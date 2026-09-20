BITCOIN (BTC)

ABD spot Bitcoin ETF’lerine iki günde 592,5 milyon dolar girdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD spot Bitcoin ETF'lerine iki günde 592,5 milyon dolar giriş oldu.
  • 📈 $BTC 20 Eylül'de 81 bin dolar civarında kalırken 80 bin doların üzerinde tutundu.
  • 🧭 Piyasa şimdi 82 bin ila 83 bin dolar direnç bölgesinin aşılıp aşılamayacağını izliyor.
  • 📊 15 ve 16 Eylül'deki toplam 746,3 milyon dolarlık çıkışın ardından akışlar yeniden pozitife döndü.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin, 20 Eylül’de 81 bin doların düşük seviyelerinde işlem gördü. Geçen hafta 76 bin doların altına sarkan fiyatın ardından gelen toparlanma, piyasada yeniden 82 bin ila 83 bin dolar bandına odaklanılmasına yol açtı. Bu bölge, son dönemde alımların hız kestiği başlıca direnç alanı olarak izleniyor.

İçindekiler
1 ETF girişleri yeniden hızlandı
2 80 bin doların üzerindeki tutunma izleniyor
3 Sonraki eşik 85 bin dolar bandı olabilir

ETF girişleri yeniden hızlandı

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde iki gün üst üste güçlü para girişi kaydedildi. Farside Investors verilerine göre fonlar 18 Eylül’de net 433 milyon dolar çekti. Bu toplamın 310,7 milyon doları Fidelity’nin FBTC fonuna, 108,4 milyon doları ise BlackRock’ın IBIT fonuna yöneldi. 17 Eylül’de kaydedilen net giriş de 159,5 milyon dolar oldu.

Farside Investors, borsa yatırım fonlarındaki günlük para giriş ve çıkışlarını izleyen bir veri platformu olarak öne çıkıyor. Spot Bitcoin ETF’leri ise yatırımcılara, Bitcoin’i doğrudan tutmadan düzenlenmiş piyasa araçları üzerinden fiyat hareketine erişim sağlıyor.

ABD spot Bitcoin ETF’lerine iki işlem gününde toplam 592,5 milyon dolar giriş oldu ve bu tablo, haftanın ilk yarısındaki sert çıkışların bir bölümünü dengeledi.

Bu hareket, haftanın başındaki sert satış baskısının ardından dikkat çekti. ABD spot Bitcoin ETF’lerinden 15 Eylül’de 450,4 milyon dolar, 16 Eylül’de ise 295,9 milyon dolar çıkış gerçekleşmişti. Sonraki iki seansta görülen toparlanma, fon akışlarında yön değişimine işaret etti.

TarihNet akışÖne çıkan detay
15 Eylül450,4 milyon dolar çıkışHaftanın başında satış baskısı arttı
16 Eylül295,9 milyon dolar çıkışÇıkışlar ikinci güne taşındı
17 Eylül159,5 milyon dolar girişAkışlar yeniden pozitife döndü
18 Eylül433 milyon dolar girişFBTC ve IBIT girişlere öncülük etti

80 bin doların üzerindeki tutunma izleniyor

Fiyattaki son toparlanma, Bitcoin’in psikolojik açıdan önemli görülen 80 bin dolar eşiğinin üzerine yeniden yerleşmesini sağladı. Kısa vadede bu seviyenin korunması, alıcıların piyasadaki etkisini sürdürmesi bakımından kritik görülüyor.

Buna karşılık 82 bin ila 83 bin dolar aralığı henüz aşılmış değil. Bitcoin daha önce de bu bölge çevresinde ivme kaybetmişti. Bu nedenle yeni yükseliş denemesinin kalıcı olup olmayacağı, söz konusu direnç bandının üzerinde tutunma sağlanıp sağlanamayacağına bağlı olacak.

Sonraki eşik 85 bin dolar bandı olabilir

82 bin ila 83 bin dolar aralığının güçlü biçimde aşılması halinde bir sonraki hareket alanı 85 bin ila 86 bin dolar bandına uzanabilir. Ancak bu seviyelerde satıcıların yeniden daha görünür hale gelmesi olasılığı da izleniyor.

Bitcoin’in kısa vadeli görünümünde ETF talebinin geri dönmesi destekleyici unsur olurken, 82 bin ila 83 bin dolar bölgesi halen belirleyici eşik olarak öne çıkıyor.

Mevcut tabloda yükselişi destekleyen başlıca unsurlar, ETF talebindeki toparlanma, fiyatın 80 bin doların üzerinde kalması ve son sıçramayla birlikte kısa vadeli ivmenin güçlenmesi oldu. Öte yandan piyasa, aynı direnç bölgesinde daha önce yaşanan başarısız denemeler nedeniyle temkinli duruşunu koruyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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