🚨 Ethereum Foundation, 22 Haziran 2026'da 54 çalışanını işten çıkardı.

Ethereum Foundation, 22 Haziran 2026’da 54 çalışanla yollarını ayırdığını açıkladı. Bu sayı, kurumun toplam iş gücünün yaklaşık %20’sine karşılık geliyor. Vakıf, bu adımı Haziran 2025’te başlayan yeniden yapılanma sürecinin son aşaması olarak tanımladı.

Yeniden yapılanma beş ana alana ayrıldı

Ethereum ağının gelişimini destekleyen temel kuruluşlardan biri olan Ethereum Foundation, yeni operasyon planı kapsamında yapısını beş ana alanda topladı. Bunlar protokol, erişim, kullanıcı, topluluk ve kurumsal katman olarak sıralandı. Yönetim ile genel operasyonların da ayrı ekipler tarafından yürütüleceği belirtildi.

Vakfa göre protokol katmanı, Ethereum ağını sansüre ve dış yönlendirmelere karşı daha dayanıklı hale getirmeye odaklanacak. Bu ekip ayrıca ağ güncellemelerinin güvenli biçimde devreye alınmasından ve kuantum sonrası güvenlik ile Katman 1 gizliliği gibi uzun vadeli araştırmalardan sorumlu olacak.

Mini sözlük: Kuantum sonrası güvenlik, gelecekte gelişebilecek kuantum bilgisayarların mevcut şifreleme yöntemlerini zayıflatma ihtimaline karşı geliştirilen koruma yaklaşımını ifade eder. Katman 1 gizliliği ise gizlilik özelliklerinin ek bir uygulama katmanına bırakılmadan doğrudan ana blokzincir düzeyinde sağlanmasını anlatır.

Erişim katmanının amacı, kullanıcıların aracı yapılara ihtiyaç duymadan blokzincir verisini okuyabilmesini ve işlem gönderebilmesini kolaylaştırmak olarak açıklandı. Kurumsal katman ise şirketlerin, kamu kurumlarının ve kar amacı gütmeyen yapıların Ethereum’un kriptografik araçlarını daha rahat benimsemesine destek verecek.

Ethereum Foundation, personel azaltımını Haziran 2025’te kabul edilen yeni hedefler ve daha sıkı hazine politikasıyla başlayan yeniden yapılanmanın son adımı olarak sundu.

Üst düzey ayrılıklar dikkat çekti

Yeniden yapılanma, kurum içindeki üst düzey ayrılıkların hemen ardından geldi. En son ayrılık, araştırma ekibinde sekiz yıl görev yapan eş icra direktörü Hsiao Wei Wang’ın 22 Haziran’da görevinden ayrılmasıyla yaşandı. Wang’dan önce, diğer eş direktör Tomasz Stanczak da şubat ayında görevden ayrılmıştı. Böylece günlük operasyonların tek icra sorumlusu yönetim kurulu üyesi Bastian Aue oldu.

Ocak ayından bu yana kurumdan ayrılan araştırmacı ve mühendisler arasında Josh Stark, Trent Van Epps, Tim Beiko, Barnabe Monnot, Carl Beek ve Julian Ma da yer aldı. Eski araştırmacı Dankrad Feist, ayrılıkların stratejik görüş ayrılıklarından çok yönetim sorunlarıyla ilişkili olduğunu savundu. Coinbase mühendislik yöneticisi Yuga Cohler ise tabloyu işleyiş bozukluğu olarak nitelendirdi.

Eski araştırmacı Dankrad Feist, ayrılıkların stratejik anlaşmazlıklardan değil, yönetim sorunlarından kaynaklandığını ileri sürdü.

Finansman baskısı öne çıktı

Personel azaltımı, çekirdek geliştirme finansmanına ilişkin artan kaygılarla aynı dönemde geldi. 2021’den bu yılın nisan ayına kadar çekirdek geliştirme koordinatörü olarak görev yapan Trent Van Epps, geliştirici finansmanının önümüzdeki üç ila dokuz ay içinde kritik bir noktaya ulaşabileceği uyarısında bulundu. Van Epps, Ethereum’un 10’dan fazla istemci ekibinin sürdürülmesi için yıllık yaklaşık 30 milyon dolar gerektiğini hesapladı.

Vakfın Ethereum’un temel yazılımını geliştiren ekipleri desteklemek için yürüttüğü dört yıllık Client Incentives Programı, Nisan 2026’da sona erdi. Kurum, yıllık harcamayı hazine büyüklüğünün yaklaşık %15’i seviyesinden 2030’a kadar %5 tabanına çekmeyi hedeflediğini daha önce duyurmuştu.

Başlık Veri İşten çıkarılan çalışan sayısı 54 Toplam iş gücüne oranı Yaklaşık %20 Yıllık çekirdek geliştirme maliyeti $30 milyon Harcama hedefi %15’ten 2030’da %5’e

Bağımsız bağış havuzu olarak faaliyet gösteren Protocol Guild, 2022’den bu yana Ethereum katkıcılarına yaklaşık 38 milyon dolar dağıttı. Ancak yapının sabit bir bütçeye değil, gönüllü bağışlara dayanması nedeniyle finansman akışının öngörülebilir olmadığına işaret edildi.

Bağımsız yapıların rolü büyüyor

Vakıf kesintileri duyurmadan bir gün önce, Ethereum Foundation’dan ayrılan beş eski araştırmacı Ethlabs adlı bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı kurdu. Girişim, Ethereum kurucu ortağı Joe Lubin, Bitmine Immersion Technologies, SharpLink, Anchorage ve 50’den fazla topluluk ortağından destek aldı.

Vitalik Buterin de yeni yönelimi desteklemek için sansüre direnç, ele geçirilmeye direnç, açıklık, gizlilik ve güvenlik başlıklarından oluşan CROPS çerçevesini öne çıkardı. Buterin, topluluk tarafından finanse edilen bağımsız yapıların çoğalmasını, vakfın harcamaları azaltırken Ethereum’un çekirdek gelişiminin güçlü ve merkeziyetsiz kalması açısından gerekli bir evrim olarak değerlendirdi. ETH fiyatı ise CoinMarketCap verilerine göre 1.662 dolarda bulunuyor. Bu seviye, Ağustos 2025’te görülen yaklaşık 4.950 dolarlık zirvenin belirgin biçimde altında kaldı.