Bitcoin 62 bin doların altını iki kez gördü! Piyasada şimdi hangi seviye izleniyor?

Bitcoin, salı günü Wall Street açılışı sırasında yön bulmakta zorlandı. Asya’daki teknoloji hisselerinde başlayan satış dalgası küresel riskli varlıklara yayılırken, BTC fiyatı da kısa vadede dalgalı bir görünüm sergiledi. Piyasada öne çıkan başlıklardan biri, son 24 saatte kripto tasfiyelerinin 1 milyar dolara kadar çıkması oldu.

62 bin doların altına iki sarkma yaşandı

TradingView verilerine göre BTC/USD paritesi düşük zaman dilimlerinde kararsız hareket etti. 62.500 dolar seviyesi gün içinde izlenen başlıca eşiklerden biri haline gelirken, Asya piyasalarındaki zayıflığın etkisiyle Bitcoin iki kez 62.000 doların altına indi.

Hisse senedi tarafında da kayıplar dikkat çekti. Haber sırasında S&P 500 yüzde 1, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 1,3 düşüşteydi. ABD piyasalarındaki gerileme, Asya’daki satışlara kıyasla daha sınırlı kalsa da, risk iştahındaki bozulma kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.

The Kobeissi Letter, oynaklığı artıran temel unsurlardan birinin Micron Technologies’in çarşamba günü açıklanacak üçüncü çeyrek yönlendirmesine ilişkin beklentiler olduğunu belirtti.

Oynaklıkta Micron beklentisi ve kaldıraç etkisi öne çıktı

Piyasa değerlendirmeleri paylaşan The Kobeissi Letter, mevcut dalgalanmada yalnızca hisse satışlarının değil, teknoloji şirketi Micron Technologies’e yönelik beklentilerin de etkili olduğunu aktardı. Micron, özellikle bellek ve depolama çözümleriyle bilinen büyük bir yarı iletken üreticisi olarak takip ediliyor.

Mini sözlük: Q3 earnings guidance, şirketlerin üçüncü çeyreğe ilişkin gelir, kar veya talep beklentilerini paylaştığı ileriye dönük tahminlerdir. Piyasalar, açıklanan sonuç kadar bu beklentilere de sert tepki verebilir.

Kobeissi, Güney Kore piyasalarındaki düşüşte gerçekleşmemiş kazançlara dönük hukuki kaygıların ve yatırımcılar arasında artan kaldıraç kullanımının da rol oynadığını savundu. Aynı değerlendirmede, bu durumun fiyat hareketlerini her iki yönde de büyüttüğü ve S&P 500’ün açılış dip seviyesinden 60 puan toparlanmasını da kısmen açıkladığı ifade edildi.

Kripto tasfiyelerinde sert artış görüldü

Bitcoin dar bir bantta kalmasına rağmen, yakın likidite bölgelerinde sert ve kısa süreli hareketler yaptı. Bu tablo, hem yükseliş hem de düşüş yönlü pozisyonların tasfiye olmasına yol açtı. CoinGlass verileri 24 saatlik kripto tasfiyelerinin yaklaşık 700 milyon dolara ulaştığını gösterdi.

Trader Daan Crypto Trades, 65.000 dolar seviyesinin korunamadığını ve ardından fiyatın 62.000 doların altındaki likiditeyi almak üzere hızla aşağı çekildiğini söyledi. Analiz hesabı CryptoReviewing ise uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki likidite dengesizliğini dikkat çekici buldu ve salı günü itibarıyla 24 saatlik kümülatif tasfiye tutarının 1 milyar dolara kadar yükseldiğini kaydetti.

CryptoReviewing, uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki likidite dengesizliğinin olağan dışı boyuta ulaştığını belirtirken, bir sonraki aşamanın yükseliş yönündeki yatırımcıları memnun edebileceğini öne sürdü.

Piyasada kısa vadede 62.500 dolar seviyesi yakından izlenirken, küresel hisse senedi oynaklığı ve şirket bilançolarına yönelik beklentilerin Bitcoin üzerindeki etkisi sürüyor. Fiyat hareketinin yönü açısından hem makro risk iştahı hem de kaldıraçlı işlemlerden kaynaklanan baskının belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.