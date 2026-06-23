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Kripto Para

Hong Kong düzenleyicisi, lisanssız faaliyet şüphesiyle Aurum Foundation için yatırımcı uyarısı yayımladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Hong Kong düzenleyicisi, lisanssız faaliyet şüphesiyle Aurum Foundation için yatırımcı uyarısı yayımladı.
  • 📌 Kurum, platformun SFC lisansına sahip olmadığını doğruladı ve yapıyı uyarı listesine ekledi.
  • 📉 Yetkililer, lisanssız yapıların sosyal medya tanıtımları ve yüksek getiri vaatleriyle kullanıcı çekebildiğini hatırlattı.
  • 🧭 Hong Kong, 2023’teki JPEX soruşturmasının ardından 2026’da da kripto denetimini sıkılaştırmayı sürdürdü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, kısa adıyla SFC, Aurum Foundation hakkında yatırımcıları uyardı. Düzenleyici kurum, platformun gerekli lisansa sahip olmadan faaliyet gösteriyor olabileceğini açıkladı. Aurum Foundation’ın internet sitesinde Hong Kong Şirketler Yönetmeliği kapsamında kayıtlı olduğunu ve sanal varlık işlemleri, vadeli işlem sözleşmeleri ile türev ürün hizmetleri sunduğunu öne sürdüğü belirtildi.

İçindekiler
1 Uyarı listesine eklendi
2 Lisanssız platformlara karşı denetim sıkılaştı
3 Yeni lisans yapısı gündemde

Uyarı listesine eklendi

SFC, yaptığı açıklamada Aurum Foundation’ın kurumdan alınmış bir lisansa sahip olmadığını doğruladığını ve lisanssız faaliyet yürüttüğünden şüphelenildiğini bildirdi. Bu nedenle platform, yatırımcılar için risk oluşturabilecek kuruluşların yer aldığı SFC Uyarı Listesi’ne eklendi. SFC, Hong Kong’un sermaye piyasalarını ve sanal varlık faaliyetlerini denetleyen başlıca düzenleyici kurum olarak görev yapıyor.

SFC, Aurum Foundation’ın lisans sahibi olmadığını teyit ettiğini ve platformun lisanssız faaliyet yürütüyor olabileceğinden şüphe duyulduğunu açıkladı.

Aurum Foundation, 2026 yılında işaretlenen kuruluşlar listesine eklenen son isim oldu. Son dönemde listeye giren diğer yapılar arasında exiovip.top, StableStock, Stablestocks Lab Limited, EQU Asset Management, Quant Global Technologies, Globiance HK Limited, Blue Rock Capital Limited, R Coin Wallet ve Ju.com da yer aldı.

Lisanssız platformlara karşı denetim sıkılaştı

SFC, yatırımcılara para yatırmadan önce lisanslı sanal varlık işlem platformlarının resmi listesini kontrol etmeleri çağrısını yineledi. Kurum ayrıca düzenleme dışında kalan işletmelerin kullanıcı çekmek için sosyal medya tanıtımları, gerçeği yansıtmayan ortaklık iddiaları veya olağan dışı yüksek getiri vaatlerinden yararlanabildiğine dikkat çekti.

Düzenleyici kurum, yatırımcıların para yatırmadan önce lisanslı platformların resmi kaydını kontrol etmesi gerektiğini vurgularken, lisanssız yapıların çoğu zaman sosyal medya tanıtımları ve gerçeği yansıtmayan ortaklık iddialarıyla öne çıktığını belirtti.

Son uyarı, Hong Kong’un dijital varlık alanındaki denetimini sertleştirdiğine işaret etti. Yetkililer daha önce de lisanssız işlem ve yatırım düzeneklerine karşı platform kapatma, varlık dondurma ve cezai soruşturma gibi adımlar atmıştı. 2023’teki JPEX soruşturması da bu yaklaşımın en dikkat çekici örnekleri arasında gösteriliyor.

Hong Kong menkul kıymetler mevzuatına göre, yasa dışı finansal tanıtım faaliyetlerine katılan veya gerekli onay olmadan aracılık yapan kişiler para cezası ve hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. SFC çerçevesi, ihlalin ağırlığına bağlı olarak hem hukuki hem de cezai süreçlerin işletilmesine imkan tanıyor. Özellikle yatırımcı fonlarının söz konusu olduğu veya lisans beyanlarının gerçeğe aykırı olduğu durumlarda yaptırım riski artıyor.

Yeni lisans yapısı gündemde

Yaptırımların yanında Hong Kong, lisanslama tarafında daha net bir yapı kurmaya çalışıyor. Yetkililer mayıs ayında sanal varlık danışmanlığı ve portföy yönetimi hizmetlerine yönelik yeni kurallara ilişkin istişare sonuçlarını yayımladı. Buna göre danışmanlık hizmetlerinin Tip 4 benzeri, portföy yönetiminin ise Tip 9 benzeri kurallar altında mevcut finansal sistem içine yerleştirilmesi planlanıyor.

Aynı dönemde Hong Kong, 2026 içinde kripto bağlantılı ve tokenlaştırılmış tahvil ihraçlarını artırmayı hedefliyor. Düzenleyiciler, sermaye piyasalarını modernleştirme ve blokzincir altyapısını sabit getirili menkul kıymet işlemlerine entegre etme yönünde adımlar atıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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