XRP haziran ayında %16,98 geriledi, aylık grafikte $1 seviyesinin altı için $0,92 ila $0,96 aralığı öne çıktı

XRP’de son üç aydır süren sıkışma ve aylık grafikte görülen düşük oynaklık, aşağı yönlü kırılımla sona erdi. TradingView verilerine dayandırılan teknik değerlendirmeye göre ilkbahar boyunca dar bir bantta kalan Bollinger Bantları aşağı yönde genişledi. Haziran ayında kaydedilen %16,98’lik düşüşün ardından göstergenin alt bandı piyasa için temel referans seviyelerinden biri haline geldi.

Teknik görünümde baskı arttı

Aylık grafikte orta çizgi olarak izlenen 20 aylık basit hareketli ortalama 2,06 dolar seviyesinde bulunurken, fiyatın bu eşiğin altında kalması satış baskısının güçlendiğine işaret etti. Analizde, XRP’nin bu seviyeyi yukarıdan aşağı kırmasının ardından satıcıların kontrolü artırdığı ve 0,92 dolar çevresindeki alt sınırın güçlü bir çekim merkezi gibi çalıştığı belirtildi.

Piyasada oluşan teknik tablo, 2 doların yeniden gündeme gelmesinden önce 1 doların altındaki alıcı ilgisinin ve emir yoğunluğunun test edilebileceğine işaret ediyor.

Bu çerçevede 1,05 ila 1,10 dolar aralığı kısa vadede son destek bloğu olarak öne çıkıyor. Haziran ayı kapanışının 1 doların altında gerçekleşmesi halinde, 0,92 ila 0,96 dolar bandına doğru yeni bir geri çekilmenin teknik olarak güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

Gösterge Seviye 20 aylık basit hareketli ortalama 2,06 dolar Yerel destek bloğu 1,05 ila 1,10 dolar Alt Bollinger Bandı hedef aralığı 0,92 ila 0,96 dolar

Yılın ilk yarısı zayıf geçti

Yılın başından bu yana görülen eğilim de bu baskıyı destekliyor. Ocak ve şubat aylarındaki sert kapanışların ardından nisan ayında sınırlı bir toparlanma denemesi görülse de, ilkbahardaki yeni düşüş bu hareketi büyük ölçüde sildi. Çeyreklik görünümde de XRP’nin son yıllardaki daha zayıf dönemlerinden birini yaşadığı aktarılıyor.

İlk çeyrek, varlığın değerinin dörtte birinden fazlasını kaybettiği bir dönem olarak tamamlandı. Devam eden ikinci çeyrekte de çift haneli gerileme dikkat çekiyor. Bu tablo, teknik kırılmanın yalnızca kısa süreli bir zayıflık değil, yıl geneline yayılan aşağı yönlü eğilimin devamı olarak okunduğunu gösteriyor.

Likidite çıkışı ve ETF etkisi izleniyor

Değerlendirmede, piyasada daha geniş çaplı bir likidite çıkışı yaşandığı ve ABD Senatosu’nda Clarity Act etrafındaki düzenleyici belirsizliğin büyük oyuncuları risk azaltmaya yönelttiği savunuldu. Clarity Act, dijital varlıklara yönelik yetki ve düzenleme çerçevesini netleştirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın oynaklığını ve olası destek direnç alanlarını izlemek için kullanılan teknik göstergedir. Bantların daralması genelde sıkışmaya, genişlemesi ise oynaklığın arttığı yeni bir harekete işaret eder.

Analize göre XRP’de daha derin bir kırılmayı şu aşamada sınırlayan başlıca unsur, spot XRP ETF’lerine yönelik istikrarlı sermaye girişi olarak görülüyor.

Spot XRP ETF’lerinin net varlıklarının 1,35 milyar dolar ile 1,45 milyar dolar aralığında seyrettiği belirtildi. Buna karşın haziran ayı mumunun 1 doların altında kapanması durumunda, piyasanın önümüzdeki haftalarda daha net bir dip arayışına girebileceği değerlendiriliyor. Tarihsel açıdan bakıldığında, haziran ayının XRP alıcılarına güçlü yukarı hareketler sunan bir dönem olmadığı da vurgulanıyor.