteğiyle 80 bin doların üzerine çıktı

Bitcoin’de 50 haftalık ortalama, yükselişin kalıcılığı için izleniyor

Bitcoin 82 bin doları yeniden test ederken analistler 100 bini izliyor

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı ABD Senatosu, kripto piyasası çerçevesini hedefleyen tasarıyı ilerletmedi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

ABD Senatosu, kripto piyasası çerçevesini hedefleyen tasarıyı ilerletmedi
RIPPLE (XRP)
XRP Ledger değişiklikleri, Ripple’ın değil doğrulayıcıların onayıyla etkinleşiyor
RIPPLE (XRP)
Lost your password?