TRX, 0.35 dolar direncine odaklanırken Tron Inc varlık rezervini büyüttü

TRON’un yerel tokeni TRX, kritik bir destek bölgesinin üzerinde kalarak yükseliş eğilimini korudu. Piyasayı izleyen analistler, fiyatın bu yapıyı sürdürmesi halinde ya destek üzerinde dengeli bir sıkışmanın devam edebileceğini ya da 0.35 dolar seviyesinin üzerinde net bir kırılmanın gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Fiyatta kritik eşik izleniyor

TRX, 24 saatlik işlemlerde 0.3321 dolardan el değiştirirken günlük hacim 492.43 milyon dolar, piyasa değeri ise 31.5 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen %1.13’lük artış, fiyat yapısındaki toparlanma sinyalleriyle birlikte değerlendiriliyor.

Kripto para analisti Umair Orakzai, TRX’in önemli bir destek aralığının üzerinde kalmayı sürdürdüğünü ve bu görünümün yükseliş yapısını şimdilik bozmadığını aktarıyor. Analistlere göre destek bölgesi üzerinde korunacak istikrarlı seyir, alıcıların güvenini artırabilir ve 0.35 dolar direncine doğru ivme oluşturabilir.

Analistler, TRX fiyatında en sağlıklı senaryonun ya 0.35 doların üzerinde net bir kırılma ya da mevcut aralık içinde dengeli bir sıkışmanın sürmesi olduğunu değerlendiriyor.

Buna karşılık, aralığın üst kısmında kalıcılık sağlanamayan bir yükseliş denemesi mevcut görünümü zayıflatabilir. Böyle bir durumda kısa vadeli satış baskısının artması ve kar realizasyonlarının öne çıkması ihtimal dahilinde görülüyor.

Tron Inc rezervlerini artırdı

Fiyat görünümüne ek olarak Tron Inc, dijital varlık rezervlerini büyütmeye devam etti. Şirket son alımında ortalama 0.3304 dolar maliyetle 151,322 adet TRX satın aldı. Böylece toplam TRX varlığı 704 milyon adedin üzerine çıktı.

Tron Inc, TRON ekosistemiyle bağlantılı bir kurumsal yapı olarak dijital varlık rezervlerini uzun vadeli stratejisinin parçası halinde genişletiyor. Şirket, Tron Digital Asset Treasury olarak adlandırdığı rezerv yapısını ilerleyen dönemde daha da büyütmeyi hedefliyor.

Mini sözlük: Dijital varlık rezervi, bir şirketin bilançosunda nakit benzeri uzun vadeli stratejik varlık olarak tuttuğu kripto para birikimini ifade eder. Bu yapı, fiyat dalgalanmasına açık olsa da şirketlerin ekosisteme doğrudan maruziyet yerine daha doğal bir ifadeyle uzun vadeli varlık konumu almasını sağlar.

Şirket, TRON Digital Asset Treasury varlıklarını artırarak hem finansal pozisyonunu güçlendirmeyi hem de blokzincir ekosistemindeki olası büyümeden faydalanmayı amaçlıyor.

Piyasa desteği ve olası senaryo

TRX’teki görünüm, yalnızca teknik seviyelerle sınırlı değil. Kurumsal alımların sürmesi ve kripto para piyasasındaki genel toparlanma da fiyatı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Bitcoin’in 63,000 doların üzerine çıkmasıyla birlikte daha geniş piyasada risk iştahı yeniden güç kazandı.

Bundan sonraki yön açısından iki seviye öne çıkıyor: destek bölgesinin korunması ve 0.35 dolar direncinin aşılması. Bu koşulların birlikte gerçekleşmesi halinde alıcıların fiyatı daha yukarı taşıyacak alan bulabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan yanıltıcı bir kırılma denemesi, kısa vadede görünümü yeniden baskılayabilir.