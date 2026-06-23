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Ethereum (ETH)

Ethereum cephesinde yeni dönem başladı! Kurumların ilgisi büyürken perde arkasında ne değişiyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum ekosisteminde Ethlabs adıyla yeni bir bağımsız araştırma grubu resmen faaliyete geçti.
  • 📌 Eski Ethereum Foundation araştırmacılarının kurduğu yapı, kurumsal talep arttıkça ağın ölçek ve verimlilik ihtiyaçlarına odaklanacak.
  • 🧩 Kuruluş, fon sağlayıcıların teknik kararlara müdahil olmayacağını belirtirken $ETH etrafındaki altyapı tartışmalarını da büyüttü.
  • 🌍 On yıllık geçmişi öne çıkan Ethereum için, küresel kurumsal ilginin yeni bir gelişim modelini öne çıkardığı görülüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum ekosisteminde kurumsal benimsenmenin hız kazanabileceği bir döneme girilirken, ağın gelecekteki talebi karşılamasına destek olmayı hedefleyen yeni bir yapı devreye alındı. Eski Ethereum Foundation araştırmacıları tarafından kurulan kar amacı gütmeyen araştırma ve geliştirme grubu Ethlabs, resmi olarak faaliyete başladı.

İçindekiler
1 Bağımsız araştırma merkezi olarak konumlanıyor
2 Kurumsal ilgiyle birlikte öncelikler değişiyor
3 Ethereum ekosisteminde yeni görev dağılımı

Bağımsız araştırma merkezi olarak konumlanıyor

Ethlabs, Ethereum’un temel teknolojisini geliştirmek amacıyla kuruldu. Kuruluşun arkasında Bitmine, SharpLink, Ethereum kurucu ortağı Joe Lubin, Anchorage, Octant ve SNZ gibi Ethereum ekosisteminde öne çıkan destekçiler bulunuyor. Joe Lubin, Ethereum’un kurucu ortaklarından biri olmasının yanı sıra blokzincir odaklı teknoloji şirketi Consensys’nin de kurucusu olarak biliniyor.

Kurucu ekipte Ansgar Dietrichs, Barnabé Monnot, Caspar Schwarz Schilling, Josh Rudolf ve Julian Ma yer alıyor. Bu isimlerin son on yıl içinde Ethereum ağındaki önemli yükseltmelere katkı sunduğu aktarıldı.

Ethlabs, finansal destekçilerinden bağımsız kalacağını, araştırma öncelikleri ile teknik kararların fon sağlayıcılar tarafından belirlenmeyeceğini vurguladı.

Kuruluşa göre çalışma alanları, kurumsal benimsenmenin artmasıyla daha kritik hale gelen başlıklarda yoğunlaşacak. Bunlar arasında mutabakat ve işlem sonuçlandırma verimliliği, ağın ölçeklenmesi, zincirler arası birlikte çalışabilirlik, veri erişilebilirliği ve protokol ekonomisi yer alıyor.

Mini sözlük: Veri erişilebilirliği, blokzincirde işlem verilerinin ağ katılımcıları tarafından doğrulanabilecek şekilde erişilebilir olmasını ifade eder. Zincirler arası birlikte çalışabilirlik ise farklı blokzincir ağlarının veri ve varlık aktarımında uyumlu biçimde çalışabilmesini anlatır.

Kurumsal ilgiyle birlikte öncelikler değişiyor

Ethlabs’ın lansmanı, stabilcoinler, tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları, yatırım fonları ve yapay zeka destekli ticaret uygulamalarının blokzincir ağlarında daha fazla işlem sonuçlandırdığı bir dönemde geldi. Grup, Ethereum’un gelişen dijital ekonomi için tarafsız bir mutabakat katmanı olabilecek konumda bulunduğunu savunuyor.

Kuruluş ayrıca yönetişim yapısına da vurgu yaptı. Katkıların bağımsız bir hibe yöneticisi tarafından denetleneceği, şeffaf raporlama ve yıllık denetimlerle hesap verilebilirliğin sağlanacağı belirtildi. Araştırma kararlarının ise Ethlabs yönetiminin kontrolünde kalacağı ifade edildi.

Ethereum ekosisteminde yeni görev dağılımı

Ethlabs’ın ortaya çıkışı, Ethereum ekosistemindeki daha geniş çaplı bir değişimin parçası olarak değerlendiriliyor. Ethereum Foundation temel sorumluluklarına daha keskin biçimde odaklanırken, ağ geliştirmede bağımsız kuruluşların daha büyük roller üstlenmeye başladığı görülüyor.

Joe Lubin, bu geçişi Ethereum’u güçlendiren ve ağın temel değerlerini koruyan çok sayıda idare düğümünün birlikte çalıştığı bir model olarak tanımladı. Destekleyen taraflar, bu yapının ekosistemi daha merkeziyetsiz ve daha dayanıklı hale getirebileceğini düşünüyor.

Ethlabs İcra Direktörü Ansgar Dietrichs’e göre Ethereum, belirleyici bir eşikte bulunuyor. On yıllık operasyon geçmişi ve tarafsızlık konusundaki itibarı sayesinde ağın dünya genelindeki kurumlardan giderek daha fazla ilgi gördüğü belirtildi. Bu eğilim sürerse Ethlabs, Ethereum’un zincir üstü ekonominin yeni neslini destekleyecek ölçekte, güvenlikte ve birlikte çalışabilirlik düzeyinde kalmasına katkı sunmayı hedefliyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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