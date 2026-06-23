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STABILCOIN

Yellow Card, İsviçre’de aldığı AML onayıyla stabilcoin ödeme altyapısını kurumsal müşterilere açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 Yellow Card, İsviçre’de aldığı AML onayıyla kurumsal müşterilere düzenlenmiş stabilcoin erişimi sundu.
  • 🌍 Şirket, tek bir düzenlenmiş karşı taraf üzerinden Afrika, Latin Amerika, ABD ve diğer gelişmekte olan pazarlara erişim sağlamayı hedefliyor.
  • 🏦 Bu yapı, bankalar ve şirketler için uyum netliğini artırırken sınır ötesi ödeme süreçlerini de kolaylaştırabilir.
  • 🤝 Yellow Card’ın Thunes ortaklığı, farklı bölgelerde stabilcoin tabanlı ödeme kullanımını genişletmeyi amaçlıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Yellow Card, İsviçre’de kara para aklamayı önleme kuralları çerçevesinde düzenleyici bağlılık onayı aldığını açıkladı. Bu adımla şirket, denetlenen bir finansal aracı yapısı üzerinden sanal varlık ve bağlantılı hizmetler sunabilecek.

İçindekiler
1 İsviçre birimi kurumsal giriş noktası olacak
2 İsviçre’nin düzenleyici çerçevesi öne çıkıyor
3 Düzenlenmiş erişim ihtiyacı artıyor

İsviçre birimi kurumsal giriş noktası olacak

Onayın, şirketin İsviçre’deki iştiraki üzerinden alındığı belirtildi. Söz konusu yapı, stabilcoin tabanlı ödeme altyapısına erişmek isteyen kurumsal ve ticari müşteriler için düzenlenmiş bir giriş noktası olarak görev yapacak. Böylece müşteriler, tek bir düzenlenmiş karşı taraf üzerinden Afrika, Latin Amerika, ABD ve diğer gelişmekte olan pazarlardaki Yellow Card altyapısına ulaşabilecek.

Yellow Card, özellikle sınır ötesi ödemeler ve hazine yönetimi işlemlerinde stabilcoin kullanan kurumlar için daha yüksek uyum netliği ve operasyonel açıklık sağlamayı hedeflediğini aktardı. Şirket, Afrika başta olmak üzere gelişmekte olan pazarlarda dijital varlık odaklı ödeme çözümleri sunan bir finansal teknoloji sağlayıcısı olarak biliniyor.

Şirketin açıklamasına göre İsviçre’de kurulan bu yapı, stabilcoin kullanan kurumlar için uyum süreçlerini sadeleştirmeyi ve sınır ötesi işlemlerde operasyonel görünürlüğü artırmayı amaçlıyor.

İsviçre’nin düzenleyici çerçevesi öne çıkıyor

İsviçre’nin finansal aracı çerçevesi, sıkı kara para aklamayı önleme ve uyum standartlarıyla öne çıkıyor. Bu nedenle ülke, kurumsal güven arayan kripto para ve finansal teknoloji şirketleri için tercih edilen merkezlerden biri olarak görülüyor. Yellow Card’ın yeni birimi de bu kurallar altında faaliyet gösterirken şirketin daha geniş küresel ödeme ağına bağlanacak.

Mini sözlük: AML, kara para aklamayı önleme kurallarını ifade eder. Finansal kuruluşlar bu kapsamda müşteri kimlik doğrulaması, işlem takibi ve risk kontrolleri uygulayarak yasa dışı fon akışını engellemeye çalışır.

Şirketin halihazırda 50’den fazla gelişmekte olan pazarda faaliyet gösterdiği, stabilcoin ödemeleri, itibari para uzlaşma hatları, cüzdan hizmetleri ve yerelleştirilmiş ihraç çözümleri sunduğu aktarıldı. Ayrıca Visa, Mastercard, Western Union, Thunes ve MoneyGram gibi büyük finansal altyapı sağlayıcılarıyla iş ortaklıkları bulunduğu ifade edildi.

Düzenlenmiş erişim ihtiyacı artıyor

Bu gelişme, stabilcoin altyapısı sunan şirketlerin geleneksel finans ile gelişmekte olan pazarlardaki ödeme akışlarını birbirine bağlamak için daha düzenlenmiş geçiş noktaları kurduğunu gösteriyor. Sektörde yalnızca kripto para odaklı platform modeli yerine, uyumu önceleyen aracı yapılar daha fazla önem kazanıyor.

Bu modelin, bankalar, şirketler ve ödeme kuruluşlarının doğrudan düzenlenmemiş hizmet sağlayıcılara yönelmeden stabilcoin altyapısına erişmesine imkan tanıyabileceği değerlendiriliyor. Aynı zamanda sınır ötesi sermaye kullanımında düzenleyici netlik arayan kurumlar için müşteri kabul süreçlerini kolaylaştırabileceği belirtiliyor.

Haberde aktarılan çerçeveye göre düzenlenmiş merkezler, parçalı ya da maliyetli ödeme sistemlerinin bulunduğu bölgelerde bankalar ile dijital varlık altyapı sağlayıcıları arasındaki güveni güçlendiren temel erişim noktalarına dönüşüyor.

Öte yandan Yellow Card’ın Thunes ile iş ortaklığının da Afrika, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu’da faaliyet gösteren şirketler için stabilcoin kullanımını yaygınlaştırmayı ve sınır ötesi ödeme akışlarını modernize etmeyi hedeflediği kaydedildi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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