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Solana (SOL)

Solana’da RSI sinyali ve Grayscale adımı yükseliş beklentisini güçlendirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana için RSI sinyali ve Grayscale güncellemesi iyimserliği artırdı.
  • 📈 SOL, 74,79 dolar seviyesinde işlem görürken teknik görünüm toparlanma işareti verdi.
  • 🏛️ Grayscale, $SOL için staking gelirinin hissedarlara dağıtılabileceği yapıyı başvurusuna ekledi.
  • 🔍 Bundan sonraki süreçte direnç seviyeleri, hacim ve düzenleyici kararlar yakından izlenecek.
İlayda Peker
İlayda Peker

Solana, teknik göstergeler ile kurumsal ürün cephesindeki gelişmelerin etkisiyle yeniden yatırımcıların odağına girdi. Haftalık grafikte görülen yükseliş uyumsuzluğu, satış baskısının zayıflayabileceğine işaret ederken, Grayscale’in Solana staking ETF başvurusunda yaptığı güncelleme de kurumsal ilginin artabileceği beklentisini öne çıkardı.

İçindekiler
1 Teknik görünümde toparlanma sinyali
2 Grayscale başvurusunda staking geliri detayı
3 Uzun vadeli beklentiler temkinli iyimserliği koruyor

Teknik görünümde toparlanma sinyali

SOL, haberde yer alan verilere göre 74,79 dolar seviyesinde işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 1,31 milyar dolar, piyasa değeri ise 43,56 milyar dolar olarak kaydedildi. Kısa vadede fiyat hareketi daha dengeli bir görünüm sergilerken, teknik yapı olası bir yön değişimine dair sinyaller üretiyor.

Kripto analisti curb, Solana için haftalık Göreceli Güç Endeksi, yani RSI göstergesinde yükseliş uyumsuzluğu oluştuğuna dikkat çekiyor. Bu tür sinyaller, fiyat zayıf görünse bile momentumbaki düşüşün sınırlanabileceğine ve alıcıların kademeli biçimde geri dönebileceğine işaret edebiliyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Yükseliş uyumsuzluğu ise fiyat daha zayıf seyrederken göstergenin toparlanma sinyali vermesi durumunda kullanılır ve olası trend dönüşüyle ilişkilendirilir.

Haftalık RSI’daki yükseliş uyumsuzluğu, düşüş ivmesinin zayıflayabileceği ve alım ilgisinin kademeli olarak geri dönebileceği yönünde izleniyor.

Piyasa katılımcıları, bu sinyalin kalıcı bir toparlanmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini anlamak için daha güçlü fiyat tepkisi ve işlem hacminde süreklilik arıyor. Özellikle önümüzdeki seanslarda önemli direnç seviyelerinin aşılması, teknik görünümün güçlenmesi açısından belirleyici olabilir.

Grayscale başvurusunda staking geliri detayı

Kurumsal tarafta öne çıkan gelişme ise Grayscale’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu Solana staking ETF başvurusunda yaptığı güncelleme oldu. Grayscale, dijital varlık odaklı yatırım ürünleri sunan büyük varlık yöneticileri arasında yer alıyor. Güncellenen yapıda, staking gelirlerinin hissedarlara doğrudan dağıtılabilmesine imkan tanıyan bir yaklaşım yer aldı.

Kripto analisti Marty Party’nin paylaştığı bilgilere göre yeni güven sözleşmesi, staking gelirinin en az üç ayda bir nakde çevrilmesini öngören bir mekanizma içeriyor. Bunun yanında ETF’nin staking planını ve zorunlu dağıtım düzenini uygulamasını kolaylaştıracak operasyonel değişiklikler de dosyaya eklendi.

Güncellenen başvuru, staking gelirinin belirli dönemlerde nakde çevrilerek işletme giderleri düşüldükten sonra hissedarlara dağıtılmasını öngörüyor.

Dağıtılacak net tutar, ilgili dönemde elde edilen ödül miktarına bağlı olacak. Bu yapı, staking gelirinin yatırım ürünü içinde nasıl değerlendirileceğine dair daha somut bir çerçeve sunarken, düzenleyici sürecin sonucu da yakından izleniyor.

Uzun vadeli beklentiler temkinli iyimserliği koruyor

Piyasadaki bazı uzmanlar, Solana’nın uzun vadeli performansına ilişkin daha güçlü hedefler dillendiriyor. Bazı değerlendirmelerde, güçlü bir yükseliş döngüsü oluşması halinde token fiyatının 1.000 doların üzerine çıkabileceği görüşü de yer alıyor. Ancak bu seviyeler kesinleşmiş beklentiler değil ve piyasa koşullarına bağlı öngörüler niteliği taşıyor.

Mevcut tabloda SOL, düşüş bölgesinden daha nötr bir görünüme doğru kaymış durumda. Bundan sonraki seyirde alıcı ilgisinin güçlenmesi, yüksek hacmin korunması ve büyük yatırımcıların piyasaya katılımı belirleyici olacak. Öte yandan Grayscale’in staking ETF başvurusuna ilişkin düzenleyici gelişmeler de Solana’nın genel görünümünde önemli bir başlık olmaya devam ediyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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