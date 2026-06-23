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BITCOIN (BTC)

CryptoQuant verilerine göre beş yıldan uzun süredir tutulan Bitcoin’lerde harcama 962 BTC’ye geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 CryptoQuant verilerine göre beş yıldan uzun süredir tutulan $BTC’de harcama 90 günlük ortalamada 962 BTC’ye düştü.
  • 📉 Mayıs 2024’te 3.860 BTC’ye çıkan satış temposu son dönemde belirgin biçimde yavaşladı.
  • 🧭 Analistler, yeni yatırımcıların baskı altında kaldığını ve uzun vadeli yatırımcıların daha temkinli davrandığını belirtti.
  • 📅 Halving döngüsünü izleyen bazı analistler, olası dip bölgesi için Eylül 2026 takvimine dikkat çekti.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

CryptoQuant verilerine göre, Bitcoin’i beş yıldan uzun süre önce alan yatırımcıların harcamaları 90 günlük ortalamada 962 BTC’ye düştü. Bu seviye, Kasım 2024’ten bu yana görülen en düşük değer olarak kayda geçti. Veriler, son iki yılda üç büyük harcama dalgasının ardından uzun vadeli yatırımcıların satış tarafında belirgin biçimde yavaşladığını gösterdi.

İçindekiler
1 Uzun vadeli yatırımcılarda satış baskısı zayıfladı
2 Yeni ve eski yatırımcılar arasında ayrışma öne çıktı
3 Halving döngüsü eylül ayına işaret etti

Uzun vadeli yatırımcılarda satış baskısı zayıfladı

Kripto analisti Darkfost, mevcut döngüde uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının şimdiye kadarki en yüksek satış faaliyetlerinden birini gerçekleştirdiğini belirtti. İncelenen grup, Bitcoin’i en az beş yıl önce edinmiş cüzdanlardan oluşuyor. Analizde, ağ üzerinde hareket eden Bitcoin miktarını izleyen harcanmış işlem çıktıları verileri kullanıldı.

Bu ölçüme göre 90 günlük hareketli ortalama Mayıs 2024’te 3.860 BTC, Şubat 2025’te 3.200 BTC ve Eylül 2025’te 2.360 BTC ile zirve yaptı. Bazı tekil günlerde ise ağ üzerinde taşınan miktar 10.000 BTC’nin, 30.000 BTC’nin ve hatta 142.000 BTC’nin üzerine çıktı.

Veriler, son iki yıldaki üç güçlü yükselişin ardından oluşan büyük satış dalgalarının yerini, uzun vadeli yatırımcılar tarafında daha sınırlı bir harcama eğilimine bıraktığını ortaya koydu.

Son dönemde bu baskı sert biçimde azaldı. 90 günlük ortalama 962 BTC’ye inerken, Darkfost bu grubun elindeki en yüksek maliyetli Bitcoin’lerin yaklaşık 63.200 dolar seviyesinden alındığını aktardı. Mevcut fiyatların bu maliyete yakın seyretmesine rağmen birçok yatırımcının satış yapmaması, uzun vadeli sahiplerin beklemede kaldığına işaret etti.

Yeni ve eski yatırımcılar arasında ayrışma öne çıktı

Bitcoin araştırmacısı Axel Adler Jr., piyasada yeni yatırımcılarla eski yatırımcılar arasında belirgin bir ayrışma oluştuğunu söyledi. Adler Jr.’a göre Bitcoin’in düzeltilmiş net gerçekleşmemiş kar zarar göstergesi olan aNUPL, bir ay önce sıfıra yakın seviyedeyken eksi 0,14’e geriledi. BTC’nin 62.500 dolar civarında işlem gördüğü dönemde bu veri, ortalama yatırımcının yeniden gerçekleşmemiş zarara geçtiğini gösterdi.

Mini sözlük: aNUPL, yatırımcıların elde tuttukları varlıklarda kağıt üzerinde karda mı yoksa zararda mı olduğunu ölçen bir göstergedir. Sıfırın altındaki değerler, piyasa genelinde zarar baskısının arttığına işaret edebilir.

Adler Jr., son üç ayın neredeyse yarısında göstergenin sıfırın altında kaldığını, bunun da baskının daha çok yeni piyasa katılımcılarında yoğunlaştığını gösterdiğini savundu.

Analiste göre bu tablo, uzun vadeli yatırımcılar arasında geniş çaplı bir teslimiyet yerine, daha kısa vadeli ve daha yeni alım yapan kesimde süren zorlanmayı öne çıkarıyor.

Halving döngüsü eylül ayına işaret etti

Piyasadaki bir başka değerlendirmede analist LP, Bitcoin yarılanma döngüleriyle bağlantılı tekrar eden bir örüntüye dikkat çekti. Buna göre önceki ayı piyasasında son güçlü düşüş aşaması, yarılanmadan 826 gün sonra yaşandı. Bu sürecin ardından ana dip seviyesi görülmüş ve fiyat 70 ila 110 gün arasında yatay hareket etmişti.

Mevcut döngüde 826 günlük eşik 6 Temmuz tarihine denk geliyor. Aynı zaman aralığı uygulandığında olası dip bölgesi için takvim erken Eylül dönemini işaret ediyor. Analist, bu senaryonun özellikle Bitcoin’in Temmuz başına kadar daha yüksek seviyelerde kalması halinde daha fazla önem kazanabileceğini belirtti.

Trader Titan da mevcut seviyelerin altında bir likidite alanı bulunduğunu söyledi. Çeyreklik grafikte 58.900 dolar civarında alınmamış bir dip ve yaklaşık 49.000 dolar ile 58.900 dolar arasında açık bir adil değer boşluğu bulunduğunu aktardı. Bu bölgenin, üçüncü çeyrek ile dördüncü çeyrek arasında oluşabilecek olası piyasa dibi açısından izlenebileceği değerlendirildi.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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