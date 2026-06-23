Bitcoin 65 bin doların üzerinde tutunurken analistler 83 bin dolar eşiğini kritik seviye olarak gösterdi

Bitcoin fiyatı, son piyasa değerlendirmelerine göre önemli destek bölgelerinin üzerinde kalarak güçlenme sinyalleri verdi. Analist Michaël van de Poppe, fiyatın son dip seviyesinin kısa süreli olarak altına indikten hemen sonra toparlandığını, bu görünümün satışların alımlarla karşılandığı dönemlerde sık görüldüğünü belirtti. Van de Poppe, Hollandalı kripto para analisti ve yatırımcı kimliğiyle tanınıyor.

65 bin ve 66 bin dolar seviyeleri öne çıktı

Analize göre Bitcoin’in 65 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması, haftalık mum yapısını belirgin biçimde güçlendirdi ve aşağı yönlü ivmeyi zayıflattı. Piyasada kısa vadeli görünüm açısından bu bölgenin korunması, yukarı yönlü senaryoların gündemde kalmasını sağladı.

Van de Poppe, Bitcoin’in son dip seviyesinin altına sarktıktan sonra hızlı biçimde toparlandığını, bunun da alıcıların satış baskısını karşıladığına işaret ettiğini aktardı.

Analist, toparlanmanın sürmesi ve fiyatın 66 bin dolar seviyesinin üzerine yerleşmesi halinde 73 bin, 76 bin ve 79 bin dolar seviyelerinin görülebileceğini ifade etti. Ona göre 83 bin dolar seviyesi ise yükseliş eğiliminin daha belirgin hale geldiği eşik olarak öne çıkıyor.

Kısa vadeli işlem planları ve uzun vadeli beklentiler

Piyasaya ilişkin bir başka değerlendirme de Celal Kucuker’den geldi. Kucuker, işlem yaklaşımını likidite hareketlerine dayandırdığını, bu çerçevede 125 bin dolara uzanan sert yükselişler ile 54 bin ila 60 bin dolar aralığına doğru belirgin geri çekilmelerin aynı döngü içinde görülebileceğini söyledi.

Kucuker’e göre piyasa, hızlı yükseliş ve düzeltme evrelerinin tekrarlandığı bir yapı izliyor. Buna karşın Bitcoin’in haftalık bazda 65 bin doların üzerinde kalması, uzun vadeli görünümün bozulmadığına işaret ediyor. Bu seviyenin korunması durumunda 144 bin doların daha geniş zaman diliminde olası hedefler arasında kalabileceği değerlendiriliyor.

Teknik göstergelerde yeni döngü tartışması

Daha geniş teknik çerçevede Elliott Dalga Teorisi de izleniyor. Bu yaklaşıma göre Bitcoin, düzeltme evresi olarak görülen dördüncü dalgayı tamamlamış olabilir ve geleneksel olarak yükseliş trendinin son ayağını oluşturan beşinci dalgaya geçmiş olabilir.

Mini sözlük: Elliott Dalga Teorisi, piyasa hareketlerinin yatırımcı psikolojisine bağlı tekrar eden dalgalar halinde geliştiğini savunan teknik analiz yaklaşımıdır. Fibonacci projeksiyonu ise olası destek, direnç ve hedef seviyelerini belirlemek için kullanılan matematik temelli bir ölçüm yöntemidir.

Bu senaryoda 2021 zirvesi sonrasında gelen 2022 düşüşünün ardından fiyatın 2025’e kadar 120 bin ila 125 bin dolar bandına uzanabilecek yeni bir yükseliş evresine girebileceği öngörülüyor. 65 bin dolar çevresindeki yatay seyrin ardından piyasanın yeniden yukarı yönlü hareket hazırlığında olduğuna dair işaretler bulunduğu ifade ediliyor.

Teknik görünümde 65 bin dolar desteği korunursa, haftalık kapanışların da bu seviye üzerinde kalmasıyla yukarı yönlü hareketin devamı daha olası görülüyor.

Fibonacci projeksiyonlarında kısa vadede 175 bin dolar, daha uzun vadede ise 240 bin dolar seviyeleri telaffuz ediliyor. Ancak bu senaryoların kurumsal para girişinin sürmesine bağlı olduğu vurgulanıyor. Piyasa oyuncuları şu aşamada Bitcoin’in 66 bin ila 70 bin dolar bandına yeniden girip giremeyeceğine odaklanırken, 83 bin doların aşılması halinde yeni bir döngü evresinin başlayabileceği değerlendiriliyor.