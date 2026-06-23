Tron’da aktif adres sayısı 3,93 milyona çıktı! Ağdaki bu sıçrama neyi işaret ediyor?

Tron ağı, son 24 saatte kaydedilen zincir üstü verilerde dikkat çeken bir hareketlilik sergiledi. Blockchain izleme platformu Lookonchain’in 23 Haziran Salı günü paylaştığı verilere göre Tron, günlük aktif adres sayısında piyasanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu tablo, zayıf piyasa ivmesine rağmen ağ üzerindeki kullanıcı katılımının arttığına işaret etti.

Günlük aktif adreslerde ilk sıraya yerleşti

Paylaşılan verilere göre Tron, son 24 saat içinde 3,93 milyon aktif adrese ulaştı. Böylece ağ, Ethereum, Solana ve diğer büyük blokzincirleri geride bıraktı. Veriler, Tron’un kullanıcı tabanında son dönemde belirgin bir genişleme yaşandığını ortaya koydu.

Aynı listede Binance Smart Chain 2,27 milyon aktif adresle ikinci sırada yer aldı. Solana ise 1,92 milyon aktif adresle onu izledi. Ethereum, merkeziyetsiz finans alanındaki güçlü konumunu korumasına rağmen, aynı zaman diliminde 566 bin aktif adres kaydetti ve bu ölçütte daha geride kaldı.

Lookonchain verileri, Tron’un son 24 saatte 3,93 milyon aktif adrese ulaşarak günlük zincir etkinliğinde öne çıktığını, Binance Smart Chain ve Solana gibi büyük ağların ise bu dönemde daha düşük seviyelerde kaldığını gösterdi.

Tron, 2017’de Justin Sun tarafından başlatılan bir blokzincir ağı olarak biliniyor ve özellikle düşük işlem maliyetleriyle öne çıkan transfer altyapısı nedeniyle stabilcoin işlemlerinde sık kullanılıyor.

Stabilcoin büyüklüğü 89,6 milyar dolara ulaştı

Ağdaki adres artışına ek olarak Tron’un stabilcoin piyasa büyüklüğü de 89,6 milyar dolara çıktı. Bu seviye, ağın özellikle stabilcoin transferleri ve ödeme odaklı kullanım alanlarında büyümeyi sürdürdüğünü gösterdi. Veriler, ekosistem içindeki işlem trafiğinin yalnızca kullanıcı sayısıyla değil, taşınan varlık büyüklüğüyle de desteklendiğine işaret etti.

Ethereum tarafında ise merkeziyetsiz finans alanındaki ağırlık sürdü. Ağın toplam kilitli varlık değeri 38,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Buna karşın aktif adres sayısının Tron’un oldukça altında kalması, farklı ağların kullanım senaryolarına göre ayrıştığını ortaya koydu.

Piyasa izlemeye devam ediyor

Tron’daki bu yükseliş, ağın benimsenme hızına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Haberde yer alan değerlendirmelere göre bazı piyasa gözlemcileri, güçlü zincir üstü hareketliliğin spot piyasa tarafında da toparlanmayı destekleyebileceğini düşünüyor. Bununla birlikte fiyat yönüne ilişkin net bir sonuç için daha geniş zaman aralığına yayılan verilerin izlenmesi gerekecek.

Son veriler, kripto piyasasında genel görünüm temkinli kalırken Tron’un kullanım tarafında ayrışan bir performans sergilediğini gösterdi. Özellikle aktif adres sayısı ve stabilcoin büyüklüğündeki artış, ağın kısa vadede yakından izlenen başlıklar arasında kalabileceğine işaret ediyor.