Son Dakika: Bitcoin (BTC) Yeniden 28.000 Dolar Kripto Para Yükselişi Sürer Mi?

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 28.000 doları yeniden aştı. Yaklaşık 1 dolarlık kaybın ardından BTC dönüyor. Ancak yükseliş henüz başlamışken ABD piyasalarının negatif açılış yapması endişe verici olabilir. Peki piyasalarda son durum ne?

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Bitcoin ve Kripto Son Durum

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 28.036 dolardan alıcı buluyor. Kripto paraların kümülatif değeri 1,09 trilyon dolar seviyesinde ve hacim 24 milyar dolarda kalmaya devam ediyor. BTCD ise son düşüşün ardından toparlanmakta zorlanan altcoinler nedeniyle %50 sınırını aşmak üzereydi.

İyi haberler de var örneğin dün gelen ADP verisi istihdamda gevşeme olduğunu gösteriyor. Bu veri beklentinin çok altında geldiği için 1 Kasım faiz kararının ertelenmesini bile sağlayabilir. Cuma günü gelecek TDİ verisinin de öncü göstergesi olduğu için yatırımcı hissiyatını olumlu etkiledi.

Öte yandan Ağustos ayından bu yana Petrol ilk kez 85 doların altına indi. Bu durum akaryakıt fiyatlarındaki düşüşle birlikte enflasyonu olumlu etkileyecektir. Yatırımcı hissiyatını besleyecek en büyük olumlu gelişmelerin başında bu hafta bu geliyor.

ABD doları endeksi (DXY) tehlikeli sularda yüzüyordu. 107,35 bölgesinden gelen ret şimdilik yatırımcıları rahatlattı. Ancak endeksin net bir geri dönüş yaptığını söyleyebilmemiz için 106 seviyesinin altında kapanışlar görmeliyiz. Eğer 105,65 de kaybedilirse o zaman risk piyasalarında güçlü bir toparlanmanın fitili ateşlenebilir.

Son olarak BTC fiyatının 28.143 doları desteğe çevirmesi gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.