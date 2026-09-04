Bitcoin, tahvil getirilerindeki düşüşle 82 bin doları aştı

Kripto para piyasası yeni bir yükseliş denemesi yaparken Bitcoin kısa süreliğine 82.000 doların üzerine çıktı. CoinGecko verilerine göre BTC son 24 saatte %4, son bir ayda ise yaklaşık %26 değer kazandı. Fiyatın 82.100 dolar çevresinde dirençle karşılaştığı görülüyor.

Yükselişte öne çıkan etkenler

Bitcoin ve genel kripto para piyasası son iki haftada birden fazla kez yukarı yönlü hareket etti. Ağustosun son bölümündeki ilk güçlü toparlanma, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki kripto para etkinliğinin ardından ve ABD Hazine Bakanlığı’nın tahvil geri alımlarını artırmasıyla aynı döneme denk geldi. Bu gelişmeler yatırımcı güvenini ve piyasadaki likiditeyi destekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, federal hükümetin borçlanma ve nakit yönetiminden sorumlu kurum olarak piyasalar açısından kritik önem taşıyor. Tahvil geri alımları ise dolaşımdaki bazı devlet tahvillerinin yeniden satın alınması anlamına geliyor ve piyasa likiditesi üzerinde etkili olabiliyor.

Federal Reserve Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun sakin kalması halinde faizlerin mevcut seviyede tutulabileceğini söyledi.

Piyasadaki son yükselişte ABD tahvil getirilerindeki geri çekilme de etkili oldu. Buna ek olarak Federal Reserve Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın, enflasyon düşük seyrini korursa faizlerin sabit bırakılabileceğine işaret etmesi riskli varlıklara yönelik iştahı artırdı. Enflasyon beklentilerin altında gelirse faiz indirimi olasılığı da güç kazanabilir. Böyle bir senaryoda Bitcoin için 90.000 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

Jackson Hole sonrası düzeltme yaşanmıştı

Buna karşın piyasa yakın dönemde sert bir düzeltme de gördü. Bu geri çekilmede, Jackson Hole toplantısında Federal Reserve Başkanı Kevin Warsh’ın yaptığı şahin değerlendirmeler etkili oldu. Warsh, enflasyondaki yukarı yönlü risklere dikkat çekti. Bu açıklamalar, faiz artışı ihtimaline yönelik beklentileri artırarak kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.

Bitcoin’in son yükselişi, ABD tahvil getirilerinin düşmesi ve faizlerin sabit kalabileceğine dair mesajlarla ivme kazandı.

Önümüzdeki dönemde hangi riskler izleniyor

Bitcoin’deki yükselişe rağmen piyasa açısından aşağı yönlü riskler tamamen ortadan kalkmış değil. Ağustos sonundaki ralli, kısmen Hazine’nin artırdığı tahvil geri alımlarının sağladığı ek likiditeyle desteklendi. Ancak Hazine’nin ilerleyen dönemde nakit dengesini yeniden güçlendirmesi gerekebilir. Böyle bir durumda piyasadan likidite çekilmesi, Bitcoin ve genel kripto para piyasasında baskı yaratabilir.

Enflasyon verileri de ana belirleyiciler arasında yer alıyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisi, faiz artışı ihtimalini belirgin biçimde yükseltebilir. Daha yüksek faiz ortamı ise Bitcoin dahil kripto varlıklar için olumsuz bir tablo oluşturabilir.

Kısa vadede piyasa oyuncuları hem makroekonomik verileri hem de ABD tahvil piyasasındaki hareketleri yakından izliyor. Bitcoin’in 82.100 dolar çevresindeki direnci aşması halinde yukarı yönlü ivme korunabilir, ancak likidite koşulları ve enflasyon görünümü fiyatlamada belirleyici olmaya devam edecek.