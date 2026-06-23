Ondo Tokenized Stocks, LI.FI entegrasyonuyla 438 ABD hissesi ve ETF’yi Ethereum ile BNB Chain üzerinde erişime açtı

Ondo Tokenized Stocks, LI.FI ile yapılan yeni entegrasyonla tokenlaştırılmış ABD hisseleri ve borsa yatırım fonlarının blokzincir üzerindeki erişimini genişletti. Entegrasyonun ilk aşamada Ethereum ve BNB Chain üzerinde kullanıma açıldığı, Solana desteğinin ise daha sonra sunulmasının beklendiği aktarıldı.

Erişim alanı genişledi

Bu adımla birlikte 438’den fazla tokenlaştırılmış ABD hissesi ve ETF, kripto para sektöründe yaygın kullanılan zincirler arası işlem altyapılarından biri üzerinden erişilebilir hale geldi. Gelişmenin, Ondo’nun sunduğu blokzincir tabanlı finansal ürünleri daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırdığı belirtildi.

Entegrasyonun, kullanıcıların tercih ettikleri kripto uygulamalarından çıkmadan geleneksel piyasa varlıklarına blokzincir üzerinden erişmesine imkan verdiği kaydedildi. Böylece tokenlaştırılmış menkul kıymetlerin benimsenmesine yönelik talebin de desteklenebileceği ifade edildi.

LI.FI ekosistemi üzerinden doğrudan bağlantı

LI.FI ekosistemindeki 1.000’den fazla iş ortağının, Ondo Global Markets tarafından sunulan tokenlaştırılmış ürünlere doğrudan erişim elde ettiği bildirildi. Söz konusu varlıklar arasında Tesla, NVIDIA ve Apple hisselerinin yanı sıra QQQ ve SPY gibi ETF’ler de yer alıyor.

Mini sözlük: ETF, bir endeksi ya da varlık grubunu takip eden ve borsada işlem gören fondur. QQQ, Nasdaq 100 endeksini; SPY ise S&P 500 endeksini izleyen en bilinen ETF’ler arasında yer alır.

LI.FI, zincir içi ve zincirler arası varlık hareketlerini kolaylaştıran bir yürütme altyapısı olarak çalışıyor. Kullanıcılar işlemin teknik rotasını kendileri seçmek yerine ulaşmak istedikleri sonucu belirliyor; ardından sistem içindeki profesyonel çözücüler işlemi gerçekleştiriyor.

Entegrasyonla birlikte 438’den fazla tokenlaştırılmış ABD hissesi ve ETF, Ethereum ve BNB Chain üzerinden daha geniş bir kullanıcı kitlesinin erişimine açıldı.

İşlem hacmi ve saklama yapısı öne çıktı

Paylaşılan bilgilere göre LI.FI bugüne kadar 100 milyondan fazla işlem üzerinden 80 milyar doların üzerinde hacim yönetti. Altyapının ayrıca önde gelen bazı kripto para borsaları ve cüzdanlara hizmet verdiği belirtildi.

Ondo Tokenized Stocks platformu ise ABD’deki menkul kıymetleri, dayanak varlığın tamamıyla desteklenen tokenlara dönüştürüyor. Bu menkul kıymetlerin bir veya birden fazla ABD merkezli aracı kurumda tutulduğu ve günlük olarak doğrulandığı ifade edildi. Sistemde kurumsal yatırımcılara uygun güvenlik önlemlerinin bulunduğu da aktarıldı.

Tokenlaştırılmış varlıkların dayanak menkul kıymetlerle bire bir desteklenmesi ve günlük doğrulama süreci, platformun öne çıkan yapısal unsurları arasında gösteriliyor.

Büyüme verileri dikkat çekti

Eylül 2025 itibarıyla platformda üretilen tokenların toplam değerinin 1 milyar doları aştığı bildirildi. Ayrıca platformda on binlerce token sahibinin bulunduğu ve toplam işlem hacminin 20 milyar doların üzerine çıktığı kaydedildi.

İş birliğinin, Ondo Tokenized Stocks’un farklı pazarlardaki görünürlüğünü artırdığı belirtilirken, finansal varlıkların blokzincire taşınmasına yönelik talebin sürdüğüne de işaret ettiği değerlendirildi.