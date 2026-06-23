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CHAINLINK (LINK)

Bankalar stabilcoin takasını masaya yatırdı! 9,6 trilyon dolarlık piyasada neler değişebilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Chainlink, Avrupa ve Güney Kore bankalarıyla stabilcoin tabanlı döviz mutabakatı için yeni bir çalışma grubuna katıldı.
  • 💶 Project Pangea, euro ile won cinsinden varlıkların doğrudan takasını Chainlink ve FairSquareLab altyapısıyla inceleyecek ve $LINK bu başlıkla yeniden gündeme geldi.
  • 📊 Küresel döviz piyasasında günlük hacim 9,6 trilyon dolar seviyesinde bulunurken odak bireysel ödemelerden çok kurumsal altyapıya kayıyor.
  • 🏦 Citigroup, stabilcoin pazarının bugünkü 315 milyar dolardan 2030’a kadar 1,9 trilyon dolara çıkabileceğini öngörüyor.
Onur Atam
Onur Atam

Chainlink, Avrupa ve Güney Kore’deki bankacılık kuruluşlarıyla birlikte stabilcoinlerin döviz mutabakatında kullanımını incelemek üzere yeni bir çalışma grubuna katıldı. Girişim, blokzincir tabanlı altyapıların geleneksel finans sistemlerini yenileme amacıyla daha sık test edildiğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Project Pangea duyuruldu
2 Canlı ağ değil, değerlendirme aşaması
3 Benzer adımlar ve büyüme beklentisi
4 Citigroup tahminleri dikkat çekti

Project Pangea duyuruldu

Salı günü duyurulan Project Pangea, Chainlink ile Güney Kore merkezli dijital varlık altyapı şirketi FairSquareLab’i, Unified Korea Alliance çatısı altındaki Koreli ticari bankaları ve 37 Avrupa bankası tarafından desteklenen euro stabilcoin konsorsiyumu Qivalis’i bir araya getiriyor. Unified Korea Alliance, kısa adıyla UniKA, bir düzineden fazla Güney Kore ticari bankasını içeren bir konsorsiyum olarak faaliyet gösteriyor.

Proje kapsamında, euro ve Güney Kore wonu cinsinden stabilcoinler arasında doğrudan ve atomik takas imkanları değerlendirilecek. Bu süreçte Chainlink’in veri altyapısı ile FairSquareLab’in zincir üstü döviz mutabakat teknolojisinin birlikte kullanılması planlanıyor.

Mini sözlük: Atomik takas, iki dijital varlığın tek bir işlem akışı içinde ve eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan yöntemdir. İşlem ancak iki tarafın koşulları da yerine gelirse tamamlanır, aksi halde gerçekleşmez.

Project Pangea, Avrupa ile Güney Kore’deki finans kuruluşlarını bir araya getirerek euro ve won cinsinden stabilcoinlerin doğrudan, atomik takas yoluyla nasıl mutabakata bağlanabileceğini değerlendirmeyi hedefliyor.

Canlı ağ değil, değerlendirme aşaması

Girişim, aktif bir ödeme ağı değil, çalışma grubu niteliği taşıyor. Şu aşamada üretim ortamına geçiş için açıklanmış bir takvim bulunmuyor. Buna karşın proje, bankaların tokenleştirilmiş mevduat ve düzenlemeye tabi stabilcoin modelleriyle sınır ötesi ödeme ve mutabakat süreçlerini iyileştirmeye dönük arayışının son örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Ödemeler Bankası verilerine göre küresel döviz piyasasında günlük işlem hacmi yaklaşık 9,6 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu büyüklük, finans kuruluşlarının neden özellikle kurumsal ölçekli mutabakat altyapılarına odaklandığını da ortaya koyuyor.

Benzer adımlar ve büyüme beklentisi

Benzer girişimler farklı bölgelerde de görülüyor. Fintek girişimi OpenFX, stabilcoin tabanlı ödeme ağını büyütmek için kısa süre önce 94 milyon dolar yatırım aldı. Şirketin ilk odağının Güneydoğu Asya ve Latin Amerika olduğu aktarıldı.

Küresel finans kuruluşları, daha net hale gelen ABD ve Avrupa düzenlemelerinin de etkisiyle, kurumsal ödemeler, sınır ötesi mutabakat ve döviz işlemlerinde stabilcoin kullanımını daha yakından inceliyor. Bu eğilim, teknolojinin bireysel ödemelerden çok toptan finans altyapısında değerlendirilmesiyle dikkat çekiyor.

Citigroup tahminleri dikkat çekti

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, stabilcoinler için yakın dönemde bir dönüm noktasına işaret ederek finans kuruluşlarının bu teknolojiyi operasyonlarına nasıl dahil edebileceğini değerlendirdiğini söylemişti.

Brad Garlinghouse, daha fazla finans kuruluşunun bu teknolojiyi operasyonlarına nasıl uyarlayabileceğini değerlendirdiği bir döneme girildiğini belirterek stabilcoinler için bir dönüm noktasından söz etmişti.

Citigroup ise küresel stabilcoin pazarının bugünkü yaklaşık 315 milyar dolarlık seviyeden 2030’a kadar 1,9 trilyon dolara çıkabileceğini öngörüyor. Bankaya göre bu büyüme, kripto piyasalarındaki kullanımın sürmesi, fiziki ABD doları banknotlarından dijital dolara doğru kademeli geçiş ve hem ABD doları hem de yerel para birimlerinde kısa vadeli likidite aracı olarak stabilcoinlere yönelimin artmasıyla desteklenebilir. Citigroup’un en iyimser senaryosunda pazar büyüklüğü 2030’da 4 trilyon dolara ulaşabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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