Analistler, Bitcoin için kalıcı yükselişin 66.000 doların üzerindeki kırılmaya bağlı olduğunu açıkladı

Kripto para analisti Michael van de Poppe, Bitcoin’de son dönemde görülen yatay seyrin henüz gerçek bir kırılmaya dönüşmediğini belirtti. Analiste göre daha geniş piyasa görünümü ise hisse senedi piyasalarındaki zayıflıkla birlikte, Strategy’nin STRC imtiyazlı hisselerine bağlı kalmayı sürdürüyor. Van de Poppe, Bitcoin’in yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi yakalaması için 66.000 doların üzerine çıkmasının kritik eşik olabileceğini söyledi.

66.000 dolar seviyesi öne çıktı

Van de Poppe, Bitcoin bu seviyenin altında kaldığı sürece kalıcı bir yükselişten söz etmek için erken olduğunu vurguladı. BTC’nin daha aşağı inmesi, yeni dip seviyeleri test etmesi ve ardından kaybedilen bölgeyi kısa sürede geri alması halinde bunun alım yönlü pozisyonlar için güçlü bir işaret sayılabileceğini ifade etti.

Michael van de Poppe’ye göre Bitcoin’de yeniden güçlü bir yükselişten söz edilebilmesi için 66.000 doların üzerindeki hareketin kalıcı hale gelmesi gerekiyor.

Analist, iki ana seviye arasındaki ara bölgelerin işlem açısından elverişli olmadığını da kaydetti. Bu hafta için temel hedefin, Bitcoin’in 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde tutunması olduğunu belirten Van de Poppe, söz konusu seviyenin önceki birkaç döngüde piyasa dibi olarak çalıştığını hatırlattı.

STRC tarafındaki baskı yakından izleniyor

Van de Poppe’nin dikkat çektiği STRC bağımlılığı, WilcosX takma adıyla yazan başka bir analist tarafından da ele alındı. WilcosX, STRC’nin 100 doların altına inmesini yalnızca imtiyazlı hisselerdeki zayıflık olarak değil, Strategy’nin Bitcoin birikim mekanizmasına doğrudan darbe olarak değerlendirdi. Strategy, daha önce MicroStrategy adıyla bilinen ve bilançosunda yüksek miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan şirket olarak biliniyor.

Mini sözlük: İmtiyazlı hisse, genellikle sabit temettü hakkı tanıyan ve adi hisselerden farklı özellikler taşıyan hisse türüdür. Par değer ise bu hisselerin ihraçta esas alınan nominal değerini ifade eder.

Analiste göre önceki yapı oldukça basitti. Strategy, STRC’yi 100 dolar civarında ihraç ediyor, yüksek temettü ödüyor, buradan sağlanan kaynakla BTC alıyor ve Bitcoin fiyatındaki artış da bu yapıyı destekliyordu. Ancak STRC’nin par değerinin altına gerilemesiyle bu döngünün eskisi kadar verimli çalışmadığı görüşü öne çıktı.

WilcosX, STRC’de 100 doların altına yaşanan gerilemenin, Strategy’nin Bitcoin alım düzenine doğrudan baskı yaptığını savundu.

Finansman maliyeti artarsa BTC alımları yavaşlayabilir

WilcosX’e göre bu sürecin etkileri zincirleme olabilir. Şirketin sermaye maliyeti yükselirken yeni ihraçların cazibesi azalıyor. Strategy, STRC’yi par değerinin altında satarsa daha az kaynak toplarken temettüyü yine 100 dolarlık beyan edilen değer üzerinden ödemek durumunda kalıyor. Bu da imtiyazlı hisse ihraç et, BTC al düzenini zayıflatıyor.

Başlık Önceki durum Mevcut risk STRC fiyatı 100 dolar civarı 100 doların altı Fon toplama verimi Daha güçlü Daha sınırlı Bitcoin alım kapasitesi Daha yüksek Yavaşlama riski

Bu nedenle kripto para alımlarının yavaşlayabileceği değerlendiriliyor. WilcosX, STRC etkin bir finansman kanalı olmaktan çıkarsa şirketin adi hisse, borç, nakit rezervleri ya da sınırlı Bitcoin satışları dışında BTC varlığını artırmak için daha az kolay seçeneğe sahip kalacağını öne sürdü.

Analiste göre bazı riskler şimdiden görünür hale geldi. Şirket, piyasadan doğrudan satış programı üzerinden yeni hisse ihracını durdurdu ve ilk kez temettü ödemek için elindeki Bitcoin’in bir bölümünü sattı. WilcosX, bunun henüz modelin tamamen çöktüğü anlamına gelmediğini, ancak piyasanın finansman için yüzde 13’ün üzerinde getiri talep ettiği ortamda yapının daha kırılgan hale geldiğini belirtti.