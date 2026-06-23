SBI Holdings, 2026 ikinci çeyreğinin sonunda yen destekli stabilcoin JPYSC’yi piyasaya sürmeyi hedefliyor

Japonya’nın en büyük finans gruplarından SBI Holdings, yen destekli düzenlenmiş stabilcoin JPYSC’yi devreye almaya hazırlanıyor. Projenin, ülkenin büyüyen dijital ödeme ve stabilcoin pazarında önemli bir adım olarak öne çıktığı belirtiliyor.

İhraç ve dağıtım planı netleşiyor

Aktarılan proje takvimine göre JPYSC’nin 2026’nın ikinci çeyreğinin son günlerinde kullanıma sunulması hedefleniyor. Tokenin ihraç ve geri alım işlemlerinin SBI Shinsei Trust & Banking üzerinden yürütülmesi, dağıtımın ise gerekli düzenleyici onayların tamamlanmasının ardından SBI VC Trade tarafından yapılması bekleniyor. SBI VC Trade, grubun kripto varlık alım satım hizmeti sunan platformu olarak faaliyet gösteriyor.

JPYSC, Japonya’nın dijital ödeme kuralları kapsamında tröst temelli yen stabilcoini olarak tasarlandı. Projenin dikkat çekmesinde, denizaşırı bir model yerine doğrudan Japonya içindeki düzenlenmiş bir çerçeveyle yapılandırılması etkili oldu.

JPYSC’nin, düzenlenmiş yerel yapı içinde faaliyet gösterecek bir yen stabilcoini olarak konumlandırıldığı ve ihraç ile geri alım sürecinin tröst bankası modeliyle ilerleyeceği aktarıldı.

Japonya’daki hukuki çerçeve öne çıkıyor

JPYSC, Japonya Ödeme Hizmetleri Yasası kapsamında Tip 3 Elektronik Ödeme Aracı olarak sınıflandırılıyor. Bu yapı, stabilcoine resmi bir düzenleyici temel sağlarken, ihraç tarafını da tröst bankacılığı modeliyle ilişkilendiriyor. Bu çerçevede SBI Shinsei Trust & Banking, sistemin merkezindeki kurum olarak öne çıkıyor.

Söz konusu modelin dikkat çeken yönlerinden biri, bazı daha düşük seviyeli ödeme araçlarında uygulanan 1 milyon yenlik yerel transfer sınırının üzerinde işlemlere imkan tanıyabilmesi. Yaklaşık 6.500 dolara denk gelen bu eşik, özellikle daha yüksek tutarlı kurumsal transferlerde kullanım alanını sınırlayabiliyor.

Mini sözlük: Tip 3 Elektronik Ödeme Aracı, Japonya’daki ödeme mevzuatında düzenlenen bir dijital ödeme aracı sınıfını ifade eder. Bu yapı, özellikle ihraç, saklama ve geri ödeme süreçlerinin belirli lisanslı kurumlar üzerinden yürütülmesini öngörür.

SBI Holdings, projeyi Startale Group ile birlikte geliştiriyor. İki şirket, Aralık 2025’te mutabakat zaptı imzaladı. Teknik tarafta Startale’in akıllı sözleşmeler, API altyapısı ve uyum odaklı sistemler üzerinde çalıştığı bildirildi.

Kullanım alanları ve ortaklık ağı genişliyor

JPYSC’nin küresel mutabakat işlemlerinde, tokenleştirilmiş varlık transferlerinde ve kurumsal ödeme akışlarında kullanılması öngörülüyor. Bu alanlar, Japonya’nın düzenlenmiş dijital varlıkları ödeme sistemleri ve finansal piyasa altyapısına dahil etme yönündeki daha geniş yaklaşımıyla örtüşüyor.

SBI Holdings uzun süredir blokzincir ve dijital varlık alanında faaliyet gösteriyor. Grup, SBI VC Trade’i işletmenin yanı sıra SBI Ripple Asia aracılığıyla XRP Ledger odaklı girişimlerde de yer aldı. Ayrıca SBI Remit’in Fasset ile stabilcoin tabanlı para transferi hizmetleri için iş birliğine gitmesi, sınır ötesi ödeme altyapısı açısından dikkat çekiyor.

SBI’nin Circle ile Japonya’da USDC dağıtımını genişletmek için çalıştığı, Chainlink ile iş birliğinin ise gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi, rezerv kanıtı sistemleri, düzenlenmiş stabilcoinler ve zincirler arası finans altyapısını kapsadığı belirtildi.

JPYSC, 2025’te piyasaya çıkan JPYC’nin ilk hareket avantajına sahip olduğu bir pazara girecek. Buna karşılık SBI’nin bankacılık, tröst ve menkul kıymetler ağının, likidite ve benimsenmenin artması halinde kurumsal entegrasyona destek sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Japonya’da düzenlemeler ve kurumsal ilgi artıyor

Bu hazırlık, Japonya’nın kripto varlık ve stabilcoin kurallarını güncellediği bir döneme denk geliyor. Ülke, dijital varlıkları Finansal Araçlar ve Borsa Yasası kapsamında finansal ürünlere daha yakın bir çerçevede düzenlemeye yöneliyor. Bu değişimin yatırım ürünleri, piyasa uygulamaları ve kurumsal katılım için daha net kurallar oluşturmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Öte yandan Japonya, kripto kazançlarının vergilendirilmesinde de reforma hazırlanıyor. Mevcut yapıda yaklaşık yüzde 55’e kadar çıkabilen vergi oranının, nihai uygulamaya bağlı olarak sabit yüzde 20 seviyesine çekilmesi gündemde bulunuyor. Büyük bankalar cephesinde de hareketlilik sürüyor; MUFG, SMBC ve Mizuho ortak bir stabilcoin girişimi geliştirirken, bazı bankalar sigortalı ya da faiz bağlantılı modelleri test ediyor. Son dönemde Japon emeklilik fonlarının da sınırlı kripto tahsisini incelemeye başladığı, Ulusal İş Dünyası Kurumsal Emeklilik Fonu için 2026 mali yılından itibaren yüzde 1 kripto varlık maruziyeti planlandığı bildirildi.