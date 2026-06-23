Bitcoin 24 saatte %4 düşerek $62.500 seviyesine geriledi

Bitcoin, 65.000 dolar yönündeki toparlanma denemesinin zayıflamasıyla yeniden 62.000 dolar bandına çekildi. Gün içinde en düşük seviyesinin bir miktar üzerine çıkan BTC, son verilerde 62.500 dolar civarında işlem görürken 24 saatlik kaybı %4 oldu. Kripto varlıklardaki geri çekilmeye, çip hisseleri ile Asya borsalarındaki sert satışların da eşlik ettiği görüldü.

Piyasalarda eş zamanlı satış baskısı

Kripto para bağlantılı hisseler de değer kaybetti, ancak gün içindeki daha derin düşüşlerin bir bölümünü telafi etti. Strategy hissesi %2,1, Coinbase hissesi ise %1,9 geriledi. Yatırımcıların aşağı yönlü risklere karşı korunma maliyetinin artması, piyasalardaki tedirginliğin güçlendiğine işaret etti. Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para borsalarından biri olarak sektörün kurumsal ve bireysel işlem akışında yakından izleniyor.

Opsiyon piyasasında da oynaklık beklentisi yükseldi. Volmex verilerine göre Bitcoin’in 30 günlük zımni oynaklık endeksi BVIV yaklaşık %10 artışla 46,5 seviyesine çıktı. ABD hisse piyasasında beklenen dalgalanmayı izleyen VIX endeksi ise %16,5 yükselerek 20,0 seviyesine ulaştı ve son haftaların en yüksek düzeyini gördü.

Mini sözlük: Zımni oynaklık, opsiyon fiyatlarına yansıyan beklenen fiyat dalgalanmasını ifade eder. BVIV ise Bitcoin için piyasanın kısa vadede ne kadar sert hareket beklediğini ölçen bir göstergedir.

Asya’da çip hisseleri baskıyı artırdı

Gecelik işlemlerde en sert darbe Güney Kore piyasasında görüldü. Kospi endeksi %10 gerilerken, SK Hynix ve Samsung Electronics hisseleri %10’un üzerinde düştü. Satış dalgası bölgedeki borsa yatırım fonlarına da yayıldı. iShares China Large Cap ETF gün içinde %2’ye kadar değer kaybederek son 52 haftanın en düşük seviyesini test etti. Bu fon, seans içindeki dip seviyede 52 haftalık zirvesinin %22 altında kaldı.

Hong Kong odaklı iShares MSCI Hong Kong ETF salı günü %1’in altında gerilese de seans içi dipte 52 haftalık zirvesine göre yaklaşık %15 aşağıdaydı. Güney Kore’yi izleyen iShares MSCI South Korea ETF ise yaklaşık %9 düştü ve günün en düşük noktasında son 52 haftalık tepesinin yaklaşık %13 altına indi. Tayvan’ı izleyen iShares MSCI Taiwan ETF de %5 kayıpla dikkat çekti.

Varlık Gün içi değişim 52 hafta zirvesine uzaklık FXI %2’ye kadar düşüş %22 aşağı EWH %1’in altında düşüş %15 aşağı EWY Yaklaşık %9 düşüş Yaklaşık %13 aşağı EWT %5 düşüş %6,5 aşağı

Analizde, bu piyasalardaki ağırlığın büyük ölçüde yarı iletken şirketlerinde toplanmasının satış baskısını artırdığına dikkat çekildi. Güney Kore endekslerinde SK Hynix ve Samsung Electronics, Tayvan tarafında ise Taiwan Semiconductor Manufacturing Company belirleyici ağırlığa sahip bulunuyor.

ABD teknoloji hisseleri de geriledi

ABD vadeli endeksleri de açılış öncesinde zayıf bir görünüm sergiledi. Nasdaq 100 vadeli endeksi %2,6, S&P 500 vadeli endeksi ise %1,2 düştü. Bellek çipi üreticisi Micron Technology, pazartesi günü kaydettiği rekor kapanışın ardından %7’den fazla değer kaybetti. Seans açıldığında S&P 500 %1, Nasdaq Composite %1,5 gerilerken, Dow Jones endeksi yataya yakın seyretti.

Teknoloji hisselerindeki baskı bir gün önce de hissedilmişti. Nasdaq Composite pazartesi günü %1,3 düşerken, Alphabet %5 gerileyerek endeks üzerinde en büyük ağırlığı oluşturdu. Salı günü Microsoft ve Amazon gibi bazı büyük şirketlerdeki daha sınırlı hareketler, ana endekslerin gün içi dip seviyelerinden toparlanmasına katkı sağladı. Buna karşılık yarı iletken tarafındaki zayıflık sürdü; SanDisk %12, Seagate Technology %7’nin üzerinde, Qualcomm ise %9 düştü.

İran, geleceğe dönük en üst düzey nükleer denetimleri tamamen kabul etti. Buna ve İran’ın verdiği diğer önemli tavizlere dayanarak Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasına izin verdim, ancak gerekmesi halinde deniz ablukasını yeniden devreye almak için tüm gemiler yerinde kalacak.

Trump’ın açıklaması satışları durdurmadı

Piyasalardaki satış eğilimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki petrol taşımacılığına ilişkin kaygıları yatıştırmaya dönük açıklamasına rağmen sürdü. Trump, İran’ın uzun vadeli nükleer denetimleri kabul ettiğini ve boğazdaki trafiğin engellenmeyeceğini belirtti. Buna karşın yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışı gün boyunca devam etti.

Aynı dönemde teknoloji odaklı fonlarda da belirgin düşüşler izlendi. Technology Select Sector SPDR Fund %3, VanEck Semiconductor ETF ise %6 geriledi. Piyasadaki bu geniş çaplı zayıflık, Bitcoin’deki düşüşün yalnızca kriptoya özgü değil, daha geniş bir riskten kaçış hareketinin parçası olarak değerlendirildiğini gösterdi.