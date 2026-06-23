Chainlink ve 47’den fazla banka, döviz işlemlerinde anlık mutabakat için Project Pangea’yı başlattı

Chainlink, Avrupa ve Güney Kore’deki bankacılık konsorsiyumlarıyla birlikte sınır ötesi döviz işlemlerinde aynı gün, anlık mutabakat hedefiyle Project Pangea adlı çalışma grubunu başlattı. Girişim, düzenlemeye tabi euro ve Güney Kore wonu stabilcoinleri üzerinden gerçek zamanlı döviz takasını mümkün kılmayı amaçlıyor.

Avrupa ve Asya arasında yeni mutabakat modeli

Project Pangea; Chainlink, FairSquareLab, UniKA ve Qivalis’i aynı çatı altında bir araya getiriyor. Haberde aktarıldığına göre bu yapı, toplamda 10 trilyon doların üzerinde varlığı temsil ediyor. UniKA’nın yönlendirme komitesinde Shinhan Bank, JB Bank, Kbank, FairSquareLab ve OBDIA yer alırken, buna ek olarak 10’dan fazla Güney Koreli ticari banka da girişime katılıyor.

Küresel döviz piyasasında günlük işlem hacmi 9.6 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Buna karşın mevcut altyapının parçalı yapısı ve işlem sürelerinin uzunluğu, özellikle sınır ötesi ödemelerde ek maliyet ve gecikme yaratıyor. Project Pangea, bu sorunu aracı para birimlerine bağımlılığı azaltarak ve ödeme karşılığı ödeme esasına dayalı atomik takas modeliyle çözmeyi hedefliyor.

Chainlink Labs Capital Markets Başkanı Fernando Vazquez, girişimin bugünkü parçalı döviz piyasası modelini stabilcoinler üzerinden doğrudan ve atomik para takasıyla yenilemeyi hedeflediğini belirtti.

Haberde, projenin ISO 20022 mesajlaşma standardı ile mevcut Swift altyapısını kullandığı bilgisi de yer aldı. Böylece katılımcı bankaların iç ödeme sistemlerini tamamen değiştirmeden ağa bağlanabilmesi öngörülüyor. Chainlink, blokzincirler arasında veri ve mesaj iletimi sağlayan altyapısıyla tanınan bir ağ olarak bu yapının bağlantı katmanında konumlanıyor.

Üç katmanlı teknik yapı öne çıkıyor

Project Pangea’nın teknik mimarisi üç ana katmandan oluşuyor. İlk katmanda Swift ve ISO 20022 tabanlı bankacılık mesajlaşması yer alıyor. İkinci katmanda Chainlink CCIP, Data Streams ve Runtime Environment bulunuyor. Mutabakat ise üçüncü katmanda, Ethereum, Polygon ve Pangea L1 üzerinde çalışan akıllı sözleşmeler aracılığıyla gerçekleşiyor.

Mini sözlük: CCIP, farklı blokzincirler arasında güvenli mesaj ve varlık aktarımı için geliştirilen birlikte çalışabilirlik protokolüdür. ISO 20022 ise bankalar ve ödeme sistemleri arasında standart veri formatı sağlayan küresel finansal mesajlaşma standardı olarak kullanılır.

FairSquareLab tarafından geliştirilen Pangea L1, tek bir ülke ya da bankaya bağlı olmayan, mutabakat odaklı bir blokzincir olarak tanımlanıyor. Protokol düzeyinde oracle verilerinin her blokta diğer işlemlerden önce işlenmesi, döviz takaslarının güncel piyasa fiyatı üzerinden sonuçlanmasını amaçlıyor. Bu tasarımın fiyat oynatması riskini sınırlaması bekleniyor.

FairSquareLab Üst Yöneticisi Joonhong Kim, proje sayesinde Güney Kore wonunun küresel para piyasalarına daha doğrudan bağlanabileceğini ve bunun ülke için verimlilik artışının ötesinde yapısal bir değişim anlamına geldiğini kaydetti.

Qivalis ve euro stabilcoini ağın temel unsurlarından biri olacak

Qivalis’in 37 Avrupa bankası tarafından desteklenen euro stabilcoin konsorsiyumu, ağ içinde temel para katmanlarından biri olarak konumlanıyor. Chainlink CCIP’nin euro stabilcoin transferlerini farklı ağlar arasında güvenli biçimde taşıması, Güney Kore wonu tarafındaki mutabakat zinciriyle bağlantıyı kuracak. Data Streams ise gerçek zamanlı döviz verisini sisteme aktaracak.

Qivalis APAC İş Ortaklıkları Başkanı Jean-Luc Gustave, sınır ötesi işlemlerde daha az sürtünmeli bir modele geçişin geleneksel mutabakat riskini azaltabileceğini ve gün içi likidite maliyetlerinde verimlilik sağlayabileceğini söyledi. Girişim, Avrupa ile Asya arasındaki yüksek hacimli döviz akışlarında düzenlemeye tabi stabilcoinlerin kurumsal kullanım alanını genişletmeyi hedefliyor.

Haberde ayrıca Project Pangea’nın, yeni kurumlar ve yeni para koridorları katıldıkça çok para birimli bir mutabakat ağına dönüşecek şekilde tasarlandığı belirtildi.