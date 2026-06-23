LINK’te dikkat çeken birikim sinyali! Piyasa hangi seviyelere odaklandı?

Chainlink’in yerel varlığı LINK, teknik göstergeler, kurumsal ilgi ve ağın gerçek dünyadaki kullanım alanlarına ilişkin gelişmeler nedeniyle yeniden piyasanın odağına girdi. Piyasayı izleyen bazı analistler, fiyatın uzun süredir devam eden zayıf seyrin ardından daha geniş bir toparlanma zemini oluşturabileceğini belirtti.

Teknik görünümde birikim vurgusu

Gann Wyck, daha yüksek zaman dilimlerinde LINK için GannWyck Model 1 birikim yapısının görüldüğünü aktardı. Buna göre varlık, önceki döngü zirvelerinden sonraki çok yıllı düşüş eğiliminin ardından uzun süren bir birikim evresinin son bölümüne yaklaşmış olabilir.

Chainlink, merkeziyetsiz finans uygulamalarına veri sağlayan en büyük oracle ağlarından biri olarak biliniyor. Analizde, bu yapının yalnızca grafik görünümüne değil, aynı zamanda ağın büyümesine dayanan daha geniş bir çerçeveye işaret ettiği ifade edildi.

Mini sözlük: Oracle ağı, blokzincir dışındaki verileri akıllı sözleşmelere taşıyan altyapıdır. Chainlink ise bu alanda öne çıkan ağlardan biri olarak, fiyat verisi ve çeşitli dış veri akışlarını zincir üstü uygulamalara ulaştırır.

Analizde öne çıkan destekleyici unsurlar arasında Grayscale’in ETF başvurusuna yönelik ilginin artması, Caliber Investments tarafındaki alımlar ve Chainlink’in veri altyapısı alanındaki rolünün güçlenmesi yer aldı. Ayrıca BNB Chain’in Chainlink veri standartlarını, ABD’deki kamu veri girişimleri bağlamında benimsemesine de dikkat çekildi.

Analistlere göre LINK, uzun süren düşüşün ardından önemli destek bölgesinde birikim aşamasının sonuna yaklaşırken, fiyat yapısı ile ağın kullanım alanlarındaki genişleme aynı çerçevede değerlendiriliyor.

Ana destek bölgesi ve öne çıkan seviyeler

LINK fiyatı, 2024 sonlarında yaklaşık 30 dolar civarındaki zirvesinin ardından son iki yılda daha düşük tepe ve diplerle şekillenen uzun bir düşüş trendi içinde kaldı. Satış baskısı fiyatı 7 ila 8 dolar bandına kadar çekti ve bu aralık mevcut tabloda istikrarlı bir zemin olarak öne çıktı.

Özellikle 6.50 ila 7.50 dolar aralığı, birikim açısından kritik bölge olarak değerlendiriliyor. Analize göre bu bantta birden fazla savunma katmanı bulunuyor. Öte yandan 10 doların üzerine çıkılması, düşüş eğiliminin zayıfladığına ve alım iştahının yeniden canlanabileceğine işaret edebilir.

Bu senaryoda kademeli toparlanma ihtimali kapsamında 13 ila 15 dolar, ardından 18 ila 20 dolar ve 25 ila 27 dolar aralıkları hedef bölge olarak gösterildi. Daha uzun vadede ise 28 ila 30 dolar bandı gündeme geldi.

Haftalık grafikte daha geniş yükseliş ihtimali

Aynı varlığa ilişkin başka bir değerlendirmede Crypto Patel, haftalık grafikte LINK’in 2021’deki yaklaşık 50 dolarlık zirvesinden bu yana aşağı yönlü bir kanal içinde sıkıştığını belirtti. Son üç haftalık görünümde fiyatın yeniden güçlü alım bölgesine girdiği ifade edildi.

Bu analizde 4.75 ila 7.85 dolar aralığı güçlü alım bölgesi olarak tanımlandı. LINK’in son zirvelerine kıyasla yüzde 86 ila 87 gerilemesinin ardından yeniden bu banda dönmesi, bazı analistlere göre yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı için zemin oluşturabilir.

Kanalın üst sınırının aşılması halinde ilk hedefin 21.35 dolar civarı olabileceği, sonrasında ise önceki döngü zirvesi olan yaklaşık 52.22 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceği aktarıldı. Daha iyimser uzun vadeli tahminlerde 2028 ile 2029 döneminde 100 dolar seviyesi de telaffuz edildi. Ancak bu seviyelerin piyasa analizi ve fiyat tahmini niteliğinde olduğu, kesinlik taşımadığı da vurgulanıyor.