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Ethereum (ETH)

Ethereum Foundation yıllık bütçesini yaklaşık %40 azaltırken ETH fiyatı %3,97 düşerek $1.661,90 seviyesine geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum Foundation bütçesini bu yıl yaklaşık %40 azaltırken $ETH’de fiyat $1.661,90 seviyesine geriledi.
  • 📉 Yeniden yapılanma kapsamında 54 çalışan, yani kadronun yaklaşık %20’si kurumdan ayrıldı.
  • 🏛️ Vakıf, yıllık harcama oranını 2026 öncesindeki yaklaşık %15 düzeyinden 2030 sonrasında yaklaşık %5 hedefine çekmeyi planlıyor.
  • 🔧 Vitalik Buterin, Strawmap sonrası Ethereum’un güvenlik düzeltmeleri ve sınırlı değişikliklere odaklanan daha yalın bir yapıya yönelebileceğini söyledi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum Foundation, yıllık bütçesini bu yıl yaklaşık %40 azaltacağını açıkladı. Kurum ayrıca daha geniş kapsamlı yeniden yapılanma kapsamında 54 çalışanın, yani toplam kadronun yaklaşık %20’sinin ayrıldığını doğruladı. Gelişme, vakfın uzun vadeli bir bağış fonu modeline yönelme planının parçası olarak duyuruldu.

İçindekiler
1 Bütçe politikası ve personel ayrılıkları
2 Yeni yapı yedi ana kümeye ayrıldı
3 Daha yalın Ethereum planı ve piyasa etkisi

Bütçe politikası ve personel ayrılıkları

Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, değişikliklerin vakfın yetki çerçevesi ve hazine yönetim politikası doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti. Buna göre Ethereum Foundation, 2026 öncesinde kalan varlıkların yılda yaklaşık %15’ini harcama yaklaşımından uzaklaşarak 2030 sonrasında yıllık yaklaşık %5’lik bir harcama hedefini benimsemeyi planlıyor. Ethereum Foundation, Ethereum ekosisteminin gelişimini destekleyen kar amacı gütmeyen ana kurumlardan biri olarak öne çıkıyor.

Vitalik Buterin, bütçe kesintisinin zor kararlar içerdiğini ve bu sürecin kurum açısından gerçek kayıplar doğurduğunu belirtirken, ayrılan çalışanların önemli bölümünün yıllar boyunca Ethereum protokolünün gelişimine katkı sunmuş deneyimli mühendisler olduğunu aktardı.

Vakıf, işten ayrılan personele kıdem tazminatı ve geçiş desteği sağlanacağını bildirdi. Buna göre ödeme paketi, çalışanın vakıfta geçirdiği her yıl için bir aylık maaş ile ilgili ülkedeki yasal zorunluluk arasında hangisi daha yüksekse ona göre hesaplanacak.

Geçiş desteğinin, Ethereum ekosistemi içinde yeni görevler bulunmasına yardımcı olmayı ve kariyer danışmanlığı gibi masrafları karşılamaya yönelik sınırlı bir hibeyi içerdiği açıklandı. Vakıf, ayrılan bazı çalışanların farklı kurumlar üzerinden Ethereum’a katkı vermeyi sürdürebileceğini de kaydetti.

Yeni yapı yedi ana kümeye ayrıldı

Yeniden yapılanma kapsamında Ethereum Foundation çalışmalarını yedi ana kümeye ayırdı. Bunlar protokol katmanı, erişim katmanı, kullanıcı katmanı, topluluk katmanı, kurumsal katman ile operasyon ve yönetim kümelerinden oluşuyor. Vakfa göre bu yapı, görev dağılımını daha net hale getirmeyi amaçlıyor.

Erişim katmanı, kullanıcılar ve yazılım ajanlarının aracı yapılara ihtiyaç duymadan Ethereum ile nasıl etkileşime girdiğine odaklanacak. Bu alanda zincir verisinin okunması, işlem gönderimi, doğrulama, yetki devri ve sistemden çıkış gibi başlıklar ele alınacak. Vurgu ise doğrulanabilir arayüzler ve varlıkların doğrudan kullanıcı kontrolünde tutulması üzerinde olacak.

Mini sözlük: Self custody, dijital varlıkların bir borsa ya da saklama kuruluşu yerine doğrudan kullanıcı tarafından kontrol edilmesi anlamına gelir. Formal verification ise bir yazılım ya da protokolün belirli kurallara matematiksel yöntemlerle uyduğunu test etmeyi amaçlayan teknik doğrulama yaklaşımıdır.

Kullanıcı katmanının, kullanıcı ihtiyaçları, eğitim, kullanım senaryoları ve etki ölçümüne odaklanacağı belirtildi. Topluluk katmanı vakfın kripto sektörü içi ve dışındaki iletişimini yürütecek. Kurumsal katman ise finans şirketleri, özel sektör, hükümetler, üniversiteler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarla Ethereum tabanlı uygulamalar konusunda çalışacak.

Daha yalın Ethereum planı ve piyasa etkisi

Buterin, daha yalın yapının bir parçası olarak Ethereum’un çoklu istemci modelinde tekrar eden yapıdan daha fazla uzmanlaşmaya geçilebileceğini ifade etti. Ayrıca Ethereum’un daha fazla bileşeninde yapay zeka destekli formal verification yöntemlerinden yararlanılmasının, çok sayıda Ethereum Improvement Proposal hazırlamak için gereken kaynakları azaltabileceğini söyledi.

Buterin, Strawmap tamamlandıktan sonra güvenlik düzeltmeleri ve yüksek değer taşıyan sınırlı değişikliklere odaklanan daha hafif bir yaklaşımı tercih ettiğini belirtti.

Açıklamaların ardından Ether fiyatı satış baskısının etkisiyle %3,97 gerileyerek $1.661,90 seviyesine indi ve $1.700 eşiğinin altına sarktı. Piyasadaki hareket, yatırımcıların hem vakıftaki yeniden yapılanmayı hem de Bitcoin’in $63.000 seviyesinin altına gerilemesinin ardından güçlenen genel piyasa zayıflığını değerlendirmesiyle gerçekleşti.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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