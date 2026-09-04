Ripple CEO’su ABD’nin kripto merkezi olma hedefinin ulaşılabilir olduğunu söyledi

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ABD’nin kripto para sektörü için küresel bir merkez haline gelme hedefinin hala ulaşılabilir olduğunu söyledi. Garlinghouse, düzenleyici ve yasama tarafındaki belirsizliklere rağmen bu hedefin masada kaldığını vurguladı.

Beyaz Saray’daki toplantının mesajı

Garlinghouse, X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD’yi dünyanın kripto başkenti yapma hedefinin yakın olduğunu belirterek sürecin tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Brad Garlinghouse, ABD’yi dünyanın kripto başkenti yapma hedefinin ulaşılabilir olduğunu ve sürecin tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Bu açıklama, CFTC Başkanı Michael Selig’in ABD Başkanı Donald Trump’a Beyaz Saray’da ülkenin inovasyon alanındaki önde gelen isimlerini ağırladığı için teşekkür etmesinin ardından geldi. Selig, yönetimin finansın yeni sınırının ABD’de inşa edilmesini sağlamak için çalıştığını söyledi.

19 Ağustos’ta düzenlenen toplantıya üst düzey yönetim yetkililerinin yanı sıra teknoloji ve finans dünyasından yöneticiler katıldı. Ripple, sınır ötesi ödeme odaklı blockchain çözümleri geliştiren bir şirket olarak kripto sektöründeki en bilinen kurumlardan biri arasında yer alıyor.

Toplantıya katılan isimler

Beyaz Saray buluşmasında Garlinghouse’a Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Robinhood CEO’su Vlad Tenev, Kraken eş CEO’su Arjun Sethi, Nasdaq CEO’su Adena Friedman, ICE Başkanı ve CEO’su Jeffrey Sprecher, Gemini’nin kurucu ortakları Cameron ve Tyler Winklevoss ile Chainlink kurucu ortağı Sergey Nazarov eşlik etti. Toplantıda SEC Başkanı Paul Atkins ile CFTC Başkanı Michael Selig de yer aldı.

Michael Selig, yönetimin finansın yeni sınırının ABD’de kurulmasını sağlamak için çalıştığını dile getirdi.

Beyaz Saray, bu toplantıyla yönetimin kripto para ve finansal teknolojide ABD’yi ön safta tutma niyetini net biçimde ortaya koydu. Donald Trump da buluşmanın, CFTC’nin İnovasyon Danışma Komitesi’nin ilk toplantısı öncesinde finans, kripto ve teknoloji alanlarının öne çıkan isimlerini bir araya getirmek amacı taşıdığını ifade etti.

CLARITY Act için kritik takvim

Toplantının ana gündem maddelerinden biri olan CLARITY Act ise kritik bir döneme girmiş durumda. Tasarı, ABD’de kripto varlıklar için daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan başlıca yasa girişimleri arasında bulunuyor.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de kripto varlıkların hangi kurumun yetki alanına girdiğini daha açık tanımlamayı hedefleyen yasa tasarısıdır. CFTC ise emtia türev piyasalarını denetleyen ABD federal düzenleyicisidir.

Senato’nun tasarı için ilk oylamayı 15 Eylül’de yapması bekleniyor. Ancak Temsilciler Meclisi’nin bunun ardından yalnızca dört gün çalışacak olması, Senato versiyonunun ele alınıp yasalaştırılması için oldukça dar bir zaman bırakıyor.

Kripto analistleri, bu nedenle tasarının ara seçimler sonrasındaki geçiş dönemine kalabileceği uyarısında bulunuyor. Bu tablo, yönetimin kripto alanındaki iddialı hedefleri ile Washington’daki yasama takvimi arasındaki gerilimi öne çıkarıyor.