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CHAINLINK (LINK)

Chainlink’te kurumsal ilgi artarken LINK için yükseliş beklentisi güçleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Chainlink ekosistemindeki yeni entegrasyonlar, LINK için yükseliş beklentisini güçlendirdi.
  • 📈 LINK 8,25 dolarda işlem görürken yatırımcılar yeni zirve ihtimalini tartışıyor.
  • 🔗 Jumper ve Glacis Labs, zincirler arası transferler için CCIP kullanımına geçti ve $LINK odağa yerleşti.
  • 🏢 Caliber, gayrimenkul fonlarının tokenleştirilmesinde Chainlink ACE çözümünü seçti.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Chainlink ekosistemindeki yeni entegrasyonlar ve kurum odaklı kullanım alanları, LINK’in uzun vadeli fiyat potansiyeline ilişkin tartışmaları yeniden öne çıkardı. Piyasada bazı yatırımcılar tokenin yeni bir zirveye ulaşıp ulaşamayacağını sorgularken, ağdaki benimsenmenin artması güveni destekleyen başlıca unsur olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Fiyat görünümü ve piyasa tartışması
2 Yeni entegrasyonlar ve kurumsal kullanım
3 Piyasa desteği ve izlenecek eşikler

Fiyat görünümü ve piyasa tartışması

LINK, haberin yayımlandığı sırada 8,25 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 213,52 milyon dolar, piyasa değeri ise 6,17 milyar dolar seviyesindeydi. Son 24 saatte görece dengeli bir görünüm izlenirken, fiyat yapısı ve ağdaki büyüme eğilimi nedeniyle bazı piyasa katılımcıları olası bir yön değişimine dikkat çekiyor.

Kripto para analisti OTC Trades, yatırımcılar arasında LINK’in yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıp ulaşamayacağı konusunda tartışmanın yeniden hız kazandığını aktarıyor. Eleştirel tarafta yer alan yatırımcılar, mevcut grafikte oynaklığın önceki dönemlere göre daha sınırlı kaldığını ve güçlü bir piyasa tetikleyicisi olmadan fiyatın 11 dolar çevresindeki son tepe bölgelerinin belirgin biçimde üzerine çıkmasının zor olabileceğini savunuyor.

OTC Trades, yatırımcıların LINK’in yeni bir zirve yapma ihtimalini yeniden tartıştığını, buna karşın bazı işlemcilerin sınırlı oynaklık nedeniyle yukarı yönlü alanın dar kaldığını düşündüğünü aktarıyor.

Buna karşılık olumlu görüş bildirenler, Chainlink’in temel göstergelerinin güçlü kaldığını vurguluyor. Özellikle oracle altyapısının daha geniş kullanım görmesi ve zincirler arası iletişim çözümlerinin yayılması, fiyat artışlarının geçmiş boğa dönemlerine kıyasla daha ılımlı olsa bile orta ve uzun vadeli görünümü destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Yeni entegrasyonlar ve kurumsal kullanım

Chainlink verileri, son ortaklıkların ağ ekosistemini daha da genişlettiğini ortaya koydu. Şirket, blokzincirler arası birlikte çalışabilirlik ve gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi alanlarında konumunu güçlendiren yeni adımlar attı. Chainlink, blokzincir dışı verileri akıllı sözleşmelere taşıyan oracle ağıyla tanınıyor ve son yıllarda kurumsal kullanım senaryolarında daha görünür hale geldi.

Jumper ile Glacis Labs, zincirler arası transferleri kolaylaştırmak için Chainlink’in CCIP çözümünü uygulamaya aldı. CCIP, farklı blokzincir ağları arasında veri ve varlık aktarımını standartlaştırmayı amaçlayan bir altyapı olarak biliniyor.

Mini sözlük: CCIP, farklı blokzincirler arasında birlikte çalışabilirlik sağlamak için geliştirilen Cross Chain Interoperability Protocol kısaltmasıdır. ACE ise Chainlink’in uyum süreçlerini otomatikleştirmeye dönük altyapısını ifade eder.

Öte yandan Caliber, gayrimenkul fonlarını düzenlemelere uygun biçimde tokenleştirmek için Chainlink’in Automated Compliance Engine, yani ACE çözümünü tercih etti. Bu adım, kurumların blokzincir üzerinde varlık yönetimi, güvenlik ve düzenleyici uyum başlıklarında Chainlink teknolojisine daha fazla yöneldiğine işaret ediyor.

Caliber’in ACE kullanımına yönelmesi, blokzincir üzerinde düzenleyici uyum ve varlık yönetimi ihtiyacının kurumsal tarafta daha görünür hale geldiğini ortaya koyuyor.

Piyasa desteği ve izlenecek eşikler

Piyasa cephesinde ise LINK’te zayıf görünümden daha yapıcı bir seyre geçiş ihtimali değerlendiriliyor. Bitcoin’deki toparlanma eğilimi de daha geniş kripto para piyasasında risk iştahını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu çerçevede yatırımcıların odağında, artan CCIP kullanımı ve kurumsal entegrasyonların LINK’e yönelik talebi ne ölçüde artıracağı bulunuyor.

Olumlu hava korunursa alıcıların direnç bölgelerini yeniden test etmesi mümkün görülüyor. Buna karşın piyasa katılımcıları, fiyat hareketinin yeni kullanım örnekleri ve genel piyasa koşullarıyla birlikte şekillenmeye devam edeceğini izliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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