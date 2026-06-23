H100 hissedarları, Bitcoin varlığını 3.500 BTC düzeyine çıkaracak hisse ihracını onayladı

İsveç merkezli H100 Group hissedarları, pazartesi günü düzenlenen genel kurulda, Norveçli Bitcoin yatırım şirketleri Moonshot AS ile Never Say Die AS’nin satın alınmasının tamamlanması için gerekli yeni hisselerin çıkarılmasına onay verdi. Kararla birlikte H100’ün Bitcoin rezervinin 1.051 BTC’den yaklaşık 3.500 BTC’ye yükselmesi bekleniyor.

Satın alma yapısı netleşti

Genel kurul tutanağına göre toplantının en kritik gündem maddesi, 23 Nisan tarihli hisse alım sözleşmesi kapsamında her iki Norveç şirketinin satıcılarına verilecek bedel hisselerinin ihracı için yönetim kuruluna yetki tanınması oldu. Şirket, gündemdeki diğer maddelerin de kabul edildiğini açıkladı.

İşlemde nakit ödeme yapılmayacak. Satın alma bedelinin tamamı yeni ihraç edilecek H100 hisselerinden oluşuyor. Bu yapı, satıcıların Bitcoin pozisyonunu korurken, söz konusu varlıkların borsada işlem gören daha büyük bir şirket yapısı altında toplanmasını amaçlıyor.

H100, genel kurulda gündemde yer alan diğer tüm maddelerin de onaylandığını bildirdi.

Esas sözleşmede iki değişiklik yapıldı

Toplantıda şirket esas sözleşmesinde iki ayrı değişiklik de kabul edildi. İlk değişiklik, ileride yapılabilecek genel hisse ihraçlarına alan açmak için sermaye tavanını yükseltti. İkinci değişiklik ise bedel hisselerinin fiilen çıkarılması koşuluna bağlandı ve pay adedi sınırlarını daha da genişletti.

Buna göre şirketin pay sayısı alt sınırı 1,1 milyar, üst sınırı ise 4,4 milyar olarak güncellendi. Bu düzenleme, satın alma sonrasında oluşacak yeni sermaye yapısına hukuki zemin hazırlıyor.

Bitcoin rezervi Avrupa sıralamasında üst basamağa çıkabilir

Moonshot ile Never Say Die’ın yaklaşık 2.450 BTC’yi H100 bünyesine taşıması planlanıyor. Böylece şirketin toplam Bitcoin varlığı 1.051 BTC’den yaklaşık 3.501 BTC’ye ulaşacak. H100 Group, İsveç merkezli ve bilançosunda Bitcoin tutma stratejisi izleyen halka açık bir şirket olarak öne çıkıyor.

Bu artışın ardından H100’ün, 3.605 BTC tutan Almanya merkezli Bitcoin Group’un hemen arkasında konumlanacağı aktarıldı. Küresel sıralamada ise şirketin 43. basamaktan 26. sıraya yükselmesi ve Cango ile Fransa merkezli Capital B gibi şirketleri geride bırakması öngörülüyor.

Metrik İşlem öncesi İşlem sonrası H100 Bitcoin rezervi 1.051 BTC Yaklaşık 3.501 BTC Küresel sıralama 43. 26. Avrupa’daki konum Daha alt sıra Bitcoin Group’un ardından

Şirketin ortalama Bitcoin maliyeti coin başına 114.615 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin fiyatının yaklaşık 62.400 dolar olduğu mevcut tabloda, H100’ün mevcut rezervinin değeri yaklaşık 65,6 milyon dolar ederken, toplam maliyet tabanı 120,5 milyon dolar düzeyinde kalıyor.

Hisse performansı baskı altında kaldı

H100 hisseleri pazartesi günü NGM Nordic SME borsasında 1,162 İsveç kronundan kapanış yaptı. Bu seviye, şirkete yaklaşık 399 milyon İsveç kronu, başka bir ifadeyle yaklaşık 38 milyon dolar piyasa değeri kazandırdı. Hisse son bir yılda yüzde 91’den fazla gerilerken, yıl başından bu yana kayıp yaklaşık yüzde 38 oldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Sander Andersen, mart ayında yaptığı açıklamada ölçek, güvenilirlik ve sermaye piyasalarına erişimin Bitcoin alanında giderek daha önemli hale geldiğini, bu işlemin H100’ü bu üç başlıkta da belirgin biçimde güçlendireceğini belirtmişti.

Pazartesi günkü toplantıda Üst Yöneticisi Johannes Wiik yeniden seçildi. Andersen ile yönetim kurulu üyeleri Joakim Dahl ve Florence Aspinall da görevlerini korudu. Wiik, ay başında yaptığı paylaşımda şirketin stratejisine ve uzun vadeli fırsata güçlü biçimde inandığını ifade etmişti.