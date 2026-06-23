MoonPay’den dikkat çeken satın alma! Stablecoin operasyonlarında hangi sorun çözülmek isteniyor?

Kripto ödeme şirketi MoonPay, zincir üstünde para yöneten ve transfer eden şirketler için geliştirilen yapay zeka tabanlı muhasebe ve finans platformu Entendre’ı satın aldı. Şirketin X üzerinden paylaştığı açıklamaya göre anlaşma, MoonPay’in mevcut ödeme altyapısına otomatik muhasebe araçları eklemeyi hedefliyor. Bu adımın, yaygınlaşan ancak operasyonel olarak karmaşıklaşan stablecoin kullanımına yanıt niteliği taşıdığı aktarıldı.

Satın almanın odağında otomasyon var

Entendre, kripto odaklı şirketlerin arka ofis süreçlerinde çalışan yapay zeka ajanları geliştiriyor. Platform, blokzincir ağlarından gelen ham verileri düzenli finansal kayıtlara dönüştürüyor. MoonPay’in açıklamasında Polygon Labs, Thirdweb, Brale, Babylon Labs, Ostium, Courtyard ve DoubleZero, Entendre’ın müşterileri arasında sıralandı.

Bu şirketlerin cüzdanlar, takas işlemleri, köprüler ve farklı ödeme kanalları üzerinden stablecoin ödemeleri yürüttüğü belirtildi. Her aşamada ayrı muhasebe kaydı oluştuğu, bu kayıtların ise çoğu zaman finans ekipleri tarafından elle uzlaştırıldığı ifade edildi.

Blokzincirler fon hareketlerini kayda geçiriyor, ancak işlemin muhasebe açısından ne ifade ettiğini doğrudan göstermiyor. Bir stablecoin ödemesine ağ ücreti, kur dönüşüm masrafı, fatura işleme gideri veya kart ağı komisyonu eşlik edebiliyor. Otomasyon olmadığında muhasebe ekiplerinin elektronik tablolar, blok gezginleri ve farklı muhasebe yazılımlarındaki verileri bir araya getirerek hesapları elle tamamlaması gerekiyor.

Mini sözlük: Yapay zeka ajanı, belirli görevleri insan müdahalesi olmadan ya da sınırlı müdahaleyle yerine getirebilen yazılım sistemidir. Finans alanında bu araçlar, veri sınıflandırma, kayıt oluşturma ve işlem takibi gibi tekrar eden işleri otomatikleştirmek için kullanılır.

Entendre’ın öne çıkardığı veriler

Entendre’ın müşterilerinin 30’dan fazla finansal hesabı yönettiği ve ayda yaklaşık 25 bin işlem gerçekleştirdiği belirtildi. Bu işlemlerin çoğunun üç veya daha fazla tüzel kişilik arasında bölündüğü kaydedildi. Şirket, manuel muhasebe yükünü yarıdan fazla azalttığını, yevmiye kayıtlarının yüzde 93’ünü otomatikleştirdiğini ve ekiplerin hesap kapanışını geleneksel yöntemlere göre üç kat daha hızlı tamamlayabildiğini öne sürdü.

MoonPay Üst Yöneticisi Ivan Soto-Wright, geleneksel yazılımların manuel iş akışları için tasarlandığını, yeni finansal sistemin ise insanlar ile yapay zeka ajanlarının birlikte koordine ettiği bir yapıya evrileceğini belirtti. Soto-Wright, stablecoinlerin iş dünyasında yaygın biçimde benimsenmesi isteniyorsa, finans operasyonlarının da ödemelerin hızı, bağlamı ve otomasyon düzeyiyle uyumlu hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

MoonPay’in satın alma hamleleri sürüyor

MoonPay, geçen yıl ödeme şirketi Meso’yu satın almış ve kurucu ortakları Ali Aghareza ile Ben Mills’i kadrosuna katmıştı. Şirket daha yakın dönemde cüzdan güvenliği alanında faaliyet gösteren Sodot’u, ayrıca mayıs ayında Decent ve DFlow’u da bünyesine ekledi. MoonPay, kripto varlık alım satımı, cüzdan fonlama ve işlem takibi gibi görevlerin metin komutlarıyla yürütülebildiği MoonAgents Desktop App adlı aracını da kısa süre önce kullanıma sundu.

2019’da kurulan MoonPay, kullanıcıların itibari para ile kripto varlık alıp satmasına aracılık eden ödeme altyapısıyla biliniyor. Şirket son dönemde yapay zeka ve blokzincir etkileşimini birleştiren araçlara daha fazla ağırlık veriyor.

Stablecoinlere kurumsal ilgi temkinli biçimde artıyor

PYMNTS Intelligence araştırmasına göre finans yöneticilerinin yüzde 23’ü stablecoinlerin önümüzdeki üç yıl içinde bir ölçüde ya da çok önemli hale geleceğini düşünüyor. Yüzde 15’lik kesim ise bu araçların çok veya son derece önemli olacağı görüşünü taşıyor. Kripto varlıkların geneline ilişkin aynı değerlendirmeyi yapanların oranı ise yüzde 10’da kaldı.

Aynı araştırmada finans yöneticilerinin yüzde 45’i, stablecoinlerin ödeme akışlarında faydalı hale gelmesi için en kritik unsurun bilinen bankacılık sağlayıcılarıyla entegrasyon olduğunu söyledi. Düzenleyici belirsizlik ise en büyük sorun olarak öne çıktı. Bu risk stablecoinler için şirketlerin yüzde 67’si, kripto varlıklar genelinde ise yüzde 77’si tarafından başlıca engel olarak işaret edildi.