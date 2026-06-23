Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana 68 dolardan aldığı destekle 75 dolar direncine yaklaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, 68 dolar bölgesinden aldığı destekle 75 dolar direncine yaklaştı.
  • 📈 BitGuru, gücün korunması halinde $SOL için 80 ile 82 dolar bandının yeniden gündeme gelebileceğini belirtti.
  • ⚠️ Ali, 74 ile 75 dolar aralığında oluşan teknik direnç nedeniyle kısa vadede geri çekilme riskine dikkat çekti.
  • 🧭 Piyasada şimdi 67 ile 68 dolar desteğinin korunup 82,67 dolar eşiğinin aşılıp aşılmayacağı izleniyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Solana fiyatı, uzun süren satış baskısının ardından toparlanma işaretleri verdi. Piyasada izlenen son hareketlerde SOL, güçlü bir destek bölgesinden tepki alırken kısa vadeli bazı direnç seviyelerini de geride bıraktı. Buna karşın analistler, yükselişin kalıcı bir trend dönüşümüne işaret edip etmediği konusunda aynı görüşte değil.

İçindekiler
1 Destek bölgesinden gelen tepki
2 80 dolar bölgesi yeniden gündemde
3 Kısa vadede direnç uyarısı öne çıktı

Destek bölgesinden gelen tepki

Piyasa analisti BitGuru’ya göre Solana, kritik dönüş bölgesinden tepki alarak yeniden ivme oluşturmaya çalışıyor. Analistin değerlendirmesinde, fiyatın bir dönem 82 ile 84 dolar aralığında yatay seyrettiği, ardından sert bir düşüşle aşağı yönlü trende girdiği aktarıldı.

Bu süreçte SOL yaklaşık %81,66 geriledi ve satış baskısı fiyatı 60 ile 62 dolar bandına taşıdı. Söz konusu bölgenin alıcı çektiği, bu nedenle talebin yeniden güç kazandığı belirtildi. Düşüşün ardından yeni dip seviyelerin oluşmaması ve fiyatın taban oluşturmaya başlaması da satışların zayıfladığı, birikimin ise arttığı şeklinde yorumlandı.

BitGuru’nun değerlendirmesine göre Solana, kritik dönüş bölgesinden toparlanmaya çalışıyor ve 67 ile 68 dolar aralığının yeniden destek haline gelmesi bu görünümü güçlendiriyor.

Toparlanmanın güç kazanmasında, fiyatın önemli dirençleri aşması ve daha yüksek dipler ile daha yüksek tepeler üretmesi etkili oldu. SOL’ün daha önce direnç olarak çalışan 67 ile 68 dolar bandının üzerine yerleşmesi ve bu bölgeyi destek olarak koruması da olumlu teknik sinyaller arasında gösterildi. Ardından fiyatın 73 ile 75 dolar aralığında tutunması, kısa vadede desteğin korunduğuna işaret etti.

80 dolar bölgesi yeniden gündemde

BitGuru, mevcut gücün korunması halinde SOL’ün 80 ile 82 dolar direnç bölgesine yönelebileceğini belirtti. Analiste göre bu alan, büyük düşüşten önceki sıkışma döneminde taban görevi görüyordu. 82,67 dolar seviyesinin aşılması ise satış baskısından belirgin bir çıkışın teyidi olarak değerlendirilebilir.

SeviyeTeknik anlamı
60 ile 62 dolarAlıcıların devreye girdiği destek bölgesi
67 ile 68 dolarDirençten desteğe dönen kritik alan
73 ile 75 dolarKısa vadede tutunulan bant ve direnç eşiği
80 ile 82 dolarOlası bir sonraki direnç bölgesi
82,67 dolarGüçlü toparlanma teyidi için izlenen eşik

Kısa vadede direnç uyarısı öne çıktı

Öte yandan piyasa analisti Ali, kısa vadeli görünümde ilk direnç sinyallerinin ortaya çıktığını söyledi. Analistin aktardığı verilere göre TD Sequential göstergesinin 68,46 dolarda alım sinyali üretmesinin ardından SOL %8,40 yükseldi ve 74,27 dolara kadar çıktı.

Ali’ye göre fiyat şu anda 74 ile 75 dolar aralığındaki teknik direnç bölgesine yaklaşıyor. Bu alanda dört saatlik grafikte hem TD Sequential satış sinyali hem de aşağı eğimli 200 periyotluk basit hareketli ortalama bulunuyor.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketlerinde olası yorulma ve dönüş noktalarını belirlemek için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Basit hareketli ortalama ise belirli bir dönem içindeki ortalama fiyatı izleyerek trendin yönüne dair genel bir çerçeve sunar.

Ali’nin değerlendirmesinde, 74 ile 75 dolar bandındaki teknik göstergelerin kısa vadede geri çekilme riskini artırdığı ve satıcıların güç kazanması halinde 71 dolar ile 68 dolar desteklerinin yeniden test edilebileceği vurgulandı.

Bu çerçevede analist, satıcıların yeniden üstünlük kurması halinde Solana’nın önce 71 dolara, ardından 68 dolar desteğine çekilebileceğini ifade etti. Kısa vadede piyasanın odağında, fiyatın 67 ile 68 dolar desteğinin üzerinde kalıp kalamayacağı ve 75 dolar civarındaki direnci aşıp aşamayacağı yer alıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana ekosisteminde gizlilik odaklı yeni arayış güçleniyor! Bu dalga neyi değiştirebilir?

Solana’da analistler, $70 desteği korunursa fiyatın $78 ile $89 aralığındaki dirence yönelebileceğini belirtti

Solana’da 1,29 milyar dolarlık rekor geldi! Piyasa şimdi hangi seviyeye odaklandı?

Güney Koreli Toss Bank, sınır ötesi ödemelerde stabilcoin kullanımını test etmek için Solana ile iş birliği yaptı

Solana için 1.000 dolar hedefi yeniden gündemde! Kritik aralıkta şimdi ne izleniyor?

Solana 74 ila 75 dolar direnç bölgesine yaklaşırken yükseliş hız kesti

SOL yüzde 23 toparlandı! Kritik seviyelerde şimdi neler yaşandı?

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
Bir Önceki Yazı Hong Kong düzenleyicisi, lisanssız faaliyet şüphesiyle Aurum Foundation için yatırımcı uyarısı yayımladı
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 65 bin doların üzerinde tutunurken analistler 83 bin dolar eşiğini kritik seviye olarak gösterdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 62 bin doların altını iki kez gördü! Piyasada şimdi hangi seviye izleniyor?
BITCOIN (BTC)
Bitcoin 65 bin doların üzerinde tutunurken analistler 83 bin dolar eşiğini kritik seviye olarak gösterdi
BITCOIN (BTC)
Hong Kong düzenleyicisi, lisanssız faaliyet şüphesiyle Aurum Foundation için yatırımcı uyarısı yayımladı
Kripto Para
Lost your password?