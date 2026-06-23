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Ethereum (ETH)

Ethereum cephesinde bütçe %40 daralıyor! Bu sert dönüşümde neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum Foundation, 54 çalışanla yollarını ayırdı ve bu sayı toplam kadronun yaklaşık %20’sine ulaştı.
  • 💸 Vitalik Buterin, vakfın bütçesinin yaklaşık %40 azaltılacağını ve $ETH ekosisteminde daha sıkı harcama disiplininin öne çıktığını açıkladı.
  • 🛠️ Plan, 2026 öncesindeki yıllık yaklaşık %15 harcama düzeyinden 2030 sonrası için yaklaşık %5 hedefine geçişi içeriyor.
  • 🔒 Buterin, teknik yol haritası tamamlandıktan sonra güvenlik düzeltmeleri ve sınırlı değişikliklerin öncelik kazanmasını savundu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum Foundation, 54 çalışanla yollarını ayırdığını açıkladı. Bu sayı, vakfın toplam kadrosunun yaklaşık %20’sine karşılık geliyor. Kararın, vakfın yetki çerçevesi ve hazine yönetimi politikasının uygulanması kapsamında aylar süren yeniden yapılanma sürecinin sonunda alındığı belirtildi.

İçindekiler
1 Bütçe ve kadroda eş zamanlı daralma
2 Daha sade bir protokol yaklaşımı
3 Uzun vadeli harcama disiplini öne çıkıyor

Bütçe ve kadroda eş zamanlı daralma

Gelişmeyle eş zamanlı olarak Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, vakfın bütçesini yaklaşık %40 azaltacağını duyurdu. Buterin, bu sürecin zor kararları beraberinde getirdiğini ve personel azaltımının etkisinin küçümsenmemesi gerektiğini ifade etti. Ethereum Foundation, Ethereum ekosisteminin gelişimini destekleyen kar amacı gütmeyen ana kurumlardan biri olarak biliniyor.

Vitalik Buterin, birçok kurumun benzer süreçlerde kaybı önemsiz göstermeye çalıştığını, ancak burada değerli insanların ayrıldığını gizlemeyeceğini belirterek, işten ayrılan çalışma arkadaşlarını “parlak insanlar” olarak tanımladı.

Buterin’e göre bu adım, vakfın daha uzun vadeli ve bağış sermayesine dayalı bir yapıya geçiş stratejisiyle örtüşüyor. Bu çerçevede Ethereum Foundation’ın, 2026 öncesindeki dönemde kalan varlıklarının yıllık ortalama yaklaşık %15’ini harcama yaklaşımından uzaklaşarak, 2030 sonrasında yıllık yaklaşık %5 harcama hedefine yöneldiği aktarıldı.

Daha sade bir protokol yaklaşımı

Buterin, Ethereum için daha yalın bir protokol yapısını desteklediğini de vurguladı. Ona göre uzun vadede tercih edilen yaklaşım, mevcut teknik yol haritası tamamlandıktan sonra ağırlığın güvenlik düzeltmeleri ve sınırlı ama yüksek değer taşıyan küçük değişikliklere verilmesi olacak. Yeni özellik eklenmesi konusunda ise çok daha yüksek bir eşik benimsenmesi gerektiğini savundu.

Bu yaklaşımın, ağın güvenliğini korurken büyük bütçelere sürekli ihtiyaç duyulmamasına yardımcı olabileceği değerlendiriliyor. Buterin ayrıca ekosistemin, milyonlarca satır kod içeren büyük ölçekli yapılardan daha az; Bitcoin’den ise daha fazla ders çıkarması gerektiğini söyledi.

Uzun vadeli harcama disiplini öne çıkıyor

Açıklamalar, Ethereum Foundation’ın yalnızca operasyonel ölçekte küçülmediğini, aynı zamanda kaynak kullanımında daha sıkı bir disipline yöneldiğini gösteriyor. Vakfın harcama oranını kademeli biçimde düşürme hedefi, organizasyonun uzun vadeli sürdürülebilirliğini öne çıkaran daha temkinli bir modele işaret ediyor.

Buterin’in değerlendirmeleri, Ethereum tarafında büyüme ve yenilik kadar sadelik, güvenlik ve mali dayanıklılığın da önümüzdeki dönemde daha belirgin bir öncelik haline gelebileceğine işaret etti.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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