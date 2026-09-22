BITCOIN (BTC)

Bitcoin yükselirken satış baskısı sınırlı kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin yükselirken satış baskısı sınırlı kaldı.
  • 📊 Bitfinex verilerine göre $BTC’de aSOPR 1,01 seviyesinde bulunuyor.
  • 📈 Bitcoin temmuz başındaki 58 bin dolar altından 86 bin dolar üzerine çıktı.
  • 🧭 20 Eylül haftasında 50 haftalık ortalamanın üzerinde 45 hafta sonra ilk kapanış yapıldı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitfinex’in paylaştığı verilere göre Bitcoin’de son yükseliş sırasında yatırımcıların kar satışı belirgin ölçüde artmadı. Zincir üstü göstergeler, fiyat güçlü biçimde toparlanmasına rağmen eldeki varlıkların hızla nakde çevrilmediğine işaret etti.

İçindekiler
1 aSOPR verisi ne gösteriyor
2 Fiyat toparlandı, dağılım zayıf kaldı
3 İzlenen bir sonraki eşik

aSOPR verisi ne gösteriyor

Bitcoin’in düzeltilmiş Harcanan Çıktı Kar Oranı olarak bilinen aSOPR göstergesi 1,01 seviyesinde bulunuyor. Bu gösterge, zincir üzerinde taşınan Bitcoin’in ortalama olarak karla mı yoksa zararla mı el değiştirdiğini ölçüyor. 1 seviyesinin üzeri ortalama karda satışa, altı ise zararda harekete işaret ediyor.

Mevcut 1,01 değeri, piyasanın başa baş noktasının yalnızca hafif üzerinde kaldığını gösteriyor. Bu tablo, fiyatın sert yükseldiği bir dönemde kar satışlarının sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Bitfinex, önceki güçlü kırılma dönemlerinden biri olan ağustos hareketinde aynı göstergenin yaklaşık 1,04 seviyesine çıktığını hatırlattı.

Bitfinex, piyasada emilecek kayda değer bir satış baskısı görülmediğini, bu nedenle yükselişin zincir üstü dağılımla şimdilik karşılaşmadığını belirtiyor.

Fiyat toparlandı, dağılım zayıf kaldı

Bitcoin, yaz aylarındaki satış dalgasının ardından dikkat çekici bir toparlanma sergiledi. Temmuz başında 58 bin doların altını test eden varlık, sonraki süreçte yönünü yukarı çevirdi ve 86 bin doların üzerine çıkarak ocaktan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Bu yükselişin öne çıkan yönü, önceki benzer hareketlere kıyasla zincir üstünde daha düşük dağılım üretmesi oldu. Başka bir deyişle, fiyat yukarı taşınırken yatırımcıların önemli bölümünün satışa yönelmediği görülüyor. Bu durum, yükselişin dayanıklılığı açısından piyasanın yakından izlediği başlıklardan biri haline geldi.

Teknik görünümde de önemli bir eşik aşıldı. Bitcoin, 20 Eylül ile biten haftayı 81.159 dolarda tamamladı ve 78.786 dolar seviyesindeki 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde haftalık kapanış yaptı. Böylece gösterge üzerinde 45 hafta sonra ilk kez haftalık kapanış gerçekleşti.

İzlenen bir sonraki eşik

Piyasalarda teknik kırılımların yanı sıra yatırımcı davranışını anlık izlemek de giderek daha fazla önem taşıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Bitcoin tarafında ise bundan sonraki süreçte fiyat daha yüksek seviyelere yönelirse mevcut davranışın sürüp sürmeyeceği izlenecek. Yatırımcıların kar alımına ne ölçüde yöneleceği, zincir üstü verilerle birlikte yükselişin gücü açısından belirleyici olacak.

Bitcoin’de bu yükseliş, ağustos dönemindekine benzer bir gerçekleşmiş kar sıçraması üretmedi; bu da piyasanın mevcut aşamada daha sınırlı satışla karşılaştığını gösteriyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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