Bitcoin’de sonraki yarılanma için %61 seviyesine ulaşıldı

Bitcoin zincir üstü veri ve döngü analisti Root, X üzerinden yaptığı paylaşımda bir sonraki Bitcoin yarılanmasına ilerlemenin %61 seviyesine çıktığını duyurdu. Root, bu paylaşımına ekran görüntüsü de ekledi.

Yarılanma takvimi öne çıktı

Bitcoin’de yaklaşık dört yılda bir gerçekleşen yarılanma, madencilerin yeni blok üretimi karşılığında aldığı ödülün yarıya inmesi anlamına geliyor. Nisan 2024’te gerçekleşen son yarılanmada blok ödülü 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye düştü. Bir sonraki yarılanmanın ise 2028 yılında gerçekleşmesi ve ödülün 1,5625 BTC’ye gerilemesi bekleniyor.

Blokzincir veri platformu OKLink, bir sonraki Bitcoin yarılanması için tahmini tarihi 13 Nisan 2028 olarak hesaplıyor. Bu tarihe kadar kalan blok sayısı 109.012 düzeyinde bulunuyor. OKLink, blokzincir verilerini izleyen ve ağ istatistikleri sunan bir veri platformu olarak biliniyor.

Root, X paylaşımında yarılanmaya ilerlemenin %61 seviyesine ulaştığını açıkladı.

Piyasada beklentiler güçlü kaldı

Piyasalarda bir sonraki yarılanmaya ilişkin beklentiler genel olarak olumlu seyrediyor. Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, Bitcoin’in yarılanma öncesinde yükseliş eğilimi gösterebildiğine dikkat çekti. Armstrong, gelecek bir ya da iki yılın Bitcoin açısından olumlu geçebileceğini düşünüyor.

Brian Armstrong, yarılanma öncesinde yükselişlerin görülebildiğini ve önümüzdeki bir iki yılın Bitcoin için olumlu geçebileceğini söylüyor.

Fiyat ve teknik görünüm

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin son 24 saatte %0,86 yükselerek 86.099 dolardan işlem gördü. Gün içinde 87.397 dolara kadar çıkan BTC, böylece Ocak 2026 sonlarından bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Teknik tarafta Bitcoin’in uzun vadeli hareketli ortalamalarının tamamını yeniden aştığı görülüyor. Yaklaşık 300 gün boyunca bu seviyelerin altında kalan fiyat, yeniden bu ortalamaların üzerine çıktı. Uzun vadeli yükseliş eğiliminin korunması açısından bu seviyelerin üzerinde kalıcılık önem taşıyor.

Bitcoin ayrıca 365 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, Mart 2023’ten bu yana ilk kez kapanış yaptı. Bu seviye, 2019’dan bu yana büyük yükseliş dönemlerinde izlenen önemli göstergelerden biri olarak öne çıkıyor. Teknik olarak sıradaki direnç bölgesi 88.000 ila 90.000 dolar aralığında izleniyor.

ETF girişleri hızlandı

Spot Bitcoin ETF’lerine bir günde 1 milyar doların üzerinde para girişi oldu. Bu rakam, Ekim 2025’ten bu yana görülen en güçlü günlük giriş olarak kayda geçti. BlackRock’ın IBIT fonu 381 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. ARK 21Shares Bitcoin ETF ve Fidelity’nin FBTC fonu ise 200 milyon doların üzerinde giriş gördü.

Fon Günlük giriş Durum IBIT 381 milyon dolar En yüksek giriş ARKB 200 milyon doların üzerinde Güçlü giriş FBTC 200 milyon doların üzerinde Güçlü giriş

Son yükselişle birlikte ortalama Bitcoin ETF yatırımcısının maliyetinin yeniden fiyatın altında kaldığı hesaplanıyor. Coin başına tahmini ETF maliyet tabanı 81.722 dolar seviyesinde bulunurken, Bitcoin’in bunun üzerine çıkması yatırımcıların ocak ayından bu yana ilk kez yeniden kara geçtiğine işaret ediyor.