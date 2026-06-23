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SUI

SUI 0.83 dolarda yine takıldı! Kritik seviyelerde şimdi neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SUI, 0.80 ile 0.83 dolar direncinden yeniden geri döndü ve $SUI için baskı sürdü.
  • 📉 Analizde 0.70, 0.65 ve 0.50 dolar seviyeleri kısa vadede öne çıktı.
  • 📊 MACD ve RSI verileri satış baskısının yavaşladığını, ancak net dönüşün henüz doğrulanmadığını gösterdi.
  • 🌐 Ethena ile geliştirilen SuiUSDe adımı, Sui ekosisteminde DeFi likiditesini artırabilecek yeni bir aşama olarak öne çıktı.
Onur Atam
Onur Atam

SUI fiyatı, yükseliş hareketinin ardından gelen düzeltme sürecinde zayıf görünümünü korudu. Grafikte tamamlanan ABC düzeltmesinin ardından düşüş eğiliminin sürdüğü, fiyatın 0.80 ile 0.83 dolar aralığındaki direnç bölgesinden tekrar geri çevrildiği görüldü. Piyasada temkinli duruş öne çıkarken, görünümün değişmesi için yukarı yönlü net bir kırılma gerektiği belirtildi.

İçindekiler
1 Teknik görünümde öne çıkan seviyeler
2 Göstergeler satış baskısında yavaşlamaya işaret etti
3 SuiUSDe adımı ekosistem likiditesini destekledi

Teknik görünümde öne çıkan seviyeler

Mevcut piyasa yapısında daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluşmaya devam ediyor. Bu çerçevede aşağı yönlü ana seviyeler 0.65, 0.60 ve 0.50 dolar olarak izleniyor. Analize göre kısa süreli tepki yükselişi tamamlanmış olabilir ve yeni bir aşağı dalga gelişiyor olabilir.

Fiyatın 0.80 doların altında bir kez daha başarısız olması halinde satış baskısının artabileceği, bu durumda 0.70 ve 0.65 doların yeniden gündeme gelebileceği aktarılıyor. Daha derin bir geri çekilmede 0.55 doların, hatta 0.50 dolar çevresindeki likidite bölgesinin test edilmesi olasılık dahilinde değerlendiriliyor.

Kripto analisti More Crypto Online, güçlü bir kırılma gelmediği sürece kısa vadeli görünümde son bir geri çekilmenin 0.55 ile 0.50 dolar bandına doğru tamamlanabileceğini, asıl yön değişiminin ise bunun ardından şekillenebileceğini aktardı.

Buna karşılık 0.83 doların üzerine güçlü bir çıkış yaşanması ve bu seviyenin korunması, düşüş senaryosunu geçersiz kılabilir. Böyle bir durumda ivmenin yeniden yukarı dönmesi ve 0.90, 1.00 ile 1.10 dolar seviyelerinin hedef haline gelmesi beklenebilir.

Göstergeler satış baskısında yavaşlamaya işaret etti

Teknik göstergeler tarafında MACD verileri dikkat çekiyor. Gösterge değeri eksi 0.05152 ve sinyal çizgisi eksi 0.05465 seviyesinde bulunurken, 0.00313 değerindeki histogram satış baskısının zayıfladığına işaret ediyor. Negatif bölge korunmasına rağmen düşüş hızında yavaşlama görülmesi, erken dengelenme sinyali olarak yorumlanıyor.

RSI ise 35.24 seviyesinde, iki periyotluk ortalama da 36.57 düzeyinde bulunuyor. Bu tablo, alım iştahının sınırlı kaldığını ve piyasanın aşırı satım bölgesine yaklaştığını gösteriyor. RSI’daki hafif toparlanma dikkat çekse de, daha net bir yön değişimi için 40 seviyesinin üzerine çıkılması gerektiği ifade ediliyor.

SuiUSDe adımı ekosistem likiditesini destekledi

Fiyat baskısı sürerken Sui ekosisteminde temel tarafta yeni bir gelişme yaşandı. SuiUSDe için hazırlanan özel açılış sayfasının yayına alındığı, bunun Ethena ile Sui Group Holdings ortak çalışmasının sonucu olduğu bildirildi. Sui, yüksek işlem kapasitesi hedefiyle geliştirilen bir blokzincir ağı olarak merkeziyetsiz finans uygulamalarında büyümeyi amaçlıyor.

Bu adımın, Sui ağı içinde programlanabilir dolar altyapısının geliştirilmesi ve DeFi hizmetlerinin entegrasyon derinliğinin artırılması açısından önemli bir aşama olduğu kaydedildi.

Mini sözlük: Programlanabilir dolar, akıllı sözleşmelerle belirli kullanım senaryolarına entegre edilebilen dijital dolar yapısını ifade eder. DeFi, yani merkeziyetsiz finans ise aracısız borç alma, verme ve takas gibi finansal işlemlerin blokzincir üzerinde yürütülmesini sağlar.

Sui ağındaki DeFi yapısına entegre edilen bu programlanabilir dolar modelinin zincir üstü likiditeyi artırabileceği, sermaye verimliliğini güçlendirebileceği ve uzun vadede merkeziyetsiz finans kullanımını destekleyebileceği değerlendiriliyor. Buna bağlı olarak ekosistemin daha geniş erişim kazanması halinde, ilerleyen piyasa döngülerinde SUI fiyatına da destek oluşabileceği belirtiliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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